Orlando Bloom bude šířit pověst českého piva. Hollywoodský herec je novým ambasadorem Staropramenu

Díky natáčení seriálu Carnival Row strávil herec Orlando Bloom poměrně dost času i v České republice. A jak naznačovaly jeho instagramové příspěvky z četných cyklistických vyjížděk do místních kopců, krásy naší země poznával opravdu důkladně. Z věčného šlapání je žízeň, kterou tehdy hollywoodská hvězda nejspíše hasila i českým pivem. A to Bloomovi dost možná zachutnalo natolik, že nyní kývnul na nabídku stát se oficiálním ambasadorem pivovaru Staropramen.

Bloom si za svou hereckou kariéru střihl mnoho velkých rolí, často v historických či fantasy spektáklech. Většina diváků jej má zafixovaného coby elfa Legolase z adaptace Tolkienova Hobita a Pána prstenů. Zářil však také ve snímcích Království nebeské, Troja a opomenout nemůžeme ani roli Willa Turnera v Pirátech z Karibiku či právě v Česku natáčený seriál Carnival Row.

Nyní se hollywoodská hvězda stala také novým oficiálním ambasadorem značky Staropramen, jejíž jméno bude prostřednictvím reklamního spotu a kampaní na sociálních sítích šířit do celé Evropy.

„Do Prahy jsem se zamiloval, když jsem tu pár let žil a pracoval. Je to nádherné město plné úžasných lidí, ale pokud jde o pivo, je těžké je uspokojit. Staropramenu se to daří již více než sto let, což naznačuje, jak je dobrý,“ pochvaluje si v tiskové zprávě Bloom, který v Praze strávil přibližně pět let.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Cloud architekt SAZKA a.s.

Head of IT and Security SatoshiLabs

iOS Developer Cleverlance

Frontend Engineer Better Stack

Zapojení hollywoodské superstar a velvyslance dobré vůle UNICEFu do propagace Staropramenu je podle zástupců holdingu Molson Coors, pod který smíchovský pivovar spadá, součástí doposud největší investice, kterou chce společnost podpořit růst Staropramenu coby jedné ze svých hlavních značek, s níž chce nyní prorazit na nové trhy.

Celá kampaň, již Bloom natáčel opět v Praze, by se měla zaměřit na bohatou historii Staropramenu. Ta se píše od roku 1867. Bloom by měl ve spotu hovořit o svých vazbách na Prahu a silné pivní kultuře charakteristické pro celou Českou republiku. Diváky by měl zavést na některá z nejkrásnějších míst hlavního města a více poodhalit i některá tajemství Staropramenu. Která? Na to Bloom odpoví až v samotném reklamním spotu.