Oppenheimer je největší úspěch v Nolanově kariéře, teď ovládl i Oscary. Zabodovali také Chudáčci

Na jednu stranu je to výsledek, který nikoho nepřekvapí a někteří ho očekávali už od vydání filmu loni v létě. Přesto se ale jedná o velkou událost – 96. ročníku předávání Oscarů dominoval snímek Oppenheimer od Christophera Nolana. Ačkoliv Nolan už dlouho patří mezi nejoblíbenější žijící režiséry, jehož tvorbu plnou okázalých experimentů s vyprávěním uznává i řada filmových kritiků, americká Akademie filmového umění a věd jeho tvorbu dosud spíše přehlížela. To se v noci na dnešek zcela změnilo.

Oppenheimer na ceremoniál mířil s třinácti nominacemi, a nakonec si odnesl sedm cen. Sám Nolan byl v minulosti nominován už několikrát, za scénář, režii nebo produkci filmů Memento, Počátek a Dunkerk. Až teď nicméně získal první dvojici Oscarů v kariéře, a to v kategoriích Nejlepší režie a Nejlepší film – zde cenu sdílel se svou ženou a producentkou Emmou Thomasovou a producentem Charlesem Rovenem.

Svoje první Oscary za práci v Oppenheimerovi dostali i Cillian Murphy a Robert Downey Jr. coby hlavní a vedlejší herci. Také pro ně šlo o velký úspěch, který jim fanoušci přáli už velmi dlouho. Snímek pak zabodoval ještě v kategoriích Nejlepší hudba, kde Ludwig Göransson Akademii oslnil svojí hrou se smyčci a tempem, Nejlepší kamera, kde Hoyte van Hoytema posunul možnosti velkoformátového celuloidu a Nejlepší střih, kde Jennifer Lameová s virtuózní přesnosti pomohla odvyprávět složitý příběh.

Emma Stone ve filmu Chudáčci

Zmínky Oscarů či označení za důležité, mistrovsky natočení dílo, v případě Oppenheimera padaly okamžitě po novinářské premiéře loni v červenci. Film o J. Robertu Oppenheimerovi, řediteli vývoje nukleárních zbraní v USA ve 40. letech, v sobě kombinuje prvky životopisného dramatu, blockbusteru a typicky nolanovské manipulace s časem.

Život slavného teoretického fyzika totiž sledujeme paralelně ve více časových rovinách, což slouží jednak pro budování většího napětí, jednak pro zkoumání komplikovaného vědeckého, politického a lidského kontextu. Právě díky všem zmíněným prvkům, které se v Nolanově snímku takovým způsobem propojily poprvé, si Oppenheimer získal uznání a přízeň Akademie sestávající z tisíců profesionálů pracujících ve filmovém průmyslu.

Velice dobře se v noci dařilo také surrealistické komedii Chudáčci. Snímek inspirovaný Frankensteinem představil geniálního vědce Godwina Baxtera, který dá život Belle, mladé ženě s dospělým tělem, ale myslí dítěte. Naivita a touha po poznání ji svede dohromady se zhýralým právníkem Duncanem Wedderburnem, s nímž se vydává na cestu po Evropě. Bella se ale velmi rychle učí a její specifická perspektiva jí dovolí si více všímat a kritizovat panující společenské normy, třeba nerovnost mezi pohlavími.

Chudáčci se stali hitem pro náročnější publikum, u něhož rezonovalo jak silně feministické vyznění snímku, tak velice nezvyklé a kreativní audiovizuální zpracování. Nejčastěji se ovšem mluvilo o skvělém hereckém výkonu Emmy Stoneové coby Belly Baxterové. Pětatřicetiletá herečka si díky tomu po výhře za La La Land na konto připsala už druhého Oscara za nejlepší výkon v hlavní roli. Kromě toho Chudáčci uspěli ještě v kategoriích Nejlepší výprava, Nejlepší kostýmy a Nejlepší masky a stali se tak druhým nejvíce oceněným filmem večera.

Rodina Hössových prožívá ve snímku Zóna zájmu absurdní idylu vedle vyhlazovacího tábora

Jediným dalším snímkem, který letos získal více než jednu cenu Akademie, byla Zóna zájmu. Historické drama sledující poklidný život rodiny velitele koncentračního tábora v Osvětimi, jejíž domov se nachází v bezprostředním sousedství hrůzného komplexu, získalo dvě zlaté sošky – v kategoriích Nejlepší mezinárodní film a Nejlepší zvuk. Probíhající holokaust totiž v Zóně zájmu nikdy přímo nevidíme, jen slyšíme.

Největší kasovní trhák loňského roku Barbie, který byl nominovaný na osm Oscarů a vyvolal kritiku Akademie za údajné přehlédnutí Grety Gerwigové a Margot Robbie za režii a herectví, nakonec odešel s jedinou cenou za Nejlepší původní píseň – a nebyl to hlasitý hit I’m just Ken, ale melancholičtější What Was I Made For? od Billie Eilish. Mladá zpěvačka dostala nejznámější filmovou cenu už podruhé. Druhý Oscar v kariéře – nepočítaje čestné ocenění – putoval také k Hajau Mijazakimu za Chlapce a volavku, podle hlasujících nejlepší animovaný film loňského roku.

Výčet nejvíce sledovaných kategorií pak uzavírá Nejlepší původní scénář, kde zabodovalo drama Anatomie pádu, Nejlepší adaptovaný scénář ovládla komedie Americká fikce, za nejlepší vizuální efekty odborníci ocenili japonské tvůrce Godzilly Minus One a nejlepší herečkou ve vedlejší roli se stala Da’Vine Joy Randolphová ze Zimních prázdnin. Naopak zcela s prázdnou odcházel třiapůlhodinový western Martina Scorseseho Zabijáci rozkvetlého měsíce nominovaný v deseti kategoriích.

Vítězové letošních Oscarů: Nejlepší film

Oppenheimer Nejlepší režisér

Christopher Nolan (Oppenheimer) Nejlepší herec

Cillian Murphy (Oppenheimer) Nejlepší herečka

Emma Stoneová (Chudáčci) Herec ve vedlejší roli

Robert Downey Jr. (Oppenheimer) Herečka ve vedlejší roli

Da’Vine Joy Randolphová (Zimní prázdniny) Nejlepší původní scénář

Justine Trietová, Arthur Harari (Anatomie pádu) Nejlepší adaptovaný scénář

Cord Jefferson (American Fiction) Nejlepší zahraniční film

Zóna zájmu (Velká Británie) Nejlepší krátký film

The Wonderful Story of Henry Sugar Nejlepší kamera

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer) Nejlepší animovaný film

Chlapec a volavka Nejlepší krátkometrážní animovaný film

Válka skončila! Inspirováno hudbou Johna a Yoko Nejlepší celovečerní dokument

20 dní v Mariupolu Nejlepší krátkometrážní dokument

Poslední opravna hudebních nástrojů Nejlepší hudba

Oppenheimer (Ludwig Göransson) Nejlepší píseň

What Was I Made For (Billie Eilish, Barbie) Nejlepší výprava

Chudáčci Nejlepší kostýmy

Chudáčci Nejlepší střih

Oppenheimer Nejlepší masky

Chudáčci Nejlepší vizuální efekty

Godzilla Minus One Nejlepší zvuk

Zóna zájmu

