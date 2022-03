Realitní makléř se neobejde bez online propagace nabízených nemovitostí. Tradiční kombinací jsou realitní portály doprovázené placenými kampaněmi na sociálních sítích. Digitální svět ale nabízí netušené možnosti, což potvrzuje Lukáš Kolafa, jediný realitní tiktoker v Česku, který sklízí s videoprohlídkami na TikToku virální úspěch. Tato mladá sociální síť s nálepkou „jen pro teenagery“ rychle dospívá a nabírá obsah určený i pro dospělé. Jako právě nemovitosti.

TikTok je fenomén mezi sociálními sítěmi. Podle posledních odhadů ho v ČR využívá 15 procent veškeré populace s přístupem na internet. „Na TikToku je u nás zhruba 1,58 milionu uživatelů starších 18 let, z toho je zhruba milion do 24 let a dalších 300 tisíc ve věku 25 až 34. Mezi uživateli lehce převažují ženy,“ říká David Duc, spoluzakladatel české marketingové agentury TikTokuj.cz. Ta vznikla teprve před rokem s cílem pomáhat tvůrcům videí na cestě k organickým dosahům, ale v dnešní době již pro klienty spravuje i reklamní kampaně a zajišťuje influencer marketing.

Právě organický dosah je hlavním důvodem, proč se firmy začínají o TikTok zajímat. Tradiční sociální sítě jako Facebook a Instagram organický dosah příspěvků dlouhodobě snižují, často velmi radikálně. Firmám proto musí své příspěvky finančně podporovat, aby je dostaly k potenciálním zákazníkům. Oslovení tisícovky uživatelů tu průměrně stojí mezi 100 a 350 korunami, záleží ale na konkrétním cílení dané kampaně. Za milionový dosah firma zaplatí řádově nižší statisíce.

Kvalitní videoobsah lze přitom skrze TikTok dostat k milionům uživatelů bez jediné koruny investované do placených kampaní. Veškerý budget tak může firma cílit do konverzních kampaní, které jsou na TikToku v porovnání s Facebookem nebo Instagramem běžně o dvě třetiny levnější. „Nedávno jsme pomáhali cestovatelskému online deníku Worldee s propagací na TikToku. Běžná cena za stažení aplikace se do té doby pohybovala mezi 60 a 100 korunami, my jsme dokázali vytvořit kampaň kombinující influencery a placenou propagaci, kde cena za stažení byla pouhých sedm korun,“ dodává Duc za TikTokuj.cz.

TikTok většina lidí od jeho vzniku v roce 2018 vnímá jako sociální síť pro mladé. Pravda je ale taková, že síť využívá stále více třicátníků. Publikum dospívá a s ním i sdílená videa. „Na TikToku začíná být hlad po vzdělávacím obsahu, kterého v českém prostředí zatím mnoho není. Před rokem tam skutečně bylo především mladé publikum, od té doby ale přišla vlna starších uživatelů, kteří řeší dospělé věci. Banky, děti, účetnictví, karavany, pracovní inzeráty, pronájmy nemovitostí… to všechno jsou témata, která tu už dnes přibývají a přibývat budou,“ říká Duc.

Nemovitosti na TikToku

Zářným příkladem, jak oslovit dospělejší publikum na TikToku, je profil Lukáše Kolafy, který stojí za firmou Home Rent. Tu před dvěma lety zabolel nástup koronavirové krize a omezení krátkodobého ubytování pro turisty, na který se do té doby zaměřovala. „Měli jsme před covidem ve správě 60 bytů, nedělali jsme žádnou inzerci mimo Airbnb a Booking. Svět se nám ale obrátil vzhůru nohama. Ze dne na den jsme přišli o 90 procent příjmů. Rozhodli jsme se všechny byty překlopit do dlouhodobého pronájmu, ale museli jsme se rozrůst na 150 bytů, abychom dokázali zůstat v zisku,“ vzpomíná Kolafa na situaci v roce 2020.

Okamžitě po rozhodnutí zvýšit počet bytů ve správě na dvojnásobek bylo potřeba vymyslet i plán, jak by firma mohla oslovit co nejvíce zájemců. Kolafa tehdy stál před rozhodnutím, zda najmout marketingovou agenturu za stovky tisíc korun nebo se pokusit najít specialisty na volné noze a převzít odpovědnost za jejich řízení. Nakonec narazil na Davida Duce z TikTokuj.cz, kterého potkal podobný, jen o něco horší osud – covid jeho cestovní agenturu položil úplně. I on proto začal hledat novinky, kterým by se mohl věnovat, až se rozhodl pro TikTok, o kterém začal aktivně psát na LinkedIn.

