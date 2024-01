Po brčkách a příborech jsou na řadě kelímky. Restaurace McDonald’s ustupují od plastových víček

Uložit 0

Když do Prahy dorazil poprvé v devadesátých letech McDonald’s, přinesl hned několik novinek. Kromě cheeseburgeru třeba i kelímek na nápoj s plastovým víčkem a brčkem. Brčko je už nějaký ten pátek papírové, teď se mění i víčka – od tohoto pondělí na kelímcích nejsou. Krok je součástí dlouhodobé strategie společnosti eliminovat plasty. Fastfoodový řetězec chce do roku 2025 nahradit všechny plastové obaly obnovitelnými, recyklovatelnými nebo certifikovanými materiály, které se pak vytřídí a zpracují.

Kdo by bez víčka nemohl žít, ten ho dostane. Pokud půjde o studený nápoj, zákazník dostane papírové víčko z lisovaného vlákna. Plast ale ještě nějakou dobu zůstane u nápojů teplých. „Víčko rádi poskytneme v případě odnosu nápojů z restaurace. U těch teplých zatím bude plastové, už teď ale hledáme vhodné alternativy,“ uvedl manažer firmy pro udržitelnost Tomáš Myler.

Výjimku má nové opatření ještě v jednom případě, a tím je rozvoz jídla. Aby společnost nápoje bezpečně doručila, ponechá na kelímcích víčka z plastu. „I při rozvozu chceme ale do budoucna přistoupit k více environmentálně odpovědnému řešení,“ dodává Myler.

I přes ony výjimky si McDonald’s od novinky slibuje ušetření 84 tun plastu ročně. Už dříve firma vyměnila také plastové příbory za dřevěné, čímž ušetřila 38 tun plastového odpadu. Pro představu: bezmála čtyřicet tun balíků, do kterých by byly slisované plastové příbory, by se vyrovnalo Žižkovské televizní věži, v případě víček by to tedy byly hned dvě ikony Prahy 3.

Plast pomalu, ale jistě ve fastfoodové síti nahrazují jiné materiály. Ostatně už před výměnou krytek na nápoje společnost uváděla, že až 88 procent obalů, které restaurace používají, je z papíru. Jako první přišla na řadu právě brčka, která jsou nyní papírová. Plast ale zmizel i z kelímků na studené nápoje a z krabiček na saláty. Vodu pak McDonald’s prodává od roku 2022 od společnosti Rajec, a to v lahvích vyrobených z recyklovaných materiálů, tedy takzvaných rPET lahvích. Prodejny rychlého občerstvení začaly nabízet také ekologické varianty hraček, které jsou součástí dětského menu zvaného Happy Meal.

McDonald’s má v provozu okolo čtyřiceti tisíc restaurací po celém světě. Denně sem přijde pro jídlo asi sedmdesát milionů lidí. I proto se společnost zavázala, že omezí plastový odpad. Cílem je nahradit sto procent plastových obalů, sto procent restaurací by také mělo do roku 2025 třídit odpad a posílat ho k dalšímu využití. Závazek se přitom týká i zbytků jídla.