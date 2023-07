Platební karta v zahraničí je lepší než hotovost. Na co byste si ale při placení měli dát pozor?

Období letních dovolených je v plném proudu. A i když starosti všedních dní necháváme v čase dlouho vyhlíženého volna za sebou, jsou záležitosti, které bychom přece jenom zanedbat neměli. Kvůli zbytečnému podcenění by nás totiž mohly potkat nečekané výdaje. Stát se to může i v případě placení kartou nebo výběru z bankomatu v zahraničí. Jakých přehmatů se vyvarovat, aby vás dovolená nečekaně nevyšla dráž? I takové rady přináší CzechCrunch v rámci nového speciálu Na cestách.

Pakliže se nevydáváte do odlehlého kraje nebo do zemí, kde nejsou bezhotovostní platby ještě tak běžné, je velmi pravděpodobné, že si na dovolené vystačíte převážně s kartou. Před cestou se tak nemusíte vydávat do směnárny a následně s sebou brát velký paklík bankovek. To ostatně není ideální ani z hlediska bezpečnosti.

V případě, že u sebe přece jen budete hotovost mít, noste přes den jen tolik peněz, které vám umožní fungovat po dobu 24 hodin. Zbytek schovejte ideálně v hotelovém trezoru. Peníze na kartě jsou vhodnější také z toho důvodu, že si je lze na rozdíl od hotovosti pojistit. Když se tedy náhodou stane, že vám někdo odcizí pojištěnou kartu, banka vám vrátí peníze v případě jejího neoprávněného použití.

Hlídejte si konverzi měny

I platba kartou v zahraničí může mít svá úskalí. Nejčastěji skloňovaná a přesto často mnohdy přehlížená je takzvaná konverze měny. Kvůli ní se vám přitom může každá platba o několik procent prodražit. Určitě se vám už stalo, že při placení kartou v zahraničí na vás na displeji terminálu vyskočila možnost, zda chcete platit v korunách, nebo v lokální měně.

Za touto nevinnou otázkou se ukrývá služba DCC (Dynamic Currency Conversion), se kterou přišli provozovatelé bankomatů a terminálů. Díky tomu vám terminál při platbě spočítá, kolik byste zaplatili v českých korunách – což se samozřejmě jeví jako užitečná záležitost. V domnění, že za tím nic jiného není, a také kvůli návyku na placení v domácí měně tak pravděpodobně vyberete právě platbu v korunách.

Jenže kliknutím na známou měnu si zvolíte variantu, která se vám prodraží. Okamžitě totiž dochází ke směně, která však probíhá ve většině případů za méně výhodný kurz než následná konverze provedená bankou klienta. Kurz převodu měny totiž určuje společnost, která daný platební terminál nebo bankomat provozuje.

I proto před využíváním této služby varuje i ministerstvo financí: „V případě platby nebo výběru z bankomatu v zahraničí je z pohledu zákazníka ve valné většině případů lepší nechat si transakci vyúčtovat v místní měně a využití terminálem nabízené služby DCC odmítnout.“

„Vždy je výhodnější zvolit platbu v místní měně. Stává se, že obsluha terminálu odklikne platbu v CZK za vás. V takovém případě klidně před přiložením karty, případně potvrzením PINu u kontaktní transakce požádejte o novou transakci,“ upozorňuje banka ČSOB.

Ostražitost se hodí i u bankomatů

Jak z výše uvedeného vyplývá, služba DCC je naroubovaná i na bankomaty. V jejich případě ale může být označená také jako „Withdrawal in CZK“ (výběr v korunách) nebo „You may be charged in CZK“ (může vám být účtováno v korunách), takže zpozorněte i v případě těchto oznámení.

Některé bankomaty si mohou účtovat také poplatky za výběr peněz, které se můžou vyšplhat až do stovek korun. Záleží, do jaké sítě bankomat patří, ideální tedy je vybírat si spíše ty od bankovních poskytovatelů, nikoliv soukromých. Zároveň by každá banka měla mít na svých stránkách uvedeno, kolik si za výběr z bankomatu v zahraničí od svých klientů účtuje.

Foto: CzechCrunch Výběry z bankomatů ze zahraničí

„U své banky nebo poskytovatele platebních služeb snadno zjistíte, kolik vás bude stát výběr v zahraničí – banky dnes nabízejí dobré kurzy, ve směnárně si nepolepšíte. Stejně tak je u bankomatu oproti směnárně značně snížena pravděpodobnost podvodu,“ dodává Tomáš Krásný, šéf marketingu fintechu Skip Pay.

Úspory nechte doma a dbejte na bezpečnost

Stejně jako není vhodné si na dovolenou brát velký obnos hotovosti, není ideální do zahraničí vozit kartu, kterou máte propojenou s úsporami. Na cesty je tak rozumnější vypravit se s kartou s odděleným účtem, který si pak můžete klidně rovnou založit v cizí měně. Díky tomu budou vaše prostředky nejen lépe zabezpečené, ale zároveň zcela obejdete konverzi měny.

Co se bezpečnosti týče, rozhodně platí, že byste při placení a výběru z bankomatu měli zakrývat PIN, kartu byste neměli dávat z ruky ani ji nikde pokládat, jelikož citlivé údaje z ní už dnes dokáže nasnímat i kamera chytrého telefonu s dobrým rozlišením. Z tohoto důvodu může být vhodnějším řešením virtuální platební karta, ke které případní lupiči nemají tak snadný přístup.

Virtuální karta na jedno použití

Pokud chcete být maximálně ostražití, můžete si pořídit i virtuální kartu na jedno použití. Nabízí ji třeba služba Revolut a jde o kartu, která se po každém použití znovu vygeneruje s novým jedinečným číslem.

„Virtuální platební kartu je možné v případě zneužití zablokovat v reálném čase prostřednictvím vašeho telefonu. A během několika minut můžete mít novou a platit dál. Zároveň si můžete virtuální kartu vložit do Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay nebo Xiaomi Pay a platit tak třeba chytrými hodinkami,“ dodává Tomáš Krásný. Pamatujte ale také na to, že ne v každé zemi bezkontaktní placení mobilním telefonem nebo hodinkami mají.

V některých případech za vás na bezpečnost myslí přímo samotná banka, na což se ale také vyplatí dát pozor, zejména pokud se vydáváte do exotiky. Některé transakce se totiž bance nemusejí líbit, protože se vymykají vašim platebním zvyklostem nebo mohou pocházet z podezřelé IP adresy. Zareaguje tedy tak, že kartu zablokuje. Proto je lepší banku o své cestě předem informovat a případným nepříjemnostem tím předejít.