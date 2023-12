Originální produkt, nebo nic. Otec a syn vyvinuli nosič kol, se kterým se cyklista nenadře

Uložit 0

Nosič na kolo montovaný na závěsné zařízení automobilu je jednou z věcí, u kterých se může zdát, že příliš mnoho prostoru pro inovaci nenabízí. Firma TMK System otce a syna Zdychyncových ovšem ukazuje, že to možné je. Rozhodli se vytvořit produkt, díky kterému má být nakládání kol na auto naprosto jednoduchou záležitostí pro každého včetně seniorů nebo cyklistů s tělesným handicapem. A tak pod mottem „Buď budeme vyrábět originální produkty, nebo nebudeme vyrábět nic“ se pustili do vývoje a produkce rozložitelného nosiče.

Byť mají oba cyklistiku rádi, vždy se jí věnovali pouze jako koníčku. Pro Pavla Zdychynce jsou na prvním místě auta, kterým se coby automobilový inženýr věnoval i profesně v rámci svého působení na Ústavu pro výzkum motorových vozidel. A pak na počátku tisíciletí vznikl nápad na vývoj a výrobu prvních nosičů kol na tažné zařízení automobilu.

Následně začaly trh zaplavovat produkty jiných výrobců, v čele se značkou Thule, nicméně Pavel Zdychynec stále viděl v jejich konstrukčních řešeních slabiny. Zejména v nutnosti mít pořádnou sílu, aby člověk mohl s nosiči manipulovat a montovat je. Rozhodl se proto se svým synem Tomášem, který do té doby pracoval coby finanční auditor a následně působil v daňovém poradenství, rozjet projekt TMK System a pod ním vyrábět trochu jiný typ nosiče kol.

„Našim hlavním cílem bylo vyvinout nosič, který mohou kdykoliv a bez problémů využívat ženy a cyklisté ve věku 55 let a výše. Tedy lehce obsluhovatelný a skladný, který do té doby nebyl na trhu dostupný,“ vysvětluje Tomáš Zdychynec, který si vzal na starost obchod, zatímco jeho otec se věnuje výrobě.

Foto: TMK System Nosič si zakládá na jednoduchosti a skladnosti

Hned na začátku bylo jasné, že aby nosič splnil veškeré jejich požadavky, musí být tvořen z několika částí. To je také největší rozdíl mezi produkty TMK System a konkurencí. Díky rozložitelnosti uživatel vždy manipuluje jen s jedním segmentem o maximální váze 5 kilogramů.

Jenže právě ona rozložitelnost Zdychyncovi pořádně potrápila během vývoje. „Největší výzvou bylo vyvinout snadné uchycení na kouli a jednotlivé segmenty, aby se k sobě jednoduše a bez nářadí montovaly, a když do sebe ‚zacvaknou‘, byly pevně spojené a nehýbaly se. K utažení využíváme princip sedlovky jako u kol – to zná každý cyklista a funguje to. Zkrátka když převážíte 2 elektrokola o celkové hmotnosti šedesát kilo, musí být celý nosič skutečně pevný. Funkčnost našeho řešení potvrdilo splnění crash testu dle nejpřísnější německé normy bez komplikací,“ říká Tomáš Zdychynec.

Díky možnosti rozložení na několik částí je také takový stojan o něco jednodušší skladovat v garáži či ve sklepě, případně jej uschovat do kufru automobilu, pokud se vůz zaparkuje na veřejném místě. Podle Tomáše Zdychynce zákazníci také oceňují systém upevnění na kouli vozu, kdy nosič využívá k zaaretování svou konstrukci, takže není nutné nic šroubovat či silou utahovat.

„Představte si, že musíte z garáže nebo sklepa vytáhnout těžký a neskladný kus železa a plastu vážící přes dvacet kilogramů, strefovat se s ním na kouli, a ještě navíc vyvinout velkou sílu, abyste ho na kouli vůbec zaaretovali tak, aby se nehýbal. Stejné martyrium potom opakujete, když vysílení přijedete z výletu a musíte nosič znovu přemístit do sklepa či garáže. To raději pojedete maximálně ‚okolo komína‘,“ uvádí příklad syn.

Onu jednoduchost podle Zdychynce ocení v podstatě každý uživatel, v TMK se však soustředí především na aktivní seniory a ženy a pak také na cyklisty se zdravotními komplikacemi, kteří nemohou zvedat příliš těžká břemena, například kvůli problémům se zády.

Foto: TMK System Zařízení je schopné unést jedno či dvě kola

TMK System má v současné době ve své nabídce modely pro jedno až dvě kola či elektrokola a také pro koloběžky. Nosiče jsou vyrobeny z oceli o různých třídách pevnosti, z plastu a pryže. Samotné díly TMK odebírá z více míst, nicméně finální montáž probíhá v České republice. Kromě českého trhu aktuálně společnost nabízí své nosiče také v Německu a Dánsku. V příštím roce by navíc mohly proniknout i na nizozemský, italský a španělský trh nebo do Velké Británie.

Tam všude společnost navazuje kontakty s dealery, kteří by držáky mohli zařadit do svého sortimentu v e-shopech, ale hlavně kamenných prodejnách. „Je pro nás velmi důležité, aby si zákazník mohl nosič na vlastní oči prohlédnout a vyzkoušet, než si ho pořídí. Nestává se, že by se rozhodl pro konkurenční produkt poté, co si ho osahal a zjistil, jak jednoduchý je. Náš cíl pro příští rok je mít v každém krajském či větším okresním městě partnera, aby zákazníci nemuseli za našimi výrobky cestovat daleko,“ vysvětluje Tomáš Zdychynec.

Co se tržeb týče, za rok 2023 se společnost pohybuje okolo 6 milionů korun, nicméně produkční a distribuční kapacity byly podle Tomáše Zdychynce vůči poptávce nedostatečné. „Proto jsme je nyní rozšířili, aby již nedocházelo k prodlevám ve výrobě a doručování zákazníkům. Pro rok 2024 tak míříme na trojnásobek,“ dodává s tím, že vše si společnost aktuálně platí sama ze svých zisků, nicméně pro další rozvoj již bude hledat externí financování.