Odveta nejsledovanějšího boxerského zápasu? Legendární Pacquiao ohlásil zápas s Mayweatherem

Uložit 0

V pěti nejsledovanějších boxerských zápasech v historii byl čtyřikrát – a vydělal v nich astronomické sumy. Tím vůbec nejúspěšněšjším z pohledu příjmů za zakoupení online přenosu (PPV) bylo však klání, kdy se slavný Floyd Mayweather postavil do ringu proti legendě sportu Mannymu Pacquiaovi. A teď, po devíti letech od jejich prvního střetu, se možná blíží velká odveta, potenciálně nacucaná dalšími tučnými odměnami.

Zatímco svět oslavoval Svátek práce, na dva věhlasné boxery čekala noc, z níž se probudili do dne, který v jejich kariérách zanechal obrovskou stopu. Právě druhého května roku 2015 se proti sobě postavili v Las Vegas v zápase, který zajímal miliony lidí. Obzvlášť pak obyvatele Filipín, rodné země Mannyho Pacquiaa, kteří klání sledovali v každé druhé domácnosti. A samozřejmě i Američany, fanoušky Floyda Mayweathera.

Oba aktéři patřili ke světové špičce. Mayweather měl tehdy na kontě sedmačtyřicet vítězství a žádnou porážku, Pacquiao se zase mohl pyšnit geniálním knockoutem proti neméně dobrému Oscaru de la Hoyovi, díky čemuž si vysloužil uznání po celém světě. Američan ale chtěl Filipínci srazit hřebínek, proto se vrátil z ohlášeného boxerského důchodu a dlouhé roky dělali promotéři vše pro to, aby zápas zrealizovali.

A když k němu v lasvegaském kasinovém resortu MGM Grand opravdu došlo, zbořil žebříčky. Mayweather Pacquiaa porazil na body, spíše než o jeho vítězství se ale mluvilo o tom, jak masivní zájem tento zápas přilákal. Až 4,6 milionu lidí po celém světě si zaplatilo takzvané pay-per-view (PPV), tedy jakousi vstupenku, která divákovi dovolovala zápas sledovat přes internet. Dnes jde v bojových sportech o běžnou metodu.

Takové množství PPV se tehdy na žádný boxerský zápas neprodalo – a ani dnes, v éře Canela Álvareze, Tysona Furyho či Devina Haneyho, nebyl rekord překonán. Dohromady měl zápas mezi Mayweatherem a Pacquiaem v příjmech (po započtení klasických vstupenek, sponzorství a doplňkových předmětů) vynést přes 600 milionů dolarů, což ani během tak obřích zápasů, jako je fotbalový Super Bowl, nebylo zvykem.

Dnes jsou oba boxeři v důchodu, byť Mayweather bývá nakloněn exhibicím. Hlavně proto, že v nich cítí miliony a miliony dolarů, kterými může doplnit své zhruba čtyřsetmilionové bohatství. A jak se zdá, Mayweather by mohl do ringu opět zavítat. A to znovu proti svému odvěkému rivalu, Pacquiaovi. Z jeho úst totiž před pár dny zaznělo něco, co muselo zaujmout snad všechny fanoušky boxu.

Legendární Filipínec byl pozván do novoročního pořadu zápasnické organizace Rizin, se kterou loni podepsal smlouvu na jeden exhibiční zápas, kde oznámil, že se chce v letošním roce vrátit do ringu. A po chvilce váhání, zda to může konečně prozradit, fanouškům řekl, že by se jeho sokem měl stát právě Mayweather. Bližší detaily ale zatím ohlášeny nebyly.

S největší pravděpodobností nepůjde o profesionální zápas, nýbrž exhibici, která se nijak neodrazí na jejich profesionálních statistikách. A vzhledem k tomu, že je Rizin původem japonskou zápasnickou organizací, zápas by se uskutečnil v Japonsku. Ostatně právě v zemi vycházejícího slunce měl mít Pacquiao zápas i loni, nakonec se to ale nestihlo. Mayweather se k výzvě zatím nevyjádřil.

Na novinku ale rychle zareagoval mimo jinými MMA zápasník Conor McGregor, který měl s Mayweatherem boxerský zápas v roce 2017, a ve videu na Instagramu se Pacquiaovi vysmál za jeho propagační dovednosti. Zpráva vyvolala rozruch i mezi fanoušky boxu, někteří tento nápad zpochybňují a tvrdí, že už by to nemělo takovou šťávu jako před lety. Zda ke klání skutečně dojde, se snad brzy dozvíme.