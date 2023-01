Pittsburgh chce vyvěsit číslo 68 mezi legendy. Až poté, co vám vhodím buly v Praze, přeje si Jágr

Za měsíc mu bude jednapadesát, i tak ale stále drží krok se svými mladšími spoluhráči a potvrzuje, že patří k těm největším hokejovým srdcařům. Jaromír Jágr je legendou českého sportu a velmi uznávaným hráčem v zámoří, kde strávil řadu let v klubech NHL. Největší slávu ale zažil v barvách Pittsburghu Penguins, kteří na jeho počest chtějí vyřadit jeho číslo a jeho dres pověsit vedle dresů těch největších ikon týmu. Na slavnostní akt si ovšem budou muset počkat – legendární „šedesát osmička“ totiž s uvedením do síně slávy pittsburských tučňáků nesouhlasí.

Ve velkých amerických sportovních týmech bývá zvykem, že se klíčovým a úspěšným hráčům po ukončení kariéry vzdává hold tím, že se dresy s jejich jmény a čísly vyvěsí na viditelné místo domácí arény, zpravidla pod strop. A ono spojení „po ukončení kariéry“ je tady zásadní.

Jaromír Jágr, který za hokejový Pittsburgh hrál jedenáct let, konkrétně od roku 1990 do roku 2001 (pak odešel do Washingtonu Capitals), totiž věšení bruslí na hřebík ještě nemá tak úplně v plánu. „Chtěl jsem mu ukázat, jak moc ho v Pittsburghu mají rádi,“ řekl jeho bývalý spoluhráč a dnes analytik klubového rádia Phil Bourque.

„Chtěl jsem, aby si představil, jaká noc to asi bude (když bude dres věšen pod strop haly – pozn. red.),“ zmínil Bourque dále v podcastu 32 Thoughts od moderátorů Elliotta Friedmana a Jeffa Marka. Dokonce za Jágrem v roli vyslance týmu sám v prosinci přijel do Prahy, kde o tom debatovali. A právě během těchto debat trochu narazil.

Pittsburgh Penguins mají skutečně v plánu jeho dres vystavit mezi ty největší legendy klubu – prý by visel hned vedle čísla 66, které oblékal proslulý Mario Lemieux. Mířili s tím na duben. A spolu s tím by navždy vyřadili číslo 68, což klub ve své pětapadesátileté historii udělal jen u dvou hráčů, u zmíněného Lemieuxe (66) a Michela Brierea (21). Jágr ale na ceremonie tohoto typu zřejmě ještě nemá náladu.

Podmínkou je, aby ukončil profesionální kariéru. A byť v prestižní NHL není již pátým rokem, stále působí v extraligových Rytířích Kladno, kam přišel po poslední zámořské štaci na Floridě a je v nich jak hráčem, tak majitelem. „Řekl mi: ‚Ještě jsem neodešel do důchodu. Až tam půjdu, budu pro. Pak si můžeme promluvit o logistice a všem ostatním‘,“ vzpomíná Bourque na moment, který ho překvapil.

Kdy Jágr kariéru ukončí, je ve hvězdách. I přes svůj věk za uplynulé sezóny v dresu kladenských nasbíral přes 90 bodů a stále má v týmu svou roli. Pro zajímavost – hraní v NHL zakončil s počtem 1 921 bodů, v historii soutěže dosáhl vyššího čísla pouze legendární Wayne Gretzy (2 857). Ani zakončení profesionální hokejové dráhy ale teoreticky nemusí stačit k Jágrově maximální důchodové spokojenosti.

Jeho přáním před vyvěšením dresu totiž je, aby Pittsburgh Penguins přijeli do Prahy, kde by odehráli utkání. Jágr by tam vhodil slavnostní buly, oficiálně by ohlásil odchod do hokejové penze a pak přijel do Pittsburghu, kde by byl součástí oné ceremonie. „To je jeho vize. To je jeho sen,“ doplňuje Bourque.

Moment by to jistě byl krásný, ale pokud by na tom Jágr skutečně trval, může to trvat ještě dlouho…