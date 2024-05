Otevřená Staroměstská tržnice nebo dům, kde bydlel Karel Schwarzenberg. Open House Praha startuje 10. ročník

Uložit 0

Začíná týden, kdy srdce fanouška architektury zaplesá. Právě dnes se totiž rozbíhá už desátý ročník festivalu Open House Praha. Během něj budou moci lidé navštívit různé přednášky nejen o architektuře, ale hlavně navštívit mnoho jinak nepřístupných staveb. Letos se akce zaměří mimo jiné na bariéry, které je potřeba ve městě překonávat.

První ročník, který se uskutečnil v roce 2015 navštívilo 38 tisíc lidí, kteří měli šanci dostat se do 38 budov. Před rokem už to bylo 83 200 lidí a víc než stovka otevřených budov. Za desetiletou éru to je pak souhrnem půl milionu návštěvníků a přes šest stovek domů, kam se lidé za normálních okolností nepodívají. Pražská přehlídka, která začíná v pondělí 13. května a potrvá do neděle 19. května, je také součástí většího celku, kdy se architektuře po celém světě věnuje šedesátka měst.

Do Česka koncept přinesla Andrea Šenkyříková, která ho objevila v Londýně v roce 2012. Tehdy britská metropole nabízela více než 800 domů, do kterých se dalo vstoupit. „Jednoduchý koncept vyzýval k následování. Přinést festival do společnosti bez dobrovolnické tradice a otevírat budovy mimo pracovní dny, kdy často narážíme na neochotu se do víkendové akce zapojit, byla velká výzva, po letech se ale nám daří s mnohými spolupracovat opakovaně,“ říká Šenkyříková s tím, že dobrovolnická základna je dnes velká a neustále se zvětšuje také počet institucí, které se zapojí a svá sídla otevřou.

Letos by to mělo být nakonec 115 budov a prostor na území hlavního města, přičemž 35 z nich je na programu nových. Domy se budou jako vždy otevírat primárně v sobotu a v neděli, byť u některých platí výjimka, je tedy dobré sledovat program. Rozprostírají se do třinácti městských částí a mezi novinkami jsou letos samé perly.

Foto: Pražský hrad Prezidentská rezidence na Pražském hradě

Prvně se například otevře Palác První české zajišťovací banky na Smetanově nábřeží, který je postavený ve stylu florální secese, dodnes je uvnitř funkční sauna ze sedmdesátých let a také honosné interiéry a nyní jej obývá Goethe-Institut. Na seznamu je i Škodův palác, který je Pražanům momentálně známý jako jedno ze sídel pražského magistrátu. Jde o dílo Pavla Janáka a kromě běžně přístupných míst se bude možné podívat i do reprezentativních salonků se zrestaurovaným dobovým mobiliářem.

Otevře se neorenesanční Staroměstská tržnice v Rytířské ulici, o jejímž obnovení se v Praze marně dlouho hovoří. Vznikla podle návrhu Jindřicha Fialky. Lidé budou moci vyrazit i do bývalého sídla Městské pojišťovny na Staroměstském náměstí, kde dnes najdete ministerstvo pro místní rozvoj. Secesní budova je dílem Osvalda Polívky. Zpřístupněn bude Deymův palác, kde měl po revoluci byt Karel Schwarzenberg, jehož rodině budova patří, či sídlo Domu zahraniční spolupráce neboli Měšťanský dům a kubistická soukromá vila Na Libušince na Rašínově nábřeží, za níž stojí architekt Emil Králíček. V areálu Pražského hradu lidé budou moci zajít do prezidentské rezidence nebo do Nové oranžerie.

Navštívit lze ale i novostavby. Je mezi nimi nový univerzitní kampus Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích, který bodoval v různých architektonických soutěžích. Přístupná bude Nová Waltrovka, administrativní a rezidenční čtvrť v režii Penty.

Festival se tradičně zaměří také na jubilea, to znamená, že letošní ročník připomene Josefa Fuchse, autora někdejšího zimního stadionu na Štvanici či Veletržního paláce, na kterém pracoval s Oldřichem Tylem. Tyl je na seznamu pak zastoupen také jako autor garáží Pod Slovany na Novém Městě.

Připomínat se bude Adolf Benš, autor návrhu nedávno rekonstruovaných Elektrických podniků v pražské Bubenské, ale i čtvrtého terminálu na Letišti Václava Havla. Mezi jubilanty je rovněž Karel Hubáček, autor Divadla Disk, či Josef Fanta, který kromě historické budovy pražského hlavního nádraží navrhl také Hlávkovy koleje.

Letošní ročník se má ale zaměřit ještě na jedno téma, kterým je inkluze ve městě. „Přístupnost je jedním z hlavních témat a prolínat se bude napříč celým programem, ať už formou speciálních prohlídek pro návštěvníky se zrakovým postižením, neslyšící a děti, debat o přístupnosti města, či workshopu věnovanému fyzické přístupnosti budov,“ líčí organizátoři. Součástí toho je i hra Open Senses, která by měla lidem ukázat, jaké to je pohybovat se po městě na vozíku nebo s omezenými zrakovými schopnostmi. A to skrze interaktivní městskou hru, kdy hráči plní různé úkoly.

Zatímco víkend bude patřit zejména otevřeným budovám, přes týden se bude odehrávat doprovodný program. V rámci něj lze zajít například na procházku po Malostranském náměstí, malostranských dvorcích, po Vyšehradě, do pražského Quadria nebo na přednášku o historii pražského metra.