Chtěli pomoct lékařům lépe, a především rychleji vidět znaky covidu na rentgenových snímcích plic. Teď jim projekt roste pod rukama ještě rychleji, než se na začátku odvážili pomyslet. Mladá společnost Carebot Daniela Kvaka, Karolíny Kvakové a Matěje Misaře se stala prvním projektem, který podpořil akcelerátor Pilulka Lab. Ten hledá inovativní možnosti, jak změnit zdravotnictví.

„Za několik měsíců jsme analyzovali přes 50 firem ze 14 zemí a s několika jsme v užším jednání. Máme radost, že Carebot je první mezi projekty, které se zapojí do akcelerátoru. Splňuje pro nás všechny parametry, aby mohl být extrémně úspěšný a mohl spustit revoluci v kvalitě diagnóz,” říká Martin Kasa, spoluzakladatel Pilulka.cz a Pilulka Lab.

Spojením s Pilulka Lab získává Carebot řádově jednotky milionů korun na svůj další rozvoj. Akcelerátor za to ve společnosti dostane minoritní podíl, podle obchodního rejstříku sedm procent.

Carebot teď projde v Pilulka Lab tříměsíčním akceleračním programem. Online lékárna Pilulka a StartupYard ho otevřeli teprve před pár měsíci a zaměřují se v něm na zdravotnické startupy ze střední a východní Evropy působící v oblastech umělé inteligence, blockchainu, lékařských dat, zdravotní péče a podpory aktivního života.

Vedle účasti v tomto programu se teď Carebot snaží o oficiální certifikaci svého projektu tak, aby se mohl používat ve zdravotnictví. Pokud vše půjde dobře, lékaři by jej mohli mít v ordinacích od roku 2023.

Aplikace Carebot ukáže lékařům nesrovnalosti na rentgenových snímcích Foto: Carebot

„Pilulka není jen společnost z lékárenského prostředí, ale taky technologická. Do jisté míry je vzorem. I my se snažíme spojovat zdravotnický segment s novými technologiemi,“ uvádí Matěj Misař, spoluzakladatel Carebotu

„Je to rozvoj byznysu, ve kterém Pilulka zkrátka a dobře umí chodit. Rozvoj zdravotnického segmentu. I lidí. Budeme růst, a přicházejí u nás organizační změny,“ přidává Daniel Kvak, druhý ze tří spoluzakladatelů a zároveň CEO firmy.

Třetí oko pro lékaře

Carebot je založený na umělé inteligenci, kterou jeho spoluzakladatelé někdy označují jako třetí oko pro lékaře. Spolu s nimi totiž hledí na rentgenový snímek – aktuálně především plic – a během vteřiny umí poukázat na různé nálezy, jež na něj jsou více či méně viditelné. Respektive zvýrazňuje útvary uvnitř celého hrudníku, což je oblast, pro kterou aktuálně získává zdravotnickou certifikaci.

„Dokáže se strojovou přesností doporučit, jaké nálezy se na rentgenových snímcích hrudníku vyskytují a zároveň i vyznačit ložiska onemocnění. Aplikace tak výrazně zvyšuje kvalitu diagnóz, dokáže odhalit i nálezy, kterých by si lékař v nemocničním provozu nemusel všimnout, a i díky tomu může pomoci zachránit životy,” říká Kvak. Carebot pak podle něj lékaři s 99procentní přesností naznačí, jaký nález se na snímku nachází.

Jedním z důležitých momentů je skutečnost, že lékaři Carebot může pomoct přesně v prohlížeči, ve kterém si radiologický snímek beztak otevírá. Odborný personál tak nemusí dělat nic navíc, přesto mu umělá inteligence ukáže problematická místa „Náš systém ladíme s lékaři a stále jej dovyvíjíme. Neuronová síť už se učila na zhruba 500 tisících snímků. Ale nejde jen o jejich počet. Důležité je taky to, jak s nimi pracujeme. A to je jedno z našich obchodních tajemství,“ doplňuje Misař.

Mladí lidé s cílem jít do světa

S plánem díky technologii ulevit zdravotníkům před podzimní pandemickou vlnou přišli Daniel Kvak, jeho žena Karolína Kvaková a Matěj Misař. Je to trojice, která se svým zaměřením dokázala v projektu zajímavě protnout. Zatímco Kvak se v minulosti zabýval využitím umělé inteligence v hudební kompozici a úspěšně už vybudoval společnost zabývající se strojovým učením, Karolína Kvaková studuje antropologii, a Misař je bývalý novinář se specializací na zdravotnictví.

Dohromady tvoří tým, který dokáže s pomocí lékařů a odborných zdravotnických pracovníků zasadit technologii umělé inteligence do diagnostického prostředí, a ještě o sobě dát úspěšně vědět. Společnost zakládali teprve v červnu. Už první investici ale mladá firma získala hned v červenci, kdy do ní vložil peníze investor Karel Bastl, mimo jiné zakladatel společnosti Klimatex. „Byla to částka, která nám zabezpečila fungování v tomto půlroce, začátek vývoje systému a jeho dovedení do podoby, kterou máme dnes,“ popisuje Matěj Misař.

Od té doby se pravidelně objevují ve společnosti starších a větších firem na soupisu těch, které mají potenciál změnit zdravotnictví. Zaujali v žebříčku nejrychleji rostoucích firem střední Evropy. Vyjeli do New Yorku, aby se tak ukázali mezi dalšími českými startupy v rámci Pitch Night pod CzechInvestem – a akci vyhráli. V soutěži Czech Digi@Med Award je ocenila společnost Roche. A Pfizer si je vybral do svého Healthcare Lab, kde pomáhá startupům v nefinančním slova smyslu.

Mezi ony zmíněné parametry, které teď Pilulka Lab oceňuje a od kterých Kasa očekává ukazatel extrémní úspěšnosti, patří mimo jiné škálovatelnost, validace odborníky na radiologii i řízení nadšenými mladými lidmi s cílem dělat celosvětový projekt. To mají v plánu i zakladatelé Carebotu. Analýza rentgenových snímků plic je podle nich jen začátek. Stejně jako Česká republika – v plánu je dostat se do celé Evropy a následně do světa.

Když to dobře dopadne, chce se Carebot do ordinací a nemocnic reálně dostat v roce 2023. Pak se v nich chce ovšem znatelně rozšířit. „Analýza snímků hrudníku je teprve začátek. Už teď víme, že naše řešení můžeme škálovat na téměř jakákoliv screeningové řešení, která se provádí, a to nejen ta statická. Jednou bude Carebot pomáhat i u diagnóz z CT, magnetické rezonance nebo kolonoskopie,” představuje si Kvak.