Ostrava vzorem dalším městům. Tamní dopravní podnik nasazuje největší flotilu elektrobusů v zemi

Hned 24 nových elektrických autobusů postupně doplní vozový park Dopravního podniku Ostrava. Ten se díky nim bude moci pochlubit vůbec největší elektrifikovanou flotilou autobusů v České republice, která mu pomůže ročně ušetřit několik set kilogramů emisí oxidu uhličitého.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) se již řadu let snaží vyhýbat konvencím a zavádět do ulic novinky, které vycházejí vstříc pohodlnější přepravě i zdravějšímu životnímu prostředí. V roce 2019 město například jako první v České republice zrušilo papírové jízdenky a o rok později zavedlo na speciální vyhlídkové lince dvoupodlažní doubledeckery, které jsou známé především z londýnských ulic.

V posledních letech se podnik zaměřuje také na udržitelnost a jí odpovídající modernizaci své flotily. Vůbec první elektřinou poháněný autobus DPO zakoupil v roce 2010, ovšem největší změny přišly v roce 2016. Tehdy do funkce generálního ředitele DPO nastoupil Daniel Morys, který si vzal za cíl vybudovat z něj nejmodernější podnik svého druhu v zemi.

Tato snaha v minulém roce vyústila v odstavení posledního dieselového autobusu a závazkem, že město již nebude stroje poháněné tímto typem motoru pořizovat. Dieselové autobusy tak dnes ve službách podniku slouží jen jako záloha. Základní jádro autobusové flotily aktuálně tvoří autobusy poháněné zemním plynem, kterých město aktuálně provozuje 227 a které doplňují další autobusy s nízkoemisními či bezemisními typy pohonů.

Foto: DPO DPO v Ostravě nasadí elektrobusy Solaris Urbino 12 electric

Mezi nimi jsou i elektrobusy, kterých město do nedávna provozovalo osm. Od května toto číslo postupně navyšuje na 32, přičemž všech 24 nových elektrobusů chce mít v provozu do konce roku. Jedná se o vozy výrobce Solaris Bus & Coach s technologií OppCharge, které DPO nakoupí za 308 milionů korun bez DPH. Tato částka by měla být z velké části hrazena z fondů Evropské unie.

Suma zahrnuje také náklady na rozšiřování potřebné nabíjecí infrastruktury v podobě dobíjecích ramen Siemens. Ty umožňují průběžné dobíjení elektrobusů, které bude nově možné i v terminálu Hranečník. Další nabíječka autobusů je provozována v Ostravě-Svinově a časem by měla jedna vzniknout i v centru města na ulici Valchařská. Autobusům tak budou k dispozici tři nabíjecí body, ze kterých budou následně odbavovat cestující na linkách v přilehlých lokalitách.

„Podle technických údajů se už za jednu minutu do autobusu dostane dostatek elektřiny, aby ujel čtyři kilometry. Pokud spoj má průměrný rádius deset až dvacet kilometrů, tak mu v zásadě stačí několikaminutové nabíjení,“ řekl Daniel Morys.

Podle Moryse by měly být autobusy schopné obsloužit podstatnou část Ostravy, ovšem primárně budou nasazovány na místech, kde je potřeba pomoci životnímu prostředí. Provozem autobusů by totiž měl být podnik schopen ušetřit 700 kilogramů emisí oxidu uhličitého za rok.

Foto: DPO Nabíjení elektrobusů probíhá pod speciálními dobíjecími stojany značky Siemens

Po dokončení modernizace by měl být elektřinou poháněný každý desátý autobus v celé flotile města, což je vůbec nejvíc v republice. Tento stav kvituje i ministr dopravy Martin Kupka: „Tohle je způsob, který podle mého soudu má perspektivu. Zde to bude fungovat opravdu velmi dobře a pevně doufám, že se podaří moderní způsoby, jak zajistit elektrifikovanou hromadnou dopravu, dál šířit v rámci České republiky.“



Ministerstvo dopravy se podle Kupky snaží pomoci s budováním sítě dobíjecích stanic i v dalších městech. V dalším operačním programu Doprava III chce podpořit výstavbu dobíjecích stanic až šesti miliardami korun. I další města by se tedy mohla z hlediska městské hromadné dopravy stávat tak pokroková jako právě Ostrava.

S přispěním ČTK.