Tam zaujal právě Lukáše Kolafu: „Bavila mě myšlenka, že bych jen svou prací bez velkých finančních nákladů mohl dokázat oslovit velké množství lidí. Přihlásil jsem se na úvodní školení TikTokuj.cz, prošel bezplatným online webinářem s Davidem a začal na TikTok postovat. Vydržel jsem u toho asi tři měsíce, ale výsledky jsem měl mizerné.“



První videa se nedokázala přehoupnout přes několik stovek zhlédnutí, což se Kolafa rozhodl řešit tak, že si s Davidem Ducem domluvil měsíční mentoring jeden na jednoho. Hned první video, které vzniklo společnou prací, dosáhlo na pět tisíc zhlédnutí. Druhé na dvacet pět tisíc, třetí na padesát tisíc. Tyto výsledky Lukáše Kolafu nakoply k dalšímu snažení. Netrvalo dlouho a přišly první statisícové dosahy, rekordem je zatím 650 tisíc zhlédnutí videoprohlídky bytu 4+kk v pražských Modřanech. Dnes jeho profil sleduje přes 32 tisíc lidí a další tisíce přibývají každý měsíc.

„Ze začátku jsem nedokázal využít základní princip fungování TikToku. Zatímco jinde uživatel obsah nějakým způsobem sám hledá, sem se uživatel chodí odreagovat, pobavit se nebo se naučit něco nového. Obsah je mu automaticky nabízen a video ho musí v prvních třech vteřinách zaujmout natolik, aby ho dokoukal do konce. Což je pro TikTok impulz nabídnout ho dalším uživatelům. Víc než kde jinde tu platí, že míň je víc,“ vysvětluje Kolafa. V začátcích videí se tak zaměřuje na otázky, vyvolává emoce, zvědavost a nebojí se využít i kontroverzní témata, aby sledující na první dobrou zaujala i prohlídka všedního panelákového bytu.

Mezi nejčastější chyby tvorby obsahu pro TikTok patří to, že firmy vezmou reklamní obsah určený pro YouTube nebo televizi a nasdílí ho na TikTok. „To je něco, co se na TikToku neodpouští. Uživatelé jsou alergičtí na cokoliv, co zavání reklamou. Ani s animací nebo statickou fotkou tu firmy nepochodí. Lukáš to dělá velmi hezky, skvěle zdůrazňuje zajímavosti, stříhá si video i s mluvenými poznámkami a zůstává autentický. To je něco, co ostatní realiťáci zatím neumí,“ hodnotí Kolafovy výkony David Duc z Tiktokuj.cz.

Kolafova videa totiž obvykle nemají čistě prodejní cíl. Často v nich nezazní cena, rozloha bytu ani další podstatné informace z pohledu případného kupujícího. To jsou věci, pro které i Kolafa využívá realitní inzerci na specializovaných portálech. Videem se snaží vzbudit zájem diváků natolik, aby se k videu vyjádřili. Oblíbené je především tipování prodejních cen, což je způsob, jakým do realit vtahuje i komunitu, která by toto téma jinak příliš neřešila. Úspěšné příspěvky komentují tisíce uživatelů.

„TikTok nabízí bezkonkurenční organický dosah pro šíření povědomí o značce, neberu to jako čistokrevně prodejní kanál. I tak se ale občas zadaří přes kraťoučké video prodat nemovitost za několik milionů. Rád vzpomínám na jeden byt, o kterém mamince řekla její dcera právě na základě videa z TikToku. Protože věděla, že plánují investovat do bytu. Dohledaly si inzerát na Sreality, přišly na prohlídku a daly v aukci nejvyšší nabídku. Byt nám pak dokonce předaly do správy nemovitostí, takže ho pro majitelku nadále pronajímáme,“ popisuje Kolafa spokojeně.

Cesta k TikTokové slávě ale nebyla snadná. Jako čtyřicátník musel bojovat se studem a zvykat si na svůj obličej i hlas, jelikož ty se staly základem videí. Protože si sám vymýšlí veškeré scénáře, často zápasí s obsahem pro obyčejné panelákové byty, na kterých není nic zajímavého. Jakmile ale dostane nápad, natočení samotného videa je už otázkou maximálně pěti hodin. Stačí smartphone se slušnou kamerou, ruční stabilizátor a levný USB-C mikrofon. Na finální stříhání videa potom používá bezplatnou aplikaci CapCut od společnosti ByteDance, která stojí i za TikTokem. Díky tomuto nástroji lze přímo v mobilu k videu namluvit komentáře a přidat titulky, gify, hudbu i různé efekty.

Realitní tiktoker neochvějně věří tomu, že se trh s nemovitostmi na TikTok přesune. Pro Home Rent plánuje brzké vytvoření čistokrevně vzdělávacího obsahu z realitní branže a spuštění reklamních kampaní. „Už to není otázka jestli, ale jenom kdy. Reality na Instagramu i Facebooku postupně umírají a příklad z USA nám ukazuje, že kdo nebude na TikToku, jako by nebyl,“ uzavírá Lukáš Kolafa.