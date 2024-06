Ovládněte své emoce, udělejte perfektní první dojem a staňte se prodejním monstrem

Uložit 0

Vždy, když něco děláte, tak vlastně prodáváte. Svůj produkt, firmu, myšlenku, vizi nebo službu. Většina lidí v tom ale není dostatečně dobrá. Nebo tak dobrá, jak by mohla. Má problémy se sebeprezentací i komunikací obecně. Podle majitele SEBA Academy Petra Vojnara jde ale všechno naučit. „Je to pět zbraní, se kterými, když vůbec víte, že existují, orientujete se v nich a dokážete je využívat a kombinovat, tak získáte brutální konkurenční výhodu nad lidmi ve vašem oboru, kteří sice třeba umí prodávat, ale už nechápou, že existují například ovlivňovací techniky,“ vysvětluje Vojnar s tím, že čím více technik dokážete zapojit, tím lepší budete.

„Říkám, že je to takové MMA nebo desetiboj v komunikaci. To znamená, že nejen, že běháte, ale umíte taky házet a skákat. A potom jste daleko konkurenceschopnější a kvalitnější a máte větší šanci, že v tom, co děláte, uspějete,“ dodává Vojnar, který byl hostem nového dílu podcastu BrandStories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify či Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Jeho koncept, který nazývá „komunikační zbraně vlivu“ je nastaven tak, aby se z člověka stalo, jak s marketingovou zkratkou říká, obchodní monstrum. „Obchodník třeba nemá dobrý den a neumí s tím pracovat. To znamená, že se tváří blbě, nemá nastavený správně mindset. A to všechno ovlivňuje nejen výsledek konkrétního jednání nebo schůzky, ale také vnímání produktu, myšlenky nebo celé firmy, což negativně ovlivňuje i vnímání jeho značky,“ popisuje Vojnar situaci, kdy lidé často i nevědomky úplně zbytečně podkopávají sebe, svou společnost nebo prezentaci.

Pracovat se podle něj přitom dá i s nevědomou řečí těla, která o nás vždy prozradí přesně to, co bychom nechtěli. „Musíte nechat ego za dveřmi a maximálně vypnout emoce a nechtít po druhé straně, aby se chovala logicky. Neříkám, že to jde stoprocentně, ale když to umíte a víte, že si nesmíte brát osobně věci, které na schůzce padnou, tak máte napůl vyhráno. Když někdo řekne, že váš výrobek je strašně přepálený, že takovou hodnotu rozhodně nemá, tak se ve vás vzbouří emoce a začne pravdivě mluvit vaše řeč těla. Ale pokud víte, že tyto spouštěče existují, tak si na to dokážete dát pozor a toho člověka si povodit,“ radí Vojnar.

O kterých pět komunikačních zbraní vlivu jde? To a další zajímavosti si můžete poslechnout v novém díle podcastu BrandStories na YouTube, Spotify či Apple Podcastech. Dozvíte se v něm také:

Jak vybudovat uvěřitelný brand firmy?

Kdo by měl být firemním ambasadorem?

Proč neškolit lidi jako tým, ale každého zvlášť.