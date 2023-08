Pátá generace rodiny přinesla českobudějovický byznys do Prahy. Papír Plojhar tu otevřel pobočku

V roce 1888 si František Ployhar založil v Českých Budějovicích knihařskou dílnu, brzy přibyla také výrobna kartonáže a obchod s papírnictvím. Právě tím je tradiční rodinný obchod dodnes. Po 135 letech se ale společnost Papír Plojhar rozhodla rodnou hroudu opustit a vydat se do hlavního města. A dnes tak v Praze otevřela svou prodejnu.

Stejně jako v Českých Budějovicích se Plojharovi v Praze usídlili v centru. Nový obchod se nachází v Jindřišské ulici, vstupuje se do něj ovšem z ulice Politických vězňů. Tuzemská metropole na Papíru Plojhar nic nezměnila – rodinný podnik to je stále.

„Můj prapraděda si založil knihařskou dílnu, když se vrátil z cest po Francii a Německu, kde byl na zkušené. Po první světové válce do firmy nastoupili jeho tři synové, tehdy se firma rozšířila. Koncem dvacátých let už měla kolem čtyřiceti zaměstnanců,“ líčí Jakub Plojhar, který je ve vedení firmy. Doba ovšem nebyla obchodu vždy nakloněná.

V padesátých letech byla nuceně vložena do výrobního družstva, odkud jí zpátky odkoupil dědeček Jakuba Plojhara v roce 1990. „Teď firma patří mému otci a strýci, ve vedení působím já, v dozorčí radě zasedá můj bratr Jan,“ vysvětluje, jak to s rodinou v papírnictví vlastně je. Dnes má podnik obrat 220 milionů korun a zisk před započtením daňových odpočtů byl loni 12 milionů.

Foto: Michaela Klement Nová pobočka v Praze

Firma se zapsala do historie například hrou Dětská pošta. Složená byla ze sady papírů, obálek, složenek, známek a razítek, kterou dědeček Jakuba Plojhara vymyslel koncem šedesátých let. Vyráběla se dalších třicet let, dnes už ji v obchodech u Plojharů ale zákazníci nenajdou.

Vybírat ale naopak mohou ze sešitů, bloků, fixů nebo vodovek. Zkrátka ze všeho, co do papírnictví patří. Plojhar říká, že někdo má představu, že papírnictví by mělo být pultový prodej. Tady to je ale přesně naopak. Vše je venku v regálech a firma nabádá, aby si to lidé osahali. V novém papírnictví v Praze vznikl i velký stůl, kde firma plánuje pořádat různé workshopy a akce.

Papír Plojhar dnes sází především na kvalitní produkty, v nabídce má české i zahraniční zboží. „České produkty jsou zatím v menšině. Bohužel třeba psací potřeby nebo kancelářské vybavení se u nás už téměř nevyrábí, takže pro ně musíme sahat jinam. Většinu tedy tvoří západní Evropa. Nicméně věřím, že společně s českými výrobci můžeme růst dál,“ říká pokračovatel rodu.

V plánu má rodinná firma, která stále dělá i kartonáž, jít ještě výš a papírenské produkty také začít vyrábět. „Na tento projekt se nesmírně těším. Věřím, že pokud se nám podaří najít schopné produktové designéry, bude to už jen kousek k vlastní produkci,“ uvádí Plojhar, jehož firma je pevně spojená právě s jihočeskou metropolí.

A proč se ale rozhodli expandovat do hlavního města? „O Praze jsme uvažovali už tak deset let. Nějak se to vybízí, abychom úspěch zkusili i ve větším městě. Navíc mám už teď silnou zákaznickou bázi z Prahy, jen k nám musela jezdit do Českých Budějovic,“ líčí papírník.

Nové sídlo z kartonu na míru

Sídlo v jihočeské metropoli rodina nechala v roce 2012 rekonstruovat. Na pomoc si přitom vzala architektku Lenku Míkovou. Po architektech sáhlo i tentokrát. Interiér obchodu v Praze navrhl Atelier Monday, který pracoval s tím, co je hlavním předmětem rodinného podnikání. Pražskou prodejnu tak tvoří právě papír.

Foto: Michaela Klement Prodejna sídlí v Jindřišské ulici

„S papírem se v interiérech běžně nepracuje, bylo potřeba zvolit jiný přístup k návrhu a velmi úzce spolupracovat se samotnou firmou i jejími zástupci,“ líčí spoluzakladatelka ateliéru Tereza Ptáček. Některý nábytek se tudíž netradičně vyráběl přímo v sídle společnosti Plojhar.

Tak vznikl kartonový stůl i židle, papírenské výrobky jsou vystavené na nábytku z kartonu a design tvoří kartonové tubusy, které jsou za prodejním pultem. Pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že za kartonovou instalací se ale schovávají třeba i šuplíky. „Interiér Papíru Plojhar tak v sobě propojuje tradici rodinné firmy s nevšední technologií výroby nábytku,“ dodává Ptáček.

Podlaha je litá polyuretanem, je na ní ale něco zvláštního. „Ručně jsme štětcem na podlahu nanesly barevné vlnky, jako bychom malovali na papír,“ líčí druhá spoluzakladatelka ateliéru Anna Teresa Hamerská s tím, že papírnictví by mělo přinášet radost dětem i dospělým.