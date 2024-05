Parkovací stání mizí a ulice se mění na obývák. V Brně začíná experiment, který v Česku nemá obdoby

Vachova ulice v Brně se do konce října mění na prostor, kde můžete jen tak být

Od pátku 3. května se Vachova ulice v centru Brna mění k nepoznání. Místo zaparkovaných aut se zde totiž nyní nachází pohodlné posezení a nová zeleň, v průběhu nadcházejícího půl roku bude navíc celá ulice ožívat pestrým kulturním programem, o který se budou starat i zdejší podniky. Designérka Veronika Rút se totiž rozhodla, že by si Brno zasloužilo vyzkoušet v praxi takzvaný taktický urbanismus. Jeho cílem je zkoumat různé formy využití ulice tím, že obyvatele města hodí do vody její nové podoby. „Na základě podobných projektů v Miláně či New Yorku věříme, že taková intervence bude mít velký úspěch,“ říká Rút.

Veronika Rút stojí za neziskovou organizací Naše kultivovaná města, která se dlouhodobě věnuje zlepšování veřejného prostoru v Česku, zároveň pořádá festival Window Pop, v jehož rámci organizuje soutěž o nejlepší výlohu a propojuje obchodníky s designéry a architekty. Řekla si ale, že by své aktivity v rámci města chtěla posunout o úroveň dál. A kde jinde než ve svém rodném Brně.

„Napadlo mě, že bych mohla propojit podnikatele v jedné ulici a společně s nimi z ní udělat obývák na celé léto. Přesvědčila jsem o tom politiky a úředníky na brněnské radnici a rozhodnutí padlo na ulici Vachova. Od 3. května ji na půl roku zavíráme a dáváme prostor komerčním i nekomerčním zahrádkám pro kohokoliv, kdo do ulice zavítá,“ přibližuje designérka.

Foto: Karolína Kadlčáková Designérka Veronika Rút

Vachova ulice byla vybrána z několika důvodů. Jednak jde o slepou ulici, kterou neprojíždí auta – její uzavírka tak motoristy rozzlobí o něco méně. Zároveň se v ní nachází velmi nízký počet parkovacích stání. Veronika Rút dodává, že ve vedlejší ulici jsou desítky parkovacích míst, kdežto ve Vachově jich odstranili pouze šest. Velkou předností vybrané ulice je také fakt, že se v ní nachází pestrá skladba obchodů a gastronomických podniků.

„Jsou tam pěkné butiky, pizza, pivo, drinky, burgery, ale také ezoterický obchod, který v den zahájení nabídne služby kartářky. Chceme, aby tam bylo něco pro každého, takže v ulici bude i sezení pro děti a hodně možností nealkoholických nápojů. Rozhodně nechceme z Vachovy udělat party ulici – chceme, aby ji lidé využívali i během dne, maminka si tu může odpočinout a děti v klidu hrát. Jde mi hlavně o společenské vnímání ulice a to, kolik může mít funkcí,“ vysvětluje Rút.

Celospolečenský přínos, který taktický urbanismus má, je přitom v zahraničí již dobře vyzkoušený. Spočívá v tom, že se ve městě testují drobné intervence, které promění vyžívání dané lokality, a následně se sbírají data o názorech veřejnosti. Jde o opačný postup než opatrné dotazníky, kdy si lidé musí představit, jak by se sami chovali, a data jsou výrazně zkreslená oproti realitě. Jednoduše se dá říct, že se obyvatelé „hodí do vody“ a mohou začít testovat a reagovat na nový prostor.

Mezi úspěšné příklady taktického urbanismu se řadí transformace milánských ulic pod názvem Otevřená náměstí, kdy město uzavřelo vybrané ulice pro motoristy a proměnilo je s pomocí barev a květináčů, laviček i pingpongových stolů. Iniciativa má dodnes skvělé ohlasy a ukázalo se, že lidé na takto proměněných místech tráví mnohem více času a hodnotí je velmi pozitivně – dokonce trvají na tom, aby se z nich stala trvalá náměstí.

„Velmi zdařilé intervence jsou ale známé také z New Yorku či Tirany. Chci tak otevřít veřejnou diskuzi u nás – aby se lidé bavili o tom, jak využíváme veřejný prostor a že může mít pro obyvatele města novou hodnotu,“ dodává Veronika Rút. S proměnou využití Vachovy ulice designérce pomohla architektka Janica Šipulová a její tým ze studia Consequence forma, firma Egoé, která projektu darovala speciální mobiliář, nekomerční sezení pak podpořila firma Lino design.

Rozvržení i design se přitom pečlivě ladily několik měsíců spolu s místními obchodníky, kteří budou o vybavení každý den pečovat a na vlastní náklady financují bezpečnostní službu, aby byl dodržen noční klid. Patří mezi ně například 4Pokoje, Nálevna, Zaza a další. S ozeleněním ve formě květináčů pak pomohl obchodníkům Vilém Jurek z neziskovky Rezekvítek. „Vybral jsem sazenice levandule a šalvěje, které snesou velké vedro a zároveň skvěle voní, doufám, že se povede vytvořit na ulici příjemnou atmosféru místa, o které se s láskou pečuje,“ říká Jurek.

Jde o první projekt taktického urbanismu v Česku vůbec, takže bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet a jak na něj budou obyvatelé Brna reagovat. Po jeho skončení 31. října Veronika Rút spolu s týmem studentů pod vedením Romana Sellnera Novotného z Masarykovy univerzity ohlasy veřejnosti pečlivě vyhodnotí – data se budou sbírat po celou dobu intervence a pocházet budou jak o veřejnosti, tak od zapojených obchodníků.

„Rozhodovat o podobě města je těžké a je to vždycky svým způsobem boj o ulici. Ideálně budou mít politici na konci koherentní data ohledně toho, jak se ulice skutečně používala a co si o tom mysleli její obyvatelé, lidé v nejbližším i širším okolí,” doplňuje Roman Sellner Novotný.