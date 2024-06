Plasty mění na olej a z něj opět dělá plast. Český startup tím nahrazuje ropu a nabírá sto milionů

Uložit 0

Podle analýzy sdružení Plastic Europe bylo předloni v Evropě recyklováno necelých 28 procent plastového odpadu. Český Green Future chce pomoci tento poměr výrazně navýšit, kdy díky technologii dokáže plasty proměnit na speciální olej s vlastnostmi, jako má ropa, a využít jej na další výrobu plastů. To zaujalo také investora, který startupu posílá sto milionů korun. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Green Future

Kdo investuje: Andělský investor, který si přeje zůstat v anonymitě.

Kolik a v jakém kole: 100 milionů korun ve druhém kole

Kolik již startup získal: V prvním kole od svých zakladatelů a akcionářů více než 100 milionů korun na vývoj, provoz a stavbu první jednotky.

Foto: Green Future Zakladatel Green Future Michal Pivrnec

Co Green Future dělá: Provozuje technologii termochemické recyklace plastů připravenou pro komerční využití. Ta umožňuje proměnit většinu druhů plastů v pyrolýzní olej, který má stejné vlastnosti jako ropa. Green Future tak podle svých zakladatelů jako vůbec první přináší do recyklace plastů opravdovou cirkularitu, protože si jejich technologie poradí i s plasty, které se v současnosti pouze spalují nebo skládkují. Produkt v podobě pyrolýzního oleje dokáže při výrobě plně nahradit ropu, z plastu tak vzniká znovu plast.

Sídlo startupu: První technologie termochemické recyklace plastů stojí ve Dvorcích u Bruntálu. Green Future v současnosti pracuje na přípravě dalších dvou recyklačních areálů v Česku v Červených Pečkách a Velkých Pavlovicích. První zahraniční areál se v současnosti připravuje u rakouské obce Hauskirchen. V dalších zemích, jako je Německo, Polsko nebo Švýcarsko, probíhá výběr lokalit a jednání a zjišťování legislativy pro stavbu recyklačních center.

Zakladatel: Green Future založil v roce 2021 za pomoci investorů Michal Pivrnec. Ještě před tím ho svedl na podnikatelskou dráhu šipkový sport, kterému se věnoval od mládí. Po vysoké škole založil a následně vybudoval největší e-shop se šipkovým zbožím v Česku. Odskočil si i k developmentu a jako investor se účastnil výstavby bytových domů nebo vodní elektrárny na Labi.

Jak je startup velký: Letos plánuje dosáhnout tržeb 30 milionů korun, loni vykázal ztrátu téměř devět milionů. Jeho tým čítá deset lidí.

Proč je to zajímavé: „Potenciál Green Future je v unikátní technologii pro termochemickou recyklaci plastů, která jako jediná známá na světě prokazatelně funguje v ekonomickém i ekologickém provozu. To nás staví do role first mover advantage, které chceme co nejvíce využít. Spojujeme se proto s partnery, kteří vnímají jedinečnost naší situace, která nabízí potenciál nejen ovládnout, ale vůbec vytvořit evropský trh s pyrolýzním olejem,“ komentuje Pivrnec.

Na co startup plánuje využít investici: Investice bude využita na budování recyklačních center nejen v Česku, ale i v okolních státech Evropy. Green Future věří, že mu to umožní využít technologický náskok v rychlém obsazení trhu. Do deseti let pak chce ovládat deset procent evropského trhu s plasty, což by představovalo obrat asi 3,3 miliardy eur ročně.