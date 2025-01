Po dvou letech propadů návrat k mírnému růstu. České e-shopy loni utržily 194 miliard

Uložit 0

Češi v loňském roce více otevřeli své peněženky, což se podepsalo na růstu celé e-commerce. Obraty e-shopů po dvou letech propadů, kdy se trh vyrovnával s dopady covidového boomu a následného propadu zpět do normálu, meziročně stouply o pět procent na celkových 194 miliard korun, hlásí Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Heureka.

„Rok 2024 můžeme hodnotit jako úspěšný. E-commerce se vrátila k růstu a viděno zpětnou optikou v podstatě do normálu. Prodeje, jakých jsme letos dosáhli, odpovídají vývoji, který jsme předpovídali před covidem,“ hodnotí Jan Vetyška, ředitel oborové organizace APEK, jež sdružuje vyšší stovky e-shopů.

„Celkem ale Češi utratili online 228 miliard korun, a to po započtení nákupů na zahraničních tržištích. Ta vstoupila na trh poměrně agresivně a významně jej ovlivnila,“ pokračuje Vetyška s odkazem mimo jiné na čínské Shein či kontroverzní čínské Temu, jehož agresivitu kritizuje řada zdejších e-shopů v čele s Jitkou Dvořákovou a požadují narovnání pravidel.

Vetyška upozorňuje, že náklady spojené s dovozem zboží jsou pro české e-shopy o desítky procent vyšší. „A to nikoli díky nějakým lepším schopnostem zahraničních subjektů, ale především ve vztahu k dodržování všech legislativních pravidel, která v EU platí od cla a daní až po ekologické poplatky. Je třeba v tomto směru nastavit pořádek, abychom si udrželi fungující online trh,“ říká.

Loňský rok byl podle ředitele Heureka Group Davida Chmelaře pro české e-shopy obdobím pozvolného růstu. „Z našich dat je jasně vidět, že česká ekonomika ožívá. Částečně se zmírnily obavy z inflace a z rostoucích cen energií, a Češi pokračovali v online nákupech, které dosud odkládali a nakupovali i zboží, které dříve nebylo online tolik dostupné,“ komentuje Chmelař.

Podle něj je zajímavý pohled na nejsilnější měsíce, kdy oproti minulým letům vánočním online nákupům kraloval prosinec. „Jindy dominantní říjen a listopad patřili letos ke slabším měsícům, kdy zákazníci, i vzhledem k počasí, nechali nákupy dárků z velké části až na prosinec. E-shopy se s tím ale dokázaly skvěle vypořádat, což ukazuje nárůst spokojenosti zákazníků,“ doplňuje Chmelař.

Průměrná útrata za zboží nakoupené v e-shopech činila v prosinci 2024 téměř 7,5 tisíce korun, zatímco v průběhu nevánočních měsíců se pohybovala přibližně o tři tisíce níže.

„Průměrné prosincové útraty tak převýšily i úspěšný listopad. Češi na Vánocích nešetřili a sezonu tak můžeme hodnotit jako úspěšnou,“ shrnuje Vetyška s tím, že nejvíce nakupovali zákazníci v kategorii 35 až 44 let s průměrnou útratou ve výši 10,5 tisíce korun. Naopak nejméně to mělo být v kategorii 15 až 24 let s útratou 4,5 tisíce korun.

Jak dále potvrdil pravidelný výzkum, který APEK připravuje každý měsíc, v oblasti doručování kralovaly výdejní boxy. Jejich popularita mezi zákazníky rostla přitom po celý rok. „Na začátku roku 2024 si zásilky nechalo tímto způsobem doručit alespoň jednou v měsíci 46 procent online spotřebitelů, na konci to bylo už 63 procent,“ doplňuje Vetyška, jenž v novém roce očekává pokračování trendů z toho předchozího – v mírném tempu růst v řádu jednotek procent.