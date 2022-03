Dlouhé roky se Národní muzeum ukrývalo pod lešením. Spolu se svým otevřením, novou fasádou a úpravou veřejného prostranství chce nyní usnadnit život návštěvníkům. To má zařídit speciální aplikace, kterou pro muzeum vyvinula technologická firma Futured. Ta pomůže s navigací po budově, poskytne ale například také audio prohlídky. A co všechno umí, jsme si už mohli v prostorách muzea vyzkoušet.

„Jde o naprosto unikátní vnitřní navigaci, která využívá technologii nízkoenergetických Bluetooth vysílačů, které předávají informace do mobilů. Po budově je jich rozmístěných víc než tisíc, a jedná se tak o největší vnitřní systém v rámci Česka,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel Futured Lukáš Strnadel k nové aplikaci Národního muzea.

Aplikace má čtyři základní funkce. Tou první je zmíněná navigace. Když jsme potřebovali najít šatnu, konkrétní expozici nebo dokonce konkrétní exponát, jednoduše stačilo spustit aplikaci, která nás dovedla na dané místo. Stejně tak ale i mimo budovu na tramvaj či metro. Druhou funkcí jsou zmíněné komentované prohlídky.

Třetí funkce usnadní život těm, kdo neradi čekají ve frontě. Vzhledem k tomu, že historická budova Národního muzea je památkově chráněná, prostor je tu pouze pro dvě pokladny. To v případě zajímavých expozic, které lákají širší davy, znamená, že se venku objeví obrovská fronta. Aplikace umožní koupit si vstupenky a s nimi pak projít rovnou k turniketu, kde je možné je načíst.

Zdroj: More.is.More Národní muzeum má novou aplikaci, která umí obléknout plejtváka

Zcela unikátní je čtvrtý um aplikace. Tím je rozšířená realita. Futured ve spolupráci se společností More.is.More zhmotnily jednu z největších atrakcí muzea, kterou je kostra plejtváka myšoka. Díky aplikaci jsme se tak mohli podívat na to, jak obr vypadal ještě před tím, než se z něj staly pouhé kosti. Stačilo na kostru namířit mobilní telefon se spuštěnou aplikací. Za pár okamžiků se objevil kytovec v reálném provedení i velikosti.

„Paní z ostrahy to pojmenovala tak, že je oblečený,“ líčí spoluzakladatel studia More.is.More George Pinkava. Já k tomu dodávám, že je i doma. Nad plejtvákem je totiž vidět hladina, kolem plavou malé rybky. Velryba se vrátila do moře. Kamkoli telefonem či tabletem člověk zamíří, tam je zhmotněný plejtvák. