Pilíře dlouhé až pět světelných let. Webbův teleskop vyfotil podrobný snímek slavné mlhoviny

V prosinci to bude už rok, co vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) odstartoval ze Země a doputoval do bodu, odkud se může dívat doslova až do doby vzniku vesmíru. Opakovaně ho vědci zaměřují nejen na nejstarší galaxie, ale i na mlhoviny, tedy oblasti, kde vznikají nové hvězdy. Na další objekt tohoto typu, takzvané Pilíře stvoření, se zaměřil teleskop i nyní. A vznikla opět fascinující fotka.

Pokud je vám obrázek povědomý, zrak vás nešálí. Jedná se totiž o stejný objekt (jen trochu otočený), který už v roce 1995 vyfotil Hubbleův teleskop. Také u jeho záběru – viditelném na srovnání níže – před 27 lety lidem padaly oči z důlků, ovšem nejmodernější teleskop historie posouvá zobrazovací možnosti opět na novou úroveň.

Jedná se o malou součást Orlí mlhoviny, která leží 6,5 tisíce světelných let daleko. Každý z pilířů má na výšku přibližně čtyři až pět světelných let. Stejně jako v případě dalších mlhovin, které již JWST zachytil, je oproti Hubbleovu teleskopu patrné odhalení mnoha dalších hvězd, které se jinak skrývaly za vesmírným prachem. Teleskop, který vznikl spoluprací tří vesmírných agentur, je jím schopný proniknout díky své plně infračervené optice.

Pro vesmírné fajnšmekry doporučujeme zavítat na oficiální web teleskopu, kde si lze fotku stáhnout v masivním rozlišení 8423 x 14589 pixelů. V detailu lze pozorovat například ostře rudé oblasti – jedná se o zárodky nových hvězd. Tím, jak se postupně formují, pilíře tíhnou, až se jednou zcela zhroutí pod vlastní gravitací. Astronomové za několik tisíc let už tak uvidí nejspíš zcela jiný obrázek této oblasti.

„Podél okrajů pilířů se táhnou vlnovky, které vypadají jako láva. Jedná se o výtrysky z hvězd, které se stále formují. Mladé hvězdy pravidelně vystřelují nadzvukové výtrysky, které mohou vzájemně působit v oblacích materiálu, jako jsou tyto husté pilíře plynu a prachu,“ komentuje NASA další detaily.

Ani Webbova optika však není dokonalá. Pozorní nadšenci si totiž všimnou, že ačkoliv je na obrázku mnoho hvězd, zcela chybí vzdálené galaxie. Je to proto, že množství prachu blokuje výhled.

Foto: NASA, ESA, CSA, STScI Image Processing: Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI) Celá nová fotografie Pilířů stvoření, kterou vědci zveřejnili