Penny začalo stavět svoje prodejny ze dřeva. Nejdřív byl jen strop, teď už celá konstrukce

Loni v září otevřel supermarket Penny prodejnu v Břeclavi. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby si tam ale společnost zároveň nevyzkoušela, jak budou vypadat její obchody v budoucnu. Na Moravě si totiž Penny otestovalo, jak se staví podle fenoménu – a prodejna dostala dřevěnou konstrukci střechy a stropu. To se osvědčilo natolik, že už na konci roku se prodejce pustil do celodřevěného supermarketu. Ten vznikl na Chrudimsku a v plánu jsou další.

V Břeclavi si chtěla společnost ověřit, jaké to je pracovat s alternativními materiály, jejichž výhodou je, že jsou udržitelné. Penny použilo pro konstrukci střechy a stropu CLT desky, což je materiál, který se na dřevostavby v současnosti využívá nejčastěji. Jde ovrstvené masivní dřevo.

Jestliže v Břeclavi začalo Penny s dřevěným stropem a střechou, ve Skutči na Chrudimsku už se společnost pustila do celodřevěné prodejny. Ta má rozlohu 830 metrů čtverečních a postavit ji trvalo čtyři měsíce. Dřevo je ve srovnání s betonem čtyřikrát až pětkrát lehčí, tím se zkracuje doba výstavby zhruba o třetinu. A výhodou je samozřejmě udržitelnost.

Foto: Penny Market Penny chce ve stavbě celodřevěných prodejen pokračovat

„Kromě toho, že se jedná o obnovitelný zdroj, dřevo přirozeně zesvětluje prostor. Díky tomu můžeme v interiéru k vytvoření stejné úrovně světla využít menší výkon osvětlení, takže ušetříme i spotřebu elektrické energie. Dřevo navíc působí teplým a útulným dojmem, proto máme i pozitivní reakce na vzhled prodejny,“ uvedl pro CzechCrunch tiskový mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

„Při výrobě každého metru krychlového železobetonu je vyprodukováno pět set kilogramů CO2. V případě masivního dřeva se ovšem jedná o obnovitelný zdroj, který do sebe naopak v průběhu svého růstu oxid uhličitý vstřebává a ukládá,“ uvádí Václav Šíma ze stavebního oddělení Penny.

I ve Skutči byly ke stavbě využity především CLT desky, konstrukce je zároveň z lepených nosníků. Padlo na ni bylo 399 kubíků dřeva. Dřevěná je také fasáda. Kromě toho tu mají také fotovoltaickou elektrárnu, která má snížit spotřebu elektřiny ze sítě až o čtyřicet procent. LED osvětlení se má postarat o další úsporu a k novému obchodu jsou instalovány také dobíjecí stanice pro elektromobily, které mohou využívat i zákazníci. Elektronické cenovky mají za cíl ušetřit papír. Prodejna používá také ekologičtější chlazení a vytápění.

„Stavby z precizně zpracovaného a masivního dřevěného materiálu nebo prefabrikovaných prvků posouvají hranice běžného využití dřeva jako stavebního materiálu. Umožňují stavět pevné, stabilní a současně také lehké konstrukce a dosahovat větších délek a výšek staveb, a to bez komplikovaného zaměřování, specializovaných prací nebo nákladného vybavení,“ uvádí Penny.

To všechno ze dřeva dělá materiál, se kterým chce firma pracovat dál. „Ve výstavbě prodejen s využitím CLT panelů budeme i nadále pokračovat. Další celodřevěnou prodejnu otevřeme letošním roce,“ uvádí Kubík.