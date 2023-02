Patří snad býk jen Red Bullu? Rakouský nápojový gigant nařkl mladého vinaře z vykradení loga

To si tak pěstujete vinnou révu v malé vesničce na slunné Sardinii, láhve vína prodáváte pouze místním a vlastně jen navazujete na tradici vašeho dědečka, než vám přijde zpráva z právního oddělení společnosti Red Bull, že kopírujete její logo. Podobnost v něm ani v nejmenším nevidíte, přesto stojíte před zásadní otázkou, zda sklopit uši a udělat vše, co obr na poli energetických nápojů chce, nebo se s ním soudit. Mladý Ital je ochoten vzít možnost číslo dvě – a tím si zajistit i velkou pozornost.

Stejně jako v jiných italských regionech i na Sardinii jsou pro pěstování vinné révy ideální podmínky. Na druhém největším ostrově Itálie se nachází desítky vinařství a především horská oblast Barbagia je mezi milovníky vína velmi oblíbená. V ní leží i vesnice Mamoiada, kde druhým rokem pracuje s vínem dvaadvacetiletý Mattia Muggittu.

Nebuduje žádný kolos s ambicemi stát se největším vinařem Itálie, naopak navazuje na skromnou tradici svého dědečka, který mu vinici o rozloze pěti hektarů minulý rok předal. Pod značkou Muggittu di Mamoiada se pak loni pustil do produkce vlastního vína, které navíc prodává jen lidem na Sardinii – a dosud naplnil sotva dva tisíce lahví.

Nedílnou součástí jeho vín se stalo i nové logo, pro které vybral dva proti sobě stojící voly, respektive býky. Pomocí nich chtěl vyjádřit vinařskou historii Sardinie, protože i přes růst moderních technologií se do dnešního dne v některých oblastech ostrova orají starší vinice právě pomocí volského spřežení. To se ovšem nezamlouvalo Red Bullu, který zakročil.

Foto: Red Bull / Boeli Srovnání log Red Bullu a sardinské značky vína Boeli

Rakouský gigant na poli energetických nápojů používá dvojici červených býků na žlutém pozadí už dlouhé desítky let k prezentaci své značky. Právní oddělení Red Bullu proto vyhodnotilo, že logo sardinského vinaře se až příliš podobá tomu, které má on, a požaduje, aby jej už nevyužíval, jinak se může situace dostat k soudu za porušení autorských práv. Muggittu ovšem zásadně odmítá, že by se logem Red Bullu inspiroval.

„Chtěl jsem jen vyjádřit tradici Sardinie, zejména Mamoiady, kde se po staletí používají voli k orbě vinic. Tato zvířata jsou zde symbolem zemědělství. Red Bull by mě nikdy nenapadl,“ řekl vinař pro britský deník The Guardian a dodal, že celé logo ještě výrazně odlišují i použité kruhové malby nad hlavami zvířat, které byly vyryty i na více než pět a půl tisíce let starém menhiru v jeho rodné obci.

Red Bull celou záležitost nijak blíže nekomentuje, ví se však, že Muggittu má dva měsíce na to, aby se s rakouskou firmou, která jen loni prodala přes jedenáct miliard svých plechovek, mimosoudně dohodl. Pokud obě strany nenajdou shodu, je mladý vinař ochoten jít až k soudu. „Jsem mladý a dělám to z radosti. Nechci se přít s Red Bullem. Ale nemám na výběr. Pokud dohoda selže, šel bych k soudu,“ říká.

Za zády má navíc i podporu lokálních obyvatel, kteří kauzu nazývají „boj Sardinie s nadnárodním gigantem“, a kromě jiných také lidí z Rakouska, odkud Red Bull pochází. Minimálně si tak mladík zajistil velkou reklamu, která mu může zvýšit renomé a samozřejmě i zájem o jeho víno. Jak ale celá situace dopadne, se ukáže až v následujících týdnech.

Nutno však podotknout, že ani Red Bull se svým logem, které má vyjadřovat sílu a pracovní morálku, nepřišel úplně sám. Prakticky totožná grafika se totiž objevovala i na thajských energetických nápojích Krating Daeng, kterými se Red Bull, respektive jeho dnes už zesnulý zakladatel Dietrich Mateschitz, inspiroval. Na začátku osmdesátých let s tvůrcem původního nápoje uzavřel partnerství a pak jej přenesl do zbytku světa.