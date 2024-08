Olympijská Mission: Impossible. Tom Cruise má na závěr her naživo předvést své kaskadérské umění

Uložit 0

Olympijské hry v Paříži spějí ke konci a stejně jako ten zahajovací, má být i závěrečný ceremoniál co možná nejvelkolepější – a jeho ozdobou se má stát Tom Cruise. Hollywoodská hvězda totiž převezme olympijskou vlajku, kterou svým osobitým a adrenalinem napumpovaným stylem symbolicky přenese na místo konání příštích her v roce 2028, tedy do Los Angeles.

Vyšplhat na nejvyšší budovu světa, viset ve vzduchu z letícího letadla nebo na motorce skočit z útesu a pak přistát s padákem – to všechno jsou pracovní povinnosti Toma Cruise. Ten má ve svém repertoáru skutečně bohatou paletu kaskadérských kousků, které si z valné většiny při natáčení dělá sám, podobně jako například slavný francouzský herec Jean-Paul Belmondo.

Svůj nejnovější výkon Cruise ovšem nepředvede na stříbrném plátně, ale rovnou před zraky celého světa během zakončovacího ceremoniálu olympijských her v Paříži. Herec, který v červenci oslavil šedesáté druhé narozeniny, by se měl slanit z výšky 42 metrů ze střechy stadionu Stade de France, kde ceremoniál proběhne.

Samotné slanění bude ale jen částí jeho exhibice. Adrenalinové kousky by měly pokračovat v rámci předem vytvořeného snímku, ve kterém bude Cruise projíždět na motorce ulicemi Paříže a následně zamíří do letadla směřujícího do Kalifornie. Svou pouť by měl zakončit u ikonického nápisu Hollywood nad Los Angeles, které se stane hostitelem letních olympijských her za čtyři roky.

Po celou dobu u sebe bude mít olympijskou vlajku, a stane se tak symbolickým vlajkonošem, který převáží olympijskou tradici z jednoho místa konání do druhého. V Los Angeles prapor předá sportovcům, kteří ho pronesou novým domovským městem.

S nápadem na tuto show přišel za Mezinárodním olympijským výborem prý Cruise sám. A není to poprvé, co se se sportovním svátkem spojil – už v roce 2004 byl jedním z členů štafety v Los Angeles, která nesla oheň směřující do tehdejšího dějiště olympijských her, tedy do Athén. Vidět byl ale i na těch letošních, kdy si nenechal coby divák na tribuně ujít zahajovací ceremoniál a také se zašel podívat na několik sportovních utkání. Mezi nimi byly některé závody plavců i ženská gymnastika, kde fandil nezdolné Simone Bilesové.

Foto: Foto: Depositphotos Stade de France a jeho střecha, ze které by se měl Tom Cruise slaňovat

V Paříži si navíc stihnul od francouzské ministryně kultury Datiové vysloužit jmenování rytířem Čestné legie. Ve městě – a v Londýně – také strávil kvůli pracovním povinnostem značnou část první poloviny tohoto roku, natáčel v nich totiž další pokračování Mission: Impossible, v níž pravidelně předvádí svou neohroženost.

Kromě Cruise přinese zakončovací olympijský ceremoniál výlet do historie i budoucnosti olympijských her a také řadu hvězd – vystoupit mají Billie Eilish, Snoop Dogg nebo Red Hot Chili Peppers. Diváky vezme taky do starověkého Řecka, takže se možná dočkáme podobných výjevů jako při zahajovacím ceremoniálu, kdy se několik následujících dnů probíralo vystoupení zpěváka převlečeného za boha Dionýsa nebo umělecká choreografie, která podle některých připomínala dílo Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinciho.

Podobně jako na zahajovacím ceremoniálu by i 11. srpna na Stade de France měla vystoupit celá řada světoznámých umělců, akrobaté, tanečníci a cirkusoví umělci. Diváci se ze starověkého Řecka přes jednotlivé dějinné epochy přenesou až do postdystopické pustiny, která má nastínit budoucnost lidstva.