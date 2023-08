Operátoři call center nebudou potřeba, o vše se postarají algoritmy, hlásí český startup Feedyou

Současný hype kolem generativní umělé inteligence na jedné straně zvyšuje pozornost u běžných lidí, potenciálu jejího využití si ale začínají všímat i samotné společnosti – a různé aplikace tak ve větší míře zajímají i investory. Příkladem je pardubické Feedyou, který vyvíjí konverzační platformu fungující právě na AI a s ní pomáhá firmám automatizovat rutinní procesy a úkoly díky virtuálním asistentům, jako jsou chatboti, voiceboti a mailboti. Startup nyní oznámil získání zásadní investice.

Dohromady přes třicet milionů korun do Feedyou posílá skupina individuálních investorů včetně bývalého technologického ředitele Avastu Pavla Kučery, známého investora Michaela Rostocka Poplara, startupisty Michala Illicha či třeba Cedrica Maloux ze StartupYard, jehož akcelerace se startup bude účastnit. Investice přitom probíhala ve dvou fázích, prvních dvacet milionů korun získal již loni, nyní kolo navýšil o dalších přibližně deset milionů.

„Nehledali jsme finančního investora, ale takzvané smart money – především znalosti umělé inteligence a network v naší doméně podnikání,“ komentuje pro CzechCrunch Vojtěch Dlouhý, spoluzakladatel a ředitel Feedyou. Startup samotný přitom první investici získal již v roce 2018 od fondu Presto Ventures (v té době Bohemia Venture Capital), po několika měsících ale došlo k jejímu navrácení.

Feedyou podle jeho vyjádření aktuálně využívá přes osmdesát zákazníků napříč Evropou, mezi konkrétní jména patří například Penta, Tesco, Sportisimo, Toyota, Moneta Money Bank či NTT. Loni dosáhl tržeb šestnáct milionů korun s cílem navýšit toto číslo na třiadvacet milionů v letošním roce. Překlopení ze ztráty do zisku přitom očekává v horizontu dalších dvanácti až patnácti měsíců.

Generativní umělá inteligence do budoucna umožní absolutní personalizaci komunikace.

„Letos se nám dařilo růst na českém i slovenském trhu, rozjeli jsme expanzi do Polska a získali první zákazníky i v Maďarsku,“ přibližuje Dlouhý. Startup má nyní kromě domácích Pardubic a Prahy vlastní pobočku také v polské Vratislavi a Londýně. Získaný kapitál od investorů mu má kromě vývoje technologie pomoci právě v akvizici klientů v zahraničí, ale také v oslovování nových cílových skupin. Do budoucna by své produkty rád nabídl i segmentu středních a menších firem.

Oblast chatbotů, s jejichž vývojem Feedyou před lety začínalo, se během posledních deseti let výrazně proměnila. Původně fungovali na principu klíčových slov – v konverzaci je hledali a následně podle předem nakresleného stromu odpovědí postupně problém vyřešili. Před asi čtyřmi lety pak technologický pokrok přinesl možnost algoritmy natrénovat, aby hledaly záměr uživatelů. V takovém případě již nebyla klíčová slova potřebná, ale pořád se robot musel naprogramovat a natrénovat, přičemž nedokázal znát kontext.

Nyní se celá oblast s nástupem GPT (které zpopularizoval zejména nástroj ChatGPT od OpenAI) a podobných technologií posouvá mnohem dál. „Generativní umělá inteligence přináší velkou změnu. Dokáže udržovat kontext předchozí konverzace, přičemž každá odpověď je jiná a do budoucna umožní absolutní personalizaci komunikace,“ popisuje Dlouhý.

Samotní lidé tak budou mít pravděpodobně stále menší šanci uhodnout, zda se vůbec baví s botem, nebo s člověkem. Izraelské AI21 Studio vytvořilo experimentální hru, v níž si lidé psali s člověkem nebo robotem, a následně museli uhodnout, s kým to bylo. Na základě patnácti milionů konverzací se ukázalo, že lidé dokázali roboty označit v šedesáti procentech případů – což ale znamená, že v téměř každé druhé konverzaci měli pocit, že se baví s člověkem. S dalším pokrokem bude pravděpodobně tento poměr postupně vycházet stále více ve prospěch počítačů.

„To vše má obrovský dopad na celý náš obor, jde o vůbec největší změny za poslední desítky let. Operátoři na call centrech již nebudou potřeba, o vše se levněji a rychleji postarají algoritmy a lidé se budou moci soustředit na mnohem záživnější práci, konzultace s vyšší přidanou hodnotou či další trénování,“ predikuje Dlouhý s tím, že se zlepší i samotná uživatelská zkušenost.

Aktuálně ale před Feedyou a dalšími firmami v oboru leží několik výzev, které budou muset v nejbližší době vyřešit. „Modely nejsou dokonalé a dělají chyby, takže musíme zajistit, aby byly konverzace pod kontrolou bez ‚bullshitu‘. A každý bot se musí přizpůsobit konkrétnímu využití v dané firmě. Například jako banka nechcete, aby vám bot doporučoval produkt od vašeho konkurenta,“ dodává Dlouhý.