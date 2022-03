Ostrava chystá nejvyšší budovu v Česku. Nový mrakodrap nabídne byty, kanceláře i hotel

Nejvyšší budovou Česka je nyní AZ Tower v Brně. Za pár let ale moravskou metropoli trumfne Ostrava. Do roku 2026 by tady měl stát dvakrát tak vysoký mrakodrap od brněnského studia Chybík+Krištof. Záměrem je zahustit bývalou průmyslovou oblast Ostravy a přivést tam nový život.

„Zásadní kvalitou plánované věže je její multifunkcionalita. Obytné části tvoří většinu jejího programu. V návrhu počítáme také s kancelářemi, obchody, hotelem, wellness, restaurací i prostorem pro kongresy a zábavu. Nejvyšší patra budovy zpřístupníme jako veřejnou vyhlídku,“ uvedl pro CzechCrunch architekt studia Michal Krištof.

To všechno by se skutečně do připravovaného mrakodrapu mělo vejít. Má mít 56 pater a výšku 235 metrů, se kterou brněnskou výškovou dominantu hravě předčí – ta totiž měří 111 metrů. Co se plochy týče, dá Ostrava Tower k dispozici 98 tisíc metrů čtverečních.

Město na pozemku s výškovou dominantou počítalo. Když ho v soutěži nabídlo, bylo to už s tímto záměrem. V soutěži uspěla společnost RT Torax, a to právě s návrhem architektonického studia Chybík+Krištof. „Finální výška je výsledkem diskuzí o programu věže i zkoumání podmínek lokality,“ vysvětluje Krištof.

Chystaná nová dominanta Ostravy, mrakodrap Ostrava Tower Foto: Chybík+Krištof

Ostrava Tower má vzniknou v lokalitě Karolina nedaleko centra. Ta v minulosti fungovala převážně jako průmyslová zóna, byly tu továrny těžkého průmyslu, koksovna i důl, které daly nakonec místu jméno. To všechno postupně zanikalo a z Karoliny se stalo opuštěné území. A s tím také architekti pracují. „Výšková budova na rozhraní centra města a průmyslové části tuto lokalitu pozvedne a přirozeně přivede do centra lidi,“ míní Krištof.

„Kapacita věže bude necelých dva a půl tisíce lidí, a to obyvatel, pracujících i návštěvníků. Centrum Ostravy se díky tomu zahustí a zalidní, což je žádoucí. Věž na periferii by centrum ještě více vylidnila. Ostrava nabízí možnost stavět v místě stržených továren, byla by škoda takovou šanci nevyužít,“ dodává.

Architekti rovněž pracovali s tím, že by se v budoucnu měla proměnit celá lokalita, což plánuje město. „Nejde tedy jen o jednu budovu, ale o synergii vícero budov v té samé lokalitě,“ dodává architekt.

Budova tvarem připomíná přesýpací hodiny a s výstavbou by se mělo začít už letos. Projekt ale zatím ještě nemá potřebné stavební povolení. Hotovo chce mít investor v roce 2026.

Ostrava se v poslední době pochlubila několika zajímavými projekty, za kterými stojí známí architekti. Už letos by se měla například začít stavět koncertní hala od amerického architekta Stevena Holla a Architecture Acts.

Ostrava Tower má pozvednout celé město Foto: Chybík+Krištof

Zajímavým počinem bude i přestavba jiného mrakodrapu, a to v režii studia Al Design Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Rekonstruovat se bude také bývalá budova jatek, a to podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného.

„Vize pro novou post-industriální Ostravu nemá v českém ani slovenském kontextu obdoby. Rozsah plánovaných záměrů z veřejných prostředků, kterými chce radnice podpořit novou éru svého města, je unikátní. Jsme rádi, že náš projekt může tuto vizi doplnit a rozvinout,“ říkají autoři mrakodrapu.