Pankáči z Vinohrad oblékli posádku Chemical Brothers. Tým okolo slavné kapely s mikinami obráží svět

Josef Hykyš a Daniel Göringer, zakladatelé Never Enough

Jejich revírem jsou Vinohrady a Žižkov, kde význam své streetwearové značky šíří už devátým rokem. Nejprve to bylo čistě proto, že chtěli do Prahy, kde se obchody s nudnou rychlou módou rojily jak houby po dešti, přinést něco nového, později už kluci z Never Enough okolo sebe začali budovat celorepublikovou komunitu, která se odlišovala od zbytku. Teď svůj záběr rozšířili – a jejich oblečení si oblíbil i tým od ikonického hudebního dua Chemical Brothers.

Daniel Göringer a Josef Hykyš se od devadesátých let pohybovali na undergroundové elektronické scéně, s hudbou tak v podstatě vyrůstali – a výrazně ovlivnila jejich životy. Společný byznys, který by byl láskou k elektru inspirován, ale založili až v roce 2015, tedy v době, kdy už oba zakusili, jaké to je podnikat. Göringer rozjel reklamní agenturu, Hykyš byl původně grafikem. Až módní značka Never Enough je ale spojila dohromady.

„Chtěli jsme vytvořit kvalitní a pokud možno udržitelný model výroby jednoduchého univerzálního pánského oblečení, který by byl podpořený silným brandem a především neotřelou komunikací,“ říká Göringer pro CzechCrunch. A jak se zdá, svůj plán postupně naplňují. Oblečení od Never Enough opravdu není klasickým zbožím, na které narazíte běžně v obchodě. Na první dobrou to poznáte hlavně podle motivů, které na něm jsou.

Je to prostě takový elektronický punk. Oblečení na vás dýchne Berlínem, respektive typickou streetovou kulturou německé metropole, s příměsí Prahy – a výrazné, mnohdy až hororově vypadající designy jsou jeho poznávacím znakem. „Meze se ale v zásadě nekladou. Motivy oscilují mezi hardcore politickými statusy až k účelově stupidním, ironickým či parodujícím grafikám, vykrádajícím ikony popkultury,“ říká dvaačtyřicetiletý spoluzakladatel.

Značka je postavená hodně na komunitě a není pro každého. Kdyby se měla shrnout ve svém pomyslném životopise, ideální cílovkou jsou lidé okolo čtyřicítky se stabilním zázemím a vztahem k auře devadesátek a jejich kulturnímu dopadu, kteří působí v uměleckých profesích, potažmo v marketingu. „Daří se nám ale oslovovat i mladší generace, což je pro nás vizitkou, že jsme v nineties příliš nezamrzli,“ dodává Göringer.

Rozkračování k novému publiku může mít za následek i to, že pravidelně rostou. Předloni dosáhli tržeb okolo sedmi milionů, minulý rok se usadili na hranici lehce pod devíti miliony. A předpokládají, že jsou v mírném zisku. Vše navíc bez externího investora, firmu financují převážně z vlastních zdrojů a cash flow, částečně z úvěru. Vždy je ale možné cokoliv posunout kupředu, třeba do fáze, kdy se stanou světovými.

Na turné s Chemical Brothers

Když je řeč o legendách elektronické hudby, britské duo Chemical Brothers, které vystupuje už od začátku devadesátých let, patří k těm vůbec nejznámějším. I pro Daniela Göringera a Josefa Hykyše znamenají hodně a oceňují, čeho dosáhli. I proto je pro ně zajímavým milníkem, že se ke Chemical Brothers dokázali dostat – a vybavit jejich technický tým vlastním oblečením.

„Příběh sahá až do covidových dob, do roku 2021, kdy jsme denně živě vysílali DJ vystoupení z našeho obchodu. Jedním z nich byl i James Baseley, který zajišťuje turné pro několik světových kapel. Rád se k nám vracel, nosil naše oblečení a časem jsme se spřátelili. A pak ho napadlo, jestli bychom nemohli připravit oblečení pro technický tým Chemical Brothers,“ vzpomíná Göringer.

Jednoho letního dne téhož roku se tak v prodejně znovu zastavil, vyzvedl si jednu z mikin a odletěl s ní do Londýna, kde ji týmu okolo Chemical Brothers představil. Po měsíci se ozval zpátky, že je pro účely, které chtějí, vhodná. I díky vysoké gramáži. Never Enough se tak pustili do práce.

Na speciální kolekci jednatřiceti mikin Interceptor natiskli branding kapely a mohli si na ní ponechat i své vlastní logo, lebku. Takzvaná technical support crew se v mikinách české značky představila už ve Velké Británii a Mexiku, letos Chemical Brothers v rámci svého turné For That Beautiful Feeling Tour míří i do Japonska, kde v nich posádka bude taktéž chodit.

„S Jamesem jsme pravidelně v kontaktu a podle něj je tým okolo Chemical Brothers velice spokojený,“ říká s nadšením Göringer. „A jestli s nimi něco dalšího plánujeme? Zatím ne, ale kdo ví. Jsme pro každou špatnost. Je to pro nás zdroj zajímavého obsahu ke komunikaci a Chemical Brothers považujeme za naprosté legendy,“ dodává. Takže třeba jednou se v nich budou promenádovat i Ed Simons a Tom Rowlands, tedy samotní Chemical Brothers…