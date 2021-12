Když se loni svět zastavil, pro kamenné prodejny to znamenalo několikaměsíční ztrátu příjmů. S lockdowny se muselo vypořádat i butikové knihkupectví Book Therapy, které se historicky zdráhalo vytvořit si ke kamenným prodejnám i e-shop. „Od začátku se snažíme, aby Book Therapy nebyl jen obchod s knihami, ale kombinace více druhů služeb,“ řekla před dvěma lety pro CzechCrunch zakladatelka Petra Caudr.

I když si provozovatelé jednoho z nejhezčích knihkupectví světa uvědomovali, že být aktivní v digitálním světě je v dnešní době stěžejní, klasický e-shop s knihami otevřít nechtěli, a to hlavně z toho důvodu, že nakupování knih přes internet bylo podle nich v prvních letech podnikání spojeno především s hledáním nejnižší ceny. „Book Therapy nemohlo a ani nechtělo konkurovat slevovým portálům nebo srovnávačům cen,“ dodává Caudr.

Nějakou dobu tak knihkupectví e-shop simulovalo přes komunikační službu WhatsApp, před vypuknutím pandemie svůj přístup ale přehodnotilo. „Flexibilitu vnímáme jako důležitou složku podnikání, a tak jsme se rozhodli e-shop přece jen spustit. Nechtěli jsme být ale dalším z mnoha knižních e-shopů. Stejně jako naše kamenná knihkupectví i náš internetový obchod musel být příjemným místem, kde lidé najdou pečlivý výběr knih a časopisů nejvyšší kvality,“ komentuje zakladatelka Book Therapy obrat o sto osmdesát stupňů.

Přehodnocení přístupu k online prodeji se každopádně vyplatilo. I když musely mít pražská i brněnská pobočka značnou část roku zavřeno (a stejně tak se utlumily zážitkové akce, kterých se knihkupectví se svými pop-up prodejnami často účastnilo), byznys nejen že fungoval dál, ale možnost nakoupit knihy po internetu využil značný počet zákazníků. Meziroční obrat v roce 2021 tak narostl o 60 procent a stejné procento tak tvoří poměr online byznysu knihkupectví s prodejem v kamenných obchodech.

Interiér pobočky Book Therapy v Brně Foto: Book Therapy

V Book Therapy jsou ale přesvědčení, že na takový nárůst nestačilo pouze spuštění e-shopu, a věří, že ovoce nese i to, že firmu budují s ohledem na své okolí. „Nechceme pouze růst, chceme také dávat. Náš obchodní úspěch by měl jít vždy ruku v ruce se společenským pokrokem,“ stanovují jasně svá pravidla hry na webových stránkách a nezůstává to jen u prázdných slov. S dalšími subjekty spolupracují na tom, aby jejich činnost byla co nejvíce v souladu s udržitelnými zásadami.

Podle Caudr vděčí knihkupectví za nárůst tržeb nejen v těchto časech stále silnější e-commerce, ale i brandovým aktivitám, jako je spolupráce s neziskovou organizací Tree-Nation, která za každou prodanou knihu vysadí strom. Krabice, ve kterých Book Therapy dostává zboží, předává udržitelnému prodejci módy Freshlabels, který je dále využívá a neskončí tak po jednom využití v odpadu.

Zároveň při převozu knih mezi svými pobočkami v Praze a Brně využívá knihkupectví opakovatelně použitelné bytelné bedny s cílem zamezit zbytečnému odpadu co nejvíce. To, že aktivity tohoto ojedinělého prodejce knih mají smysl, potvrzuje i fakt, že byla kamenná prodejna v Praze vybrána jako jedno z šesti míst světa, ve kterém se smí prodávat fyzický výtisk skandinávského časopisu Vogue, který je dle jeho tvůrců uhlíkově neutrální.

„Šéfredaktorka Martina Bonnier chtěla zabránit deadstocku, kdy neprodané kusy magazínu leží v trafikách, anebo se vracejí vydavateli. Tým Vogue se rozhodl udělit povolení prodávat magazín i kamenným obchodům, ale pečlivě si je vybírá,“ popisuje Caudr a dodává, že Book Therapy se skandinávskou Vogue sdílí hodnoty, které jsou pro ně důležité – společenskou odpovědnost, šetrnost k přírodě a důraz na krásu. „Máme radost, že právě naše knihkupectví splňuje vysoké standardy tak prestižní instituce,“ uzavírá.