Plavání a láska daly dohromady Plove. Česká značka plavek spolupracuje s Preciosou i Mionettem

Pavlína Miklasová miluje slunce a plavání. Tak moc, že se obě svoje vášně rozhodla spojit do podnikání. Díky tomu vznikly plavky Plove – značka, kterou si pro svůj nápad vybral i světový výrobce skla Preciosa. Nyní se chce jejich zakladatelka posunout ještě dál a hledá obchodního partnera.

Pavlína Miklasová vystudovala UMPRUM a první plavky navrhla už při studiu. A už je nepustila. Po škole se rozhodla, že s nimi bude pokračovat dál, a to až do fáze, kdy se jí podařilo vybudovat úspěšnou značku. „Byl a pořád to je náročný a dlouhý proces. Myslím, že nikdy neskončí. Je důležité stát si za svým a nenechat se odradit pochybnostmi ostatních, ani všemi možnými kotrmelci. Obzvlášť na začátku,“ líčí pro CzechCrunch Miklasová.

A že těch pochyb bylo. Založit značku plavek v zemi v mírném pásu, kde se střídají čtyři roční období, je výzva. Ne že by se snad v Česku plavky nevyráběly, stojí za nimi ale firmy, které mají portfolio postavené na jiném produktu. Plavky jsou až tím druhotným. Jak se ale ukázalo, mohou fungovat i jako ten hlavní. „Koncept čtyř ročních období v dnešní době vlastně tak už moc neplatí. Je poměrně velké procento lidí cestujících za sluncem v průběhu celého roku včetně zimních měsíců. Navíc se objevují trendy jako je otužování a celoroční kondiční plavání nebo návštěvy wellness. Ve všech těchto případech najdou plavky využití,“ míní Miklasová.

I proto je Plove připraveno růst ještě o kousek dál. Za loňskou sezónu dosáhla firma obratu kolem milionu a půl. Většinu zisku zakladatelka firmy směřuje do nových produktů. Teď k sobě navíc hledá partnera, se kterým by značku efektivně posouvala dál.

„Chci rozšiřovat distribuční kanály, expandovat na další trhy a budovat obchodní vztahy. Osobně bych firmě ráda přinášela to, co umím nejlépe, a to je hlavně design kvalitního brandu. V tom cítím větší naplnění a přínos než při řešení byznys plánů a obchodní strategie. Protože ale vím, že jsou všechny tyto věci pro podnikání důležité, jsem otevřená spolupráci. Věřím, že s někým zapáleným do obchodu a marketingu, můžeme dokázat víc,“ uvádí Miklasová s tím, že cítí ve značce velký potenciál.

Návrhářka uvedla na trh kromě plavek i další produkty. Plove vyrábí župany, ručníky či elastické sandály z plavkoviny. Nabízí tak celý prázdninový set, který je založený na tom, že jednotlivé kousky lze mezi sebou kombinovat. Tuhle linku nyní Miklasová rozvíjí, během dubna by se na trh měla dostat upgradovaná verze sandálů v novém designu, který má navíc zefektivnit výrobu. Vzniká také ještě jeden nový model, který společnost představí později v letošním roce.

Vedle toho ale Plove rozjíždí spolupráce se zažitými velikány, z čehož vzešel i model vytvářený s Preciosou. Vznikly tak plavky osázené kameny, na jednom modelu je jich až devět set v různých barevných odstínech. „Oslovili mě s tím, že by chtěli vytvořit limitovanou kolekci plavek pro svou tehdejší kampaň Unstoppable. Práce s krystaly byla super, taková šperkařina na látce, na kterou jsme kameny zažehlovali. Vznikl luxusní model, který ukázal, že plavky a krystaly spolu na těle fungují moc hezky,“ popisuje Miklasová.

Teď pro změnu pracuje na kolekci speciálně vytvořené pro značku prosecca Mionetto, jejíž modely by měly být představeny v polovině května. Prosecco, léto a relax u bazénu k sobě podle designérky neodmyslitelně patří.

Dalších nápadů má Miklasová spoustu – na plavkách ji totiž vždy bavilo to, že jsou oděvem pro velmi konkrétní příležitost a jsou navíc také intimní součástí šatníku. „Navíc v sobě propojují relaxaci a aktivitu. Někdo na pláži v plavkách spí, jiný sportuje a chodí pravidelně plavat. Balanc mezi leností a radostí z pohybu mi přijde skvělý,“ líčí. Na začátku jí také chyběly takové plavky, které by byly krásné a nadčasové. Tak si je sama navrhla.

Jednoduché to ale nebylo. K ušití plavek je potřeba hned několik šicích strojů pro různé operace. Každý takový průmyslový stroj je navíc poměrně drahý. Nejdražší jsou ale podle Miklasové zkušenosti lidí, kteří tyto stroje umí ovládat. „Zpracování elastických materiálů je specifické know-how. Při studiu na UMPRUM jsem měla různé stáže u tradičních výrobců prádla a plavek a zpětně jsem za to ráda. Všechny stroje jsem si totiž mohla vyzkoušet a je pro mě teď jednodušší zadat práci do dílny,“ říká podnikatelka.