Pět sekund a jeden prd aneb Jak se populární jazyková aplikace Duolingo předvedla na Super Bowlu

Trvalo to přesně pět sekund. Hráči amerického fotbalu vědí, že tolik času může otočit zápas. Nikdo by ale nečekal, že pět sekund stačí na to, aby se z reklamy stal jeden z hitů Super Bowlu. Společnost Duolingo vypustila v ten nejdražší čas na televizních obrazovkách do vysílání svého maskota – sovu, která v kratičkém spotu doslova vyprdne druhou sovu. A spustila lavinu.

Aplikace Duolingo, kterou se měsíčně učí cizí jazyky přes 83 milionů uživatelů, patří k těm nejoblíbenějším. Řada lidí má ve svém mobilu stažený i widget, díky kterému mohou pozorovat, jak se sova zvaná Duo mění. Zhruba v polovině dne přijde na řadu její nejoblíbenější znázornění. Respektive její zelené zadnice.

Už to různí uživatelé Duolinga v minulosti proměňovali v memy, které se staly populární na sociálních sítích. Teď se toho chytilo i samotné Duolingo, které si zaplatilo regionální reklamu vysílanou během Super Bowlu. Běžela v New Yorku, Los Angeles, San Francisku, Chicagu, Miami, Detroitu a také v Pittsburghu, tedy rodném městě jazykové aplikace.

I to stačilo k senzaci. Nicméně pustit do vysílání prdící sovu nebylo nic jednoduchého. Americká firma si totiž kromě toho také usmyslila, že během pěti sekund, kdy se zelený opeřenec objeví na obrazovce, pošle oznámení do telefonů čtyř milionů uživatelů aplikace a ponoukne je tak, aby se pustili do své jazykové lekce.

„Když jsme se rozhodli vytvořit pětivteřinovou reklamu pro Super Bowl, věděli jsme, že budeme potřebovat takovou, která upoutá pozornost lidí a zároveň bude motivovat naši velkou vzdělávací komunitu,“ uvedlo Duolingo v prohlášení na svých stránkách. V něm také popsalo vše, co tomu předcházelo.

Tvůrci aplikace se inspirovali právě na sociálních sítích, kde zjišťovali, co nejvíce rezonuje. A zjistili, že je to právě soví zadek. „Loni naši ilustrátoři vytvořili několik odvážných obrázků pro widget pro chytré telefony a komunita našich studentů si je zamilovala. Bylo jasné, že zadek Dua je nejjednodušší způsob, jak upoutat v tak krátkém čase pozornost,“ líčí tým.

Bylo ale potřeba vymyslet, jak najednou poslat oznámení tolika lidem, aniž by aplikace spadla. Až dosud se totiž notifikace Duolinga objevila najednou u půl milionu lidí, navíc v rámci jedné celé minuty. Bylo tedy potřeba vymyslet něco nového. Společnost proto spojila tři týmy, které měly vytvořit zcela nový koncept. Testovalo se už od loňského října, ale v menším měřítku. Nakonec se celý systém přepracoval tak, aby vysoká návštěvnost aplikace nezpůsobila potíže.

Foto: Duolingo Animátoři pracovali na tom, aby zadnice byla co nejvěrohodnější

To ale nebylo všechno. Animátoři zhruba stejně dlouhou dobu pracovali na tom, aby dobře vypadalo také to hlavní, tedy zadnice. Šlo o světlo, lesk i stíny. „Jeden z našich kreativních ředitelů nahrál více než dvě stě klipů vlastních zvuků prdění v podpaží, protože jsme nebyli spokojeni se zvukovými efekty, které byly k dispozici ke koupi. Sám Duo se pak vydal na lifting zadku k doktorovi z Miami,“ popisuje tým stojící za jazykovou aplikací.

Další problém spočíval v tom, že v Duolingu věděli, v jaké čtvrtině zápasu se reklama bude vysílat, ale nebyl jasný přesný čas. Ve všech městech, kde měli diváci reklamu vidět, tak seděli členové týmu, kteří čekali, až uvidí „svoji“ sovu na obrazovce. A právě tehdy vyslali potvrzení na základnu, kde zmáčkli jediné tlačítko, díky němuž se čtyřem milionům lidí v jednu a tu samou chvíli objevila na telefonu notifikace.

Foto: Duolingo Notifikace přišla čtyřem milionům lidí

Výsledkem je neuvěřitelný zásah publika. Duolingo za tím vidí několik faktorů. Místo aby najali reklamní agenturu, rozhodli se vsadit na vlastní kreativitu. „Rozumíme naší značce lépe než kdokoli jiný. Víme, jak se pohybovat na hranici mezi vtipným a přehnaně vtipným obsahem. Naši designéři a studioví umělci milují své řemeslo a naše postavy a zaměřili se na některé detaily tak, aby byl zadek Dua připraven na svou premiéru,“ dodává firma.

V den Super Bowlu byli každopádně v pohotovosti nejen hráči amerického fotbalu, ale také zaměstnanci Duolinga, kteří hlídali, aby nedošlo k žádné chybě. U sebe měli několik scénářů možných problémů a také řešení krok za krokem. Den po zápase je výsledkem jejich měsíce dlouhých příprav mimo jiné i stabilnější aplikace. A také důkaz, že k senzaci může stačit pět vteřin a jeden prd.