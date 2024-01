Pád vlivné kancléřky. Vohralíková končí v týmu Petra Pavla, za vším má být střet s klíčovým poradcem

Uložit 0

Patřila k nejmocnějším lidem kolem prezidenta Petra Pavla. A svou pozici po jeho boku podle médií nadále upevňovala. Jenže Jana Vohralíková teď narazila a pozici hradní kancléřky opouští. Oficiálně se tak stane k 15. únoru. Podle tiskové zprávy Hradu se s ní na tom dohodl prezident Petr Pavel, důvody jejího odchodu jsou prý osobní. Jenže podle webu Seznam Zprávy je za pádem vlivné ženy střet s jinou silnou figurou z okolí hlavy státu – poradcem a někdejším velvyslancem Petrem Kolářem.

„Práce kancléřky byla tou nejlepší zkušeností, kterou jsem dostala. Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující, a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům,“ uvedla Vohralíková v oficiálním zdůvodnění svého konce v prestižní funkci.

Petr Pavel její práci popsal jako skvělou v nesmírně těžké době začátku prezidentského mandátu a budování kanceláře. „Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu,“ uvedl prezident.

Jenže podle novinářů z webu Seznam Zprávy je vše jinak. „Vohralíková podle zjištění Seznam Zpráv od důvěryhodných zdrojů z okolí prezidenta končí po konfliktu s Petrem Kolářem, klíčovým rádcem prezidenta Petra Pavla. Přitom to byl to on, kdo si Vohralíkovou do funkce kancléřky vybral a přivedl,“ píše zpravodajský server.

Podle Seznam Zpráv se kancléřka začala vůči Kolářovi, klíčovému muži prezidentova týmu, stále výrazněji vymezovat. Definitivní tečkou jejich spolupráce pak měl být krok, při němž Vohralíková přesunula někdejšího ambasadora v USA i Rusku mezi pouhé externí poradce. „Zároveň mu odebrala vstupní kartičku do hradní kanceláře a vyškrtla ho z pravidelných pondělních porad,“ doplňuje web.

Již dříve skončila i prezidentova mluvčí Markéta Řeháková či šéfka kabinetu prezidenta Linda Jozwiak Kopecká. Opakovaně se navíc v kuloárech hovořilo o rozporech mezi Vohralíkovou a některými pracovníky.

Vohralíková dříve působila jako zastupitelka Prahy, pracovala na ministerstvu kultury nebo jako vedoucí Kanceláře Senátu, kde působila do února 2023. Budila také kontroverze, například Seznam Zprávy uvádějí, že se objevila podezření z šikany podřízených a netransparentního zadávání zakázek. Peníze měly podle serverem shromážděných dokumentů a výpovědí směřovat ke spřáteleným subjektům Vohralíkové.

Janu Vohralíkovou nahradí Milan Vašina. Je to významný manažer, od roku 2007 řídil slovenský T-Mobile a od roku 2011 byl generálním ředitelem českého T-Mobilu. V současné době je výkonným ředitelem středoevropské pobočky Aspen Institutu. Funkci má začít přebírat ode dneška.