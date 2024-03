Petr Borkovec spouští svůj největší projekt: Chceme být nejrychlejší česká banka s milionem klientů

Uložit 0

V plánech a snech Petra Borkovce byla vlastní banka dlouho. Když o tom občas mluvil, mnoho lidí si nevěřícně klepalo na čelo, protože byli přesvědčeni, že to nikdy nemůže zvládnout. „Tolik jsem to dříve nevnímal, ale zjistil jsem, že skepse byla opravdu výrazně větší, než jsem si myslel. Zejména některé banky si myslely, že to nedáme,“ usmívá se dnes. Jako spolumajitel finančně-poradenské skupiny Partners ve středu oficiálně otevřel dlouho budovanou Partners Banku, která chce rozvířit tuzemské bankovní vody. Sází na poradenství i na mobilní přístup.

Novou banku ve skupině Partners vyvíjeli intenzivně několik posledních let. Zároveň jednali s Českou národní bankou o klíčové bankovní licenci, která jim po několikerém navýšení základního kapitálu na konečné tři miliardy korun byla udělena. Rozjezd Partners Banky kapitálově podpořili i významní čeští podnikatelé. Celkem 18,8 procenta v ní drží dohromady Tomáš Čupr z Rohlíku, Jan Barta, Dušan Šenkypl a spol. z Pale Fire Capital a Reflex Capital Ondřeje Fryce. Zbytek patří Petru Borkovcovi, jeho dlouholetému parťákovi Radimu Lukešovi a tisícovce manažerů, ředitelů a zaměstnanců skupiny Partners.

Společně chtějí vybudovat banku, která by do roku 2030 ráda dosáhla na milník jednoho milionu klientů. „Chceme být nejrychlejší česká banka s milionem klientů,“ hlásí Petr Borkovec, byť přiznává, že papír a prezentace snesou všechno. Jaký bude o nový bankovní dům zájem, se teprve ukáže. V posledních měsících běžela Partners Banka v testovacím provozu, během něhož získala první dva a půl tisíce klientů, kteří provedli transakce za 1,5 miliardy korun a jejichž deposita dosáhla na 200 milionů korun. Letošní rok by chtěli Borkovec a spol. uzavřít na 80 tisících dospělých klientů a deseti miliardách v depozitech.

Jde o zdaleka nejambicióznější projekt, do kterého se kdy spoluzakladatel Partners pustil. „Sehnat tři miliardy, dát dohromady celý ansámbl a IT tým, který je schopen postavit úplně novou banku v cloudu a na zelené louce… Je to s velkým odskokem největší projekt, jaký jsme kdy dělali, ale zároveň je to hlavně pokračování naší cesty, kterou jsme měli naplánovanou. Už dávno jsme věděli, že chceme spojit poradenství s bankovnictvím, ale nebyli jsme na to dostatečně vyspělí,“ říká šestačtyřicetiletý finančník.

Teď Čechům nabízí banku, která má být zajímavá právě proto, že spojuje klasické bankovní služby s poradenstvím. Tomu se Partners dlouhé roky věnují a mají síť dvou tisíc poradců. „Koncept poradenského bankovnictví umožňuje propojit moderní technologie s osobním přístupem finančních a bankovních poradců a usnadnit tak finanční řízení klientů a podpořit jejich finanční růst,“ vysvětluje propozici nové banky její šéf Marek Ditz, který strávil pětadvacet let na vysokých pozicích v ČSOB.

Klienti najdou v mobilní aplikaci nejen své běžné či spořicí účty, ale také veškeré informace ke svým financím od úvěrů přes pojištění a spoření až po investice. Budou například upozorněni na blížící se výročí pojistné smlouvy a navíc rovnou dostanou srovnání o aktuální nabídce na trhu. Nové pojištění si pak bude možné sjednat opět přímo v aplikaci, a to klidně v nové pojišťovně. Brzy si budou moci lidé vybrat také svého poradce.

Partners Banka bude fungovat právě pouze v mobilní aplikaci (nebude mít internetové rozhraní), přes kterou si půjde brzy nový účet taktéž založit. V první fázi se do banky vstupuje přes poradenskou síť Partners. V nabídce jsou tři varianty balíčků služeb, které podle Marka Ditze reflektují životní cyklus klientů od jednotlivců přes páry až po rodiny.

V balíčku pro jednoho uživatele budou veškeré služby včetně vedení běžného účtu nebo výběru z bankomatů po celém světě zdarma. Zpoplatněny jsou jen zahraniční platby (nikoliv SEPA platby) fixním poplatkem ve výši 200 korun. Lákadlem pro nové klienty pak má být spořicí účet s vysokým úrokem 6,03 % p.a., který je bez poplatků a bez omezení výše vkladů.

„Úrokovou sazbu na spořicích účtech budeme snižovat na základě kroků ČNB, ale naší filozofií je držet sazby na vrcholu nabídky v Česku, dlouhodobě zejména u placených balíčků. U účtů zdarma budou klienti muset od pátého měsíce u nás provést alespoň pět plateb za měsíc, pokud si budou chtít vysokou sazbu udržet,“ vysvětluje Petr Borkovec. Placené jsou další dva balíčky v nabídce, které jsou pro páry nebo pro rodiny s dětmi.

V balíčku určeném pro dva uživatele, který stojí 49 korun měsíčně, je k dispozici sdílený účet, k němuž mají oba dva uživatelé stejná práva a oba majitelé účtu jsou si rovni. Mají vlastní karty a vedle toho má navíc každý i vlastní běžný účet. „Společný účet nabízí efektivní řešení komplikací v případě nečekaných a těžkých životních situací, jakým může být například smrt jednoho z partnerů. Pár spolu může sdílet také spoření, dále sdílet informace o investicích, pojištění či úvěrech,“ vysvětluje šéf Partners Banky Marek Ditz.

Třetí balíček míří na rodiny a za 99 korun měsíčně vedle stejných výhod jako pro páry nabízí také možnost připojit účty pro děti, které si mohou ve vlastní mobilní aplikaci spořit a také platit vlastní kartou. Rodiče zároveň mají přehled o všech jejich transakcích a rozhodují, jak může dítě kartu používat, jaké má limity a za co může platit. Přímo v aplikaci mohou rodiče taktéž nastavit pravidelné kapesné nebo konkrétní úkoly, na které je navázáno vyplacení odměny.

Sázet bude Partners Banka na rozdíl od mnoha konkurentů, kteří od této strategie upouštějí, také na širokou síť poboček. V Česku jich má díky své poradenské struktuře aktuálně 175 a ročně jich staví dalších pětadvacet. Více jich má z českých bank jen Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB a Petr Borkovec věří, že brzy se stane v tomto ohledu dvojkou na trhu. Výhledově by mezi ty největší hráče pronikl i v počtu klientů. Více než milion jich má dnes v Česku Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio banka a Air Bank.