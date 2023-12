Peníze, které v evropském MMA nejsou zvykem. Oktagon pokračuje s milionovým turnajem

Uložit 0

V pražské O2 areně se v pátek opět zápasilo ve velkém stylu. Tentokrát však hlavním tahákem poslední letošní karty organizace Oktagon nebyl Karlos Vémola, jenž schytal knockout hned v prvním kole, ale zápas tvrdých hochů z Balkánu. Ten byl zároveň finále turnaje, díky němuž se tým okolo Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy dostal ještě hlouběji do celoevropské scény. Vítěz si odnesl peníze, které na starém kontinentu nejsou vůbec běžné.

Letos v březnu odstartoval Oktagon turnaj, do kterého nalákal šestnáct zápasníků MMA z Evropy, aby mezi sebou poměřili síly. Bojovalo se ve vyřazovacím formátu a vítězové kol postupně šplhali po pyramidě až do finále, podobně jako například ve fotbalových šampionátech. Něco takového ve smíšeném bojovém umění nebývá zvykem.

I proto o Oktagonu začala psát zahraniční média, čehož chtěli promotéři mimo jiné docílit. „První ročník měl obrovský dosah a úspěch a otevřel nám dveře v mnoha evropských zemích, které se teď zajímají i o prodej vysílacích práv. Namátkově zmíním Řecko, Srbsko nebo skandinávské státy,“ uvádí spoluzakladatel Oktagonu Ondřej Novotný k turnaji nazvaném Tipsport Gamechanger.

Jeho důležitým bodem se stal i prize pool, objem peněz, který si zápasníci mezi sebou rozdělí. Oktagon operoval s částkou jednoho milionu eur (28 milionů korun), přičemž vítězi finále, Srbu Bojanu Veličkovićovi, bylo z koláče ukrojeno 300 tisíc eur (7,4 milionu korun). Taková jednorázová suma je na poměry evropských turnajů v MMA nevídaná.

Bojan Veličković 🇷🇸 wins the first ever Tipsport Gamechanger!

He submits Andreas Michailidis in the third round to claim the prestigious trophy and €300,000.

What a year and what a tournament! #OKTAGON51

📺 https://t.co/TVP7NaEp1x | DAZN | Channel 4 pic.twitter.com/0g8v4y75LB

— OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) December 29, 2023