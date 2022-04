Po letech ve ztrátě. Amazon hlásí neuspokojivé výsledky, prodělal miliardy na elektroautech Rivianu

Amazon po masivním růstu v průběhu pandemie naráží na výrazné zpomalení prakticky ve všech směrech. Největší e-commerce firma na světě za první letošní čtvrtletí oznámila tržby ve výši 116,4 miliardy dolarů (2,7 bilionu korun), což je o celých osm miliard více než ve stejném období loni. Představuje to ovšem meziroční nárůst pouhých 7 procent, tedy nejméně od prasknutí internetové bubliny v roce 2001. Po sedmi letech navíc společnost vykázala ztrátu, příliš optimistické nejsou ani projekce pro následující čtvrtletí. Tržní hodnota Amazonu se tak propadla o skoro deset procent.

Oznámený růst vypadá obzvlášť střídmě v kontextu s loňským prvním čtvrtletím, kdy se firma pochlubila zvýšením příjmů o 44 procent. Protipandemická opatření po celém světě byla tehdy ještě v plném proudu, a lidé tak více nakupovali online. Nyní je však doba karantén z většiny pryč, naopak přišla výrazná inflace. Samotná firma jako důvody zpomalení zmiňuje makroekonomické podmínky a ruskou invazi na Ukrajinu.

Výnosy na akcii dosáhly na 7,38 dolaru oproti 8,36 dolaru, které podle CNBC očekávali analytici. Mírně zklamaly také příjmy z reklamy ve výši 7,88 miliardy dolarů oproti předpokládaným 8,17 miliardy. Nad očekávání se naopak dařilo cloudovým službám – 18,27 miliardy dolarů v odhadech oproti 18,44 miliardy ve skutečnosti.

Foto: Rivian Elektrický pick-up Rivian R1T

Největším kamenem úrazu se ukázaly investice do Rivianu. Zatímco ke konci loňského roku gigantovi zajistily rekordní zisk, jen v uplynulém čtvrtletí se akcie automobilky propadly více než o polovinu. Amazon kvůli tomu ztratil 7,6 miliardy dolarů z hodnoty svojí investice a poprvé od roku 2015 vykázal čtvrtletní ztrátu. Ta nyní dosáhla 3,8 miliardy dolarů.

Vedle toho Amazon zklamal hlavně projekcemi pro další čtvrtletí, kdy očekává meziroční nárůst jen mezi třemi až sedmi procenty. Na aktuální překážky jako inflaci, tlak ze strany dodavatelského řetězce nebo rostoucí ceny energií firma reaguje například zaváděním dodatečných poplatků pro některé americké prodejce nebo zvýšením ceny služby Amazon Prime ve Spojených státech. Ředitel společnosti Andy Jassy nicméně očekává, že bude nějakou dobu trvat, než se efekt podobných opatření projeví.

V Amazonu v uplynulém čtvrtletí proběhla ještě jedna zásadní událost. Pracovníci jednoho z jeho skladů po dlouhodobém snažení a odolávání důraznému odrazování ze strany firmy zformovali odbory. Pro zaměstnance Amazonu ve Spojených státech je to vůbec poprvé, co se něco takového podařilo.

Impérium založené Jeffem Bezosem se v minulosti i nyní stává častým terčem kritiky kvůli tomu, jak se chová ke svým pracovníkům. Ačkoliv například platové podmínky bývají nadprůměrné, lidé pracující ve skladech musí následovat velice tvrdý pracovní režim, který znamená desítky nachozených kilometrů denně a častý syndrom vyhoření. Už před časem se také objevily zprávy, že řidiči musí kvůli nedostatku času močit do lahví.

Zformování prvních amerických odborů v Amazonu by mohlo motivovat mnoho dalších, a firma by tak musela začít ve větší míře jednat o úpravách podmínek pro zaměstnance. V krátkodobém časovém horizontu se nicméně nejspíš nemusí počítat s tím, že by podobné aktivity ekonomiku společnosti výrazněji ovlivnily.