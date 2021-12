Kolik děl ze španělské filmové nebo televizní produkce byste dokázali vyjmenovat? Patrně jen nižší jednotky. A ještě vás překvapí, že tam patří i horor Ti druzí s Nicole Kidman. Málokterý divák streamovacích služeb ale dnes neslyšel o seriálu Papírový dům, jehož posledních pět dílů v pátek dorazilo na Netflix. Po čtyřech letech od doby, co začal získávat desítky milionů diváků po celém světě, tak končí jeden z největších televizních fenoménů poslední doby.

Premisa Papírového domu je vcelku jednoduchá. Neznámý muž, označující se za Profesora, dá dohromady osmičlenný tým zlodějů. Jejich úkol je vlámat se do Španělské královské mincovny, na jedenáct dnů se tam zabarikádovat s rukojmími a poté uniknout s čerstvě vytištěnými 984 miliony eur. Tvůrci se ale příběh rozhodli vyprávět neotřelým způsobem, jenž kombinuje akci probíhající téměř v reálném čase, množství flashbacků, časové skoky, nespolehlivého vypravěče a na sebe se vršící zvraty.

Celý seriál je hlavně dílem scenáristy Álexe Piny a režiséra Jesúse Colmenara, kteří se po několika spolupracích rozhodli vytvořit něco nekompromisního a přesně podle svých představ. Dlouhodobá tradice žánru lupičského thrilleru (označovaný jako heist) se složitými plány byla přitom skvělou příležitostí pro něco neotřelého. Delší formát umožnil kombinovat více vlivů a lépe prokreslit postavy jednotlivých zlodějů, nahlížené z několika různých úhlů.

Jen prvních pět řádků scénáře prý kvůli tomu trvalo vymyslet měsíc a scénář k celé první epizodě prošel více než padesáti verzemi, než konečně fungoval. V konečném efektu to ale znamená, že sledování Papírového domu připomíná jízdu na horské dráze. Cesta k milionům nadšených diváků přesto – podobně jako samotný seriál – nebyla vůbec přímočará.

Hrdinové seriálu Papírový dům Foto: Netflix

Premiéra subverzivního heist thrilleru ve španělské televizi Antena 3 sice byla více než úspěšná a recenze velice dobré, zájem diváků ale postupně opadal. Poslední díly z celkových patnácti plánovaných už měly pro danou stanici zcela standardní sledovanost. Podle tvůrců to bylo tím, že reklamní sloty příliš narušovaly dynamické vyprávění a celý týden čekání mezi díly bylo příliš dlouho.

Moc se původně nečekalo ani od toho, když práva na celosvětovou distribuci koupil Netflix. Streamovací služba nechala patnáct sedmdesátiminutových epizod pro větší stravitelnost přestříhat na dvaadvacet padesátiminutových a koncem roku 2017 zpřístupnila divákům prvních třináct z nich. Seriál nedostal žádnou marketingovou kampaň, jen byl přidán do knihovny jako bezpočet dalších lokálních titulů.

Na rozdíl od jiných si ale rychle našel publikum. Už začátkem roku 2018, čtyři měsíce po uvedení, byl Papírový dům nejsledovanějším neanglickým seriálem na Netflixu. Ukázalo se, že složité vyprávěcí kličky a postupné vykreslování postav jsou pro streamovací službu a takzvaný binge-watching ideální a fungují skvěle. Netrvalo dlouho a Netflix s Álexem Pinou domluvil rozšíření původně plánované uzavřené minisérie.

Ačkoliv podle části diváků řady následující prvním dvěma začaly trpět dojmem uměle roztahovaného příběhu, šířící se úspěch Papírového domu byl nezastavitelný. Seriál se ze skrytého pokladu změnil na jeden z vlajkových titulů služby. Čtvrtá řada je třetím nejsledovanějším seriálem Netflixu bez ohledu na jazyk, přičemž v první desítce je také třetí. Pátá je těsně pod desátou příčkou.

Hlavní strůjce celého heistu, Profesor Foto: Netflix

Vzhledem k takovému úspěchu se závěr Papírového domu řadil nejspíš k nejočekávanějším televizním titulům roku. První část páté řady, která vyšla v září, se moc dobrého přijetí nedočkala, a to hlavně kvůli přílišné závislosti na akci. Přinesla však alespoň pár emočně velice vypjatých momentů. Druhá část, uvedená v pátek, naopak seriálu poskytla dobré vyvrcholení. Scenáristé do ní viditelně dali všechno, tudíž se diváci dočkali ještě několika posledních vzrušujících příběhových kliček před velkým, pro mnohé uspokojivým finále.

Papírový dům tedy skončil a zapsal se do historie Netflixu i paměti milionů diváků. Ze světa zběsile vyprávěného heist thrilleru to ale není poslední, co uvidíme. Už teď se v Jižní Koreji chystá adaptace, která by mohla pro fanoušky přinést zajímavé změny a příběh osmi lupičů a profesora představit dalšímu publiku. Na rok 2023 pak Netflix chystá spin-off s názvem Berlin, zaměřený na historii postavy nevyléčitelně nemocného zloděje šperků Andrése de Fonollosy.