První turnaj měla česko-slovenská organizace Oktagon, která pořádá akce ve smíšených bojových uměních označovaných zkratkou MMA, v roce 2016. Dnes jich má za sebou na pět desítek, stále více vystrkuje růžky také v zahraničí a její zakladatelé často říkají, že díky rychlému rozvoji již patří mezi přední organizace v rámci celého globálního trhu. „Teď máme definitivní štempl pro všechny, kdo nám to pořád nevěří,“ usmívá se Ondřej Novotný, jeden ze spolumajitelů Oktagonu. Jeho organizace má premiérově hned čtyři nominace v prestižní anketě, kde se objevuje po boku těch nejlepších z nejlepších.

The World MMA Awards se udělují od roku 2008 a každoročně nabízí výběr toho nejlepšího, co scéna bojových sportů nabízí. Vybírá se bojovník a bojovnice roku, nejlepší zápas nebo KO roku či nejlepší organizace. V této kategorii zatím za čtrnáct let nenašlo přemožitele UFC, které je největší a nejznámější MMA organizací na světě. V rámci nominací má letos vedle sebe další americké organizace Bellator a PFL, polské KSW a premiérově je mezi těmi nejlepšími také Oktagon. O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti, které probíhá až do konce září.

„Je to bezpochyby velký úspěch a velké zadostiučinění pro celý tým. Lidé nám často nevěří a říkají, že si vymýšlíme. Teď máme definitivní štempl pro všechny nevěřící, kde se na světové mapě MMA Oktagon nachází,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Novotný. Také on sám si jako promotér a hlavní tvář organizace vysloužil prestižní nominaci v kategorii Leading Man.

V ní je po boku nejvlivnějšího muže světového MMA, kterým je promotér UFC Dana White. Pětici doplňují prezident Bellatoru Scott Coker, šéf PFL Peter Murray a spoluzakladatel KSW Maciej Kawulski. „Je to pro nás samozřejmě super zpráva, ale zároveň to neznamená žádné mílové kroky vpřed. To by bylo, kdybychom něco vyhráli, obzvlášť jako organizace nebo leading man,“ doplňuje Novotný, který Oktagon založil společně se svým dlouholetým slovenským parťákem Pavolem Nerudou.

Další dvě nominace v rámci letošních The World MMA Awards, které nesou jméno česko-slovenské organizace, se týkají jednotlivých bojovníků. Brit John Hathaway je nominován za návrat roku, když se vrátil do klece po několika letech a dlouhém zranění. O takzvanou submisi roku usiluje dánský bojovník Louis Glismann, který svého soupeře ukončil technikou zvanou obrácená omoplata. Ta je na velkých turnajích zcela unikátní. „Když se něco stane poprvé v historii, mělo by to být oceněné,“ přeje Glismannovi vítězství Novotný.

Historický první český zápis ve sledované anketě si připsal loni Jiří Procházka za svůj titulový souboj s Brazilcem Gloverem Teixeirou, který proběhl na turnaji UFC 275. Český zápasník v něm dokázal na poslední chvíli zvrátit vývoj zápasu, soupeře ukončil a vedle titulu šampiona nakonec získal i ocenění pro zápas roku.

Nicméně už jen samotné nominace mohou Oktagonu otevřít další dvířka. Například v zahraniční expanzi, a to jak z pohledu vnímání médií, bojovníků i celkového byznysu.

Foto: Oktagon MMA Pavol Neruda, Karlos Vémola a Ondřej Novotný na turnaji Oktagon MMA

První stopy v zahraničí začal dělat Oktagon loni, kdy uspořádal první turnaj v Německu. Letos už má za sebou jeden v Mnichově, jeden v Oberhausenu, třetí se za měsíc chystá ve Frankfurtu a v listopadu dorazí Oktagon MMA do velké kolínské Lanxess Areny pro zhruba dvacet tisíc diváků. Dva týdny předtím pak česko-slovenská organizace uspořádá vůbec první turnaj ve Velké Británii, když obsadí podobně velkou AO Arenu v Manchesteru.

„Příští rok se vedle Česka a Slovenska budeme soustředit hlavně na Anglii a Německo, aby tam naše stopa byla stále hlubší, ale reálně uvažujeme ještě o jedné zemi, kde bychom mohli uspořádat první turnaj,“ odhaluje Novotný. Za velký úspěch považuje, že turnaj v desetitisícové Festhalle ve Frankfurtu, který se koná až za pět týdnů, je už teď beznadějně vyprodaný.

Do konce roku se cirkus Oktagon, jak si sami organizátoři říkají, zastaví ještě v Ostravě a na konci prosince by měla tradičně přijít pražská O2 arena, která však ještě nebyla oficiálně oznámena. „Platí, že bychom tam opět chtěli zakončit rok,“ potvrzuje Novotný. V hlavě už navíc spřádá plány na ještě větší turnaj, který by se v příštím roce mohl uspořádat na jednom z fotbalových stadionů.

Oktagon totiž letos ukončil své sedmileté působení na Štvanici v Praze, kde na tenisovém kurtu pro téměř sedm tisíc diváků pod širým nebem pořádal mezi fanoušky oblíbený letní turnaj. „Štvanice už ale pro nás byla příliš malá a dál pro nás nedává ekonomický smysl. Jediný další skok je nějaký fotbalový stadion a myslím, že je reálná šance, že se to povede. Probíhají oťukávací jednání, počítáme, co by taková akce znamenala. Musí nám to stát za riziko, které by takový turnaj přinášel,“ říká Novotný.

A jaký stadion má na mysli? „Může to být Bratislava nebo Praha, jiné varianty u nás nejsou.“ Je tedy možné, že zápasy MMA v příštím roce uvidíme na sparťanské Letné, ve slávistickém Edenu nebo v Bratislavě, kde se v roce 2019 otevřel zbrusu nový Národní fotbalový stadion.