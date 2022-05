Perla od Rolls-Roycu. Luxusní Boat Tail bude mít jen tři exempláře, slavná značka už odhalila druhý

Jedinečný automobil oděný v odstínech perleti s tvary, které budou propůjčeny pouze třem exemplářům. Přesně takový je na míru postavený druhý model Rolls-Royce Boat Tail. Je určen pro anonymního zákazníka, který má blízko k obchodu s perlami a jehož záliba v třpytivých drahokamech moře je znát v každém detailu.

Určitou míru přizpůsobení vozu podle přání zákazníka nabízí většina automobilek. Jen málokterá je ovšem schopná zajít tak daleko jako Rolls-Royce a jeho divize Coachbuild. Ta dokáže vyslyšet v podstatě jakékoliv přání svých náročných klientů, jak dokazuje i série vozů Boat Tail. Ta propůjčuje tradičním kouskům britské značky netradiční záď odkazující na závodní jachty počátku 20. století.

Když konstruktéři z Coachbuildu minulý rok představili první, blankytně modrý Boat Tail, jehož majiteli by podle zvěstí měli být zpěvačka Beyoncé a její manžel, rapper Jay-Z, zařekli se, že vzniknou pouhé tři vozy s tímto tvarem karoserie. Nyní přichází druhý exemplář, který se svou krásou dokáže vyrovnat i té nejblyštivější perle.

Právě ta se stala ústředním motivem celé zakázky, jelikož majitelem vozu má být syn magnáta v obchodu s perlami. Podle Rolls-Roycu se jedná o zcestovalého člověka s kosmopolitním vkusem, který je uznávaným mecenášem umění s vlastní rozsáhlou sbírkou klasických i moderních vozidel v soukromém muzeu. Rolls-Royce a nový majitel měli ladit výslednou podobu vozu dlouhé čtyři roky a výsledek stojí za to.

Foto: Rolls-Royce Příď vozu s unikátně pojatou mřížkou

Na začátku měl movitý zájemce designérům z divize Coachbuild donést čtveřici schránek perlorodek, které jim měly sloužit coby inspirace při hledání toho správného odstínu laku jeho nového vozu. Základem se tak stala kombinace narůžovělé ústřičné barvy, do níž byly přidány bílé a bronzové metalické vločky, díky kterým se barva pod různými úhly neustále proměňuje.

Kontrastem k tomu je lakování v barvě koňaku s přimíchanými vločkami zlaté a bronzové barvy, jež nese kapota vozu. Tato část byla navíc opatřena finální, ledově čirou vrstvou laku, která jí propůjčuje křišťálový charakter. Zadní část s úložným prostorem je naopak obložena ořechovou dýhou se saténovým povrchem, ta je doplněna o detaily z růžového zlata. Pro ořech se měl rozhodnout sám majitel kvůli jeho barevnosti, jež by se měla časem přibližovat lakování přídě.

Ořechová dýha stejně jako růžové zlato, barva koňaku a ústřičné perleti si našla cestu i do interiéru. Barvu ústřičné perleti a koňakové tóny dostalo čalounění, zatímco zlato a ořechová dýha se postaraly o zkrášlení středového tunelu vozu a dalších prvků palubní desky a volantu. To navíc zajišťují i některé perleťové detaily zdobící především ovládací prvky a také tradiční hodinky zasazené do palubní desky, které si vybral a dodal sám klient z vlastní kolekce.

Vozu samozřejmě nechybí klasická soška Spirit of Ecstasy s nedávno přepracovaným designem, která se usadila nad mřížkou chladiče vyfrézovanou z jediného bloku hliníku. Za pozornost stojí také kola, jež jsou obuta do pneumatik s bílým proužkem. Kovaná kola byla potažena růžovým zlatem, následně nalakována a poté jejich detaily vypálila laserová technologie, která odhalila barevný rozdíl mezi lakem a zlatem.

Foto: Rolls-Royce Křídlové otevírání zavazadlového prostoru s paraplíčkem

Na voze najdeme i detail tvořený na 3D tiskárně, který odděluje zadní sedačky od karoserie. 3D tisk kompozitního materiálu byl zvolen kvůli omezení vibrací a pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu. Libůstkou je i křídlové otevírání zavazadlového prostoru, ve kterém se ukrývá luxusní paraplíčko a sada na stolování se sklem, talíři, příbory a samozřejmě i chladičem na šampaňské. To vše lze rozložit na otočných stolcích pro nenápadné občerstvení kdekoliv a kdykoliv.

Na kolik majitele perleťový Boat Tail vyšel, Rolls-Royce neprozradil, je ovšem jasné, že se bude jednat o podobnou částku, jakou měl stát blankytně modrý Boat Tail pro Jay-Z s Beyoncé. Ti si měli svůj jedinečný vůz pořídit za 28 milionů dolarů, tedy za závratných 650 milionů korun.