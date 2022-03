Star Trek patří mezi nejrozsáhlejší sci-fi franšízy vůbec, což ale zároveň znamená mnoho neshod mezi fanoušky o tom, které z mnoha seriálů či filmů jsou ty nejlepší. Streamovací služba Paramount+ se teď pokusí diskuzi ještě zkomplikovat. Představila totiž novinku Star Trek: Strange New Worlds, která se s velkolepým vizuálem opět vydává tam, kam ještě nikdo před ní.

Tedy, ne tak docela. Chystaný počin se zaměří na dobrodružství mezihvězdné posádky už dobře známého kapitána Christophera Pikea a posádky vesmírné lodi USS Enterprise. Jak nicméně ukazuje samotný trailer, v seriálu půjde především o objevování nových planet a jejich kultur přesně tak, jak to bylo u prvního seriálu Star Trek z roku 1966.

Právě to slíbili také tvůrci. Upoutávka o ději novinky neprozrazuje v zásadě vůbec nic, Strange New Worlds má ale nabídnout epizodická dobrodružství, jak budou Pike a jeho posádka navštěvovat různé světy. Obecnější dějová linie by pak měla sloužit především pro vývoj jednotlivých postav a provázání seriálu do zajímavého celku. Očekávání diváků přitom bude velice vysoké hned z několika důvodů.

Jednak bude Star Trek: Strange New Worlds přímo provázaný s už zmíněným prvním seriálem s Williamem Shatnerem. V komplikované časové ose kultovního sci-fi se totiž odehrává jen deset let před ním. Novinka navíc navazuje na Star Trek: Discovery, který vycházel mezi lety 2017 a 2021. Ten se od diváků dočkal poměrně rozporuplného přijetí kvůli přílišnému důrazu na politiku a nedostatečně zajímavým postavám.

Novinka s Discovery sdílí jak část tvůrců, tak většinu herců a pochopitelně také postavy. V hlavní roli kapitána Pikea se objeví Anson Mount, sekundovat mu bude klasicky Spock s tváří Ethana Pecka. Nebudou chybět ani Nyota Uhura (Celia Rose Gooding), Una (Rebecca Romijn) nebo Christine Chapel (Jess Bush).

Star Trek: Strange New Worlds vyjde 5. května na streamovací službě Paramount+. Ta má do Česka dorazit pod názvem SkyShowtime a nabídnout zároveň obsah studia Universal, zatím však není známo, kdy přesně se tak stane. Paramount mezitím už oznámil a začal natáčet také druhou řadu nového Star Treku.

Slavná sci-fi franšíza patří mezi hlavní taháky společnosti a její fanoušci tak v poslední době dostávají čím dál více nových titulů. Kromě zmíněného Discovery se na Paramount+ se v roce 2020 objevil seriál Star Trek: Picard s Patrickem Stewartem, který potěšil kritiku, diváky ale o poznání méně. Obecně dobře přijatá premiéra druhé řady pak vyšla jen před týdnem.

Obecným cílem je mezihvězdná dobrodružství rozšiřovat několika různými směry po vzoru filmového a televizního univerza Marvelu. Počítá se tak s dalšími hranými i animovanými seriály a animovanými filmy. Hrané filmy, ze kterých zatím poslední vyšel v roce 2016, budou pokračovat také. Star Trek 4 má premiéru naplánovanou na 23. prosince příštího roku.