Americká automobilka Dodge je známa především pro své vozy spadající do kategorie muscle cars. Jedná o se o hlučné automobily s brutálním výkonem a nikdy nehasnoucím apetitem. Tyto klasiky se staly nedílnou součástí americké kultury. Nyní však automobilka odhalila koncept, který naznačuje, že se svět vozů na steroidech může změnit.

Dodge vrací do hry Daytonu, klasický muscle car ze 60. let, který se stal ikonou a snem celé řady tehdejších řidičů. Děje se tak ale ve stylu, který se milovníkům klasických pořádků nejspíše zamlouvat nebude.

Zatímco na první pohled vypadá nový Dodge Charger Daytona velmi tradičně, pod kapotou je všechno jinak. Místo osmiválcového orla se zde uhnízdil elektrický kolibřík, který po otočení klíčku jemně cvrliká svou bzučivou píseň. Přesto si inženýři automobilky moc dobře uvědomují, proč si lidé takové vozy kupují, a tak jej nezapomněli vybavit speciálním „výfukovým“ systémem Fratzonic.

Výfukový systém je falešný a spíše bychom jej měli nazývat audiosystémem. V závislosti na sešlápnutí plynového pedálu totiž začne vydávat zvuk o hlasitosti až 126 decibelů, který má nahrazovat projev osmiválce.

Foto: Dodge Po optické stránce koncept působí tradičním dojmem

Falešnému pocitu, že řídíte starou dobrou Daytonu, má nahrávat také virtuální převodovka eRupt, která umožňuje řazení imaginárních stupňů a tím zážitek z vozu ještě prohloubí. Dohromady by měl systém dát řidiči zapomenout, že mu pod nohama leží pohonná jednotka Banshee, tedy osmisetvoltový systém roztáčející všechna čtyři kola.

Ostatně ani v interiéru, který jezdce obklopuje, nenaznačuje nic tomu, že se řidič ocitl ve stroji budoucnosti. Novinka se naopak snaží přiblížit vnitřku klasických spalováků, k čemuž přidává špetku sportovního charakteru.

Najdeme v něm 12,3palcový displej infotainmentu a osmipalcový displej nahrazující přístrojovou desku. Digitalizace však nedostala hlavní slovo, a tak je zde přítomna řada fyzických tlačítek pro ovládání klimatizace či volbu jízdních režimů, kterými by měly být Auto, Sport, Track a Drag.

Ten poslední se zajisté bude líbit příznivcům tradiční americké zábavy, kdy řidiči během teplých letních večerů testují, který z jejich vozů dokáže rychleji urazit čtvrt míle, tedy přibližně 400 metrů.

Foto: Dodge Interiér se nese v konvenčním stylu

Celou přetvářku Dodge završil retro vzhledem exteriéru, který ovšem přináší i část moderních technologií. To se projevuje především v jeho aerodynamice a umístění předního křídla R-Wing nad světlomety vozu. Díky němu může vzduch plynule proudit po kapotě dál k přednímu oknu a pokračovat k zadním partiím. Křídlo by mělo zlepšovat nejen aerodynamiku, ale také přítlak.

Jak bude celý systém fungovat v praxi, je ovšem nyní těžko odhadnutelné. Dodge si totiž prozatím drží informace o výkonu pod pokličkou. Přesto přislíbil, že by novinka měla být rychlejší než extrémní Dodge Hellcat.

Na více detailů si však musíme počkat, a to i na ten nejzásadnější, zda se představená novinka dostane do výroby. Šance, že se tak stane, jsou ovšem vysoké. Dodge má některé své modely na trhu i deset let a nabízí se tedy otázka, zda právě Dodge Charger Daytona není vizí budoucího směřování značky.