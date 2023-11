Pár zápasů a už vyzývá LeBrona Jamese. NBA žasne nad schopnostmi nové hvězdy basketu

Uložit 0

Ještě ani nebyl v NBA a už o něm sportovní novináři mluvili jako o největší vycházející hvězdě posledních dvou dekád. Stačí se podívat, kolik Victor Wembanyama měří, jaké má rozpětí paží a jak vystupuje. Teď už devatenáctiletý talent na palubovkách nejprestižnější basketbalové ligy pobíhá. A nastřílel tolik bodů, že to tak rychle nestihl ani LeBron James.

Od dvanácti let snil, že bude hrát mezi těmi nejlepšími z nejlepších, to by ovšem musel opustit rodnou Francii, kde s basketbalem začínal, a odjet za velkou louži do NBA. Sen se mladému dlouhánovi, jehož výška činí úctyhodných 224 centimetrů, začal plnit v červnu, kdy byl v takzvaném draftu vybrán týmem San Antonio Spurs. Jeho sezóna s velkými očekáváními a vysokým tlakem na něho samotného mohla začít.

Když se v druhé polovině října rozjela další sezóna NBA, Victor Wembanyama byl považován za hráče číslo jedna, na kterého se bude upínat zrak. Na to si mohl zvyknout už na štacích v Evropě, kde ho skauti z NBA také pozorovali. Teď ale na hřiště nastupoval s pocitem, že ho mnozí srovnávají s hvězdami typu LeBron James, Kevin Durant nebo třeba Blake Griffin.

Oproti nim má ale Wemby, jak se hráči přezdívá, jednu nespornou výhodu: vyrůstal v době sociálních sítí. Lidé tak o něm věděli ještě dřív, než stihl něco výjimečného dokázat. Po draftu do NBA vyrostla jeho základna sledujících na Instagramu o půl milionu na zhruba 2,2 milionu, za posledních několik měsíců stihl nabrat téměř milion dalších. Velmi dobré na mladíka, na jehož velkou show se teprve čekalo. A ta teď přišla.

Své kvality tento milovník tacos ukázal během svého pátého zápasu v NBA, kdy jeho tým San Antonio Spurs hrál proti Phoenix Suns, adeptům na celkové vítězství v sezóně. Během hry nastřílel 38 bodů, a stal se tak poměrně velkým unikátem. Jen málokomu se podařilo nasázet koše za tolik bodů hned v jednom z úvodních zápasů kariéry v NBA.

LeBron James sice v úvodní sezóně v NBA nastřílel v zápase o tři body více, ale musel na to čekat až do utkání s pořadovým číslem 44. Blake Griffin se dostal až na hranici 44 bodů za zápas, ale stalo se tak ve čtrnáctém utkání, do kterého tehdy za Los Angeles Clippers nastoupil. A například Kevin Durant překonal čtyřicetibodovou linii až v posledním zápase základní části své debutové sezóny.

Wemby se navíc během tohoto klání držel na palubovce „pouhých“ třicet minut, což je chytrá strategie s ohledem na to, že je hubený a vysoký, tudíž náchylnější k přepínání těla, potažmo zranění. Trenér tak moc dobře ví, že ho v plném nasazení nemůže nechávat příliš dlouho. Zápas proti Phoenixu ovládl na výbornou a udusal si půdu k dalším zajímavým výsledkům.

Drobné vystřízlivění přišlo v posledním zápase proti Toronto Raptors, kde nastřílel „jen“ 20 bodů a nedokázal svému týmu pomoci k vítězství. Přesto má Wemby z posledních šesti utkání průměr 20,5 bodu na zápas, což u nováčků nebývá zvykem. Soupeři teď stejně jako trenéři musí přemýšlet, jak ho budou efektivně zastavovat.

Wemby hraje na pozici pivota, tudíž zpravidla z blízkosti koše. Navíc převyšuje ostatní, má delší krok a schopnost zjevovat se v místech, kde na něj protihráči nejsou připraveni. Ostatně se stačí podívat na některé jeho pohyby.

Už teď se však dá bezpečně tvrdit, že Wembanyamův vstup do NBA výrazně zvedne atraktivitu jeho nového chlebodárce. Ačkoliv San Antonio Spurs patří mezi úspěšnější týmy (v minulosti pětkrát vyhráli ligu), minulá sezóna se texaskému klubu vůbec nepodařila – byl tím nejhorším v celé Západní konferenci. V draftu ale dostal možnost vybírat nové hráče jako první, a proto se automaticky zaměřil na nejžhavější želízko v ohni.

Podle sportovního novináře Adriana Wojnarowského by se mohla hodnota Spurs díky jeho příchodu zvýšit až o půl miliardy dolarů (v přepočtu 11,4 miliardy korun), protože se dá očekávat, že právě kvůli Wembanyamovi budou fanoušci basketbalu více sledovat jejich utkání. Především pak na televizních obrazovkách, kde Spurs dosud oslovovali zhruba jeden milion amerických domácností, což je oproti New York Knicks, jedničce v divácké sledovanosti, sedmkrát méně.