Paříž chystá lanovku nad městem. Na skoro pěti kilometrech sveze 1 600 cestujících za hodinu

Spousta kopců, mezi nimi dálnice a také vysokorychlostní trať. To nejsou zrovna ideální podmínky pro vybudování nové veřejné dopravy. Paříž na to ale jde od lesa a všechno tohle chce přemostit lanovkou. Město už schválilo studii proveditelnosti a na jejím vzniku chce začít pracovat letos v březnu. Cestu dlouho čtyři a půl kilometru slibuje překonat za sedmnáct minut.

Lanovka by měla pomoct dvaceti tisícům lidí, kteří bydlí ve dvou čtvrtích – Créteil a Villeneuve-Saint-Georges. Pro představu, pražské metro D má obsloužit na sto tisíc obyvatel v jižní části města. V Paříži ale nejde jen o rezidenty. Lanovka označená Cable A má rovněž usnadnit cestu do škol, univerzit, nemocnic a úřadů, které se v oblasti nachází. Cestující slibuje dovézt na konečnou linky metra číslo osm.

Trasa by měla mít dohromady pět stanic, jedna ponese název po slavném francouzském autorovi Émilu Zolovi. Do jedné kabiny by se mělo vejít deset sedících lidí. Ti budou cestovat desítky metrů nad zemí, ale ne dřív než v roce 2025. Celková kapacita Cable A je plánovaná na šestnáct set cestujících za hodinu. Stát bude 132 milionů eur, což je v přepočtu okolo 3,2 miliardy korun.

Nebude ji ale platit jen Paříž, ta by se měla podílet na 49 procentech celkové ceny, třicet procent zaplatí Val-de-Marne, což je department tvořící jihovýchodní část pařížské aglomerace a 21 procent zaplatí francouzská vláda.

Hlavní výhodu lanovky spatřuje vedení města v tom, že bude muset stavět a umisťovat jen sloupy. Na rozdíl od varianty, že by do míst vedla tramvaj, kvůli které by se musely vybudovat mosty i tunely. Druhou výhodou je, že lanovka bude na elektřinu, takže bude představovat bezemisní způsob dopravy.

Ne všichni jsou ale spokojení. Proti novému projektu jsou zejména lidé, kteří bydlí v okolí plánované trasy. Ti se bojí, že jim cestující budou koukat rovnou do oken. Na to město reagovalo předěláním projektu tak, aby byly kabiny nad domy výš. Jejich podlahy mají být navíc neprůhledné. Variantou je i to, že se budou okna v blízkosti domů zamlžovat. S tím pracuje už jiná francouzská lanovka, a to v Brestu.

Pařížská lanovka Cable A Foto: IDF Mobilites

Plány na propojení města lanovou dráhou rozhodně nejsou nové. Konkrétně tahle byla navržena už v roce 2008. Podobné úvahy existují i u pěti dalších tras. Cable A se ale zatím dostala nejdál.

Úvahy o použití lanovek zná každopádně i Praha. Nejpravděpodobnější je v současnosti možnost lanovkou propojit Vítězné náměstí a sídliště Bohnice. Na tuto trasu ostatně už magistrát začal hledat projektanta a poptává i organizátora mezinárodní architektonické soutěže.

Dohromady by nová trasa měla mít dva kilometry a tři zastávky, jednu i v Troji. Zastupitelé plán posvětili předloni. Počítá se přitom se stejným zahájením provozu jako v Paříži, tedy s rokem 2025. Cena se odhaduje na dvě miliardy korun.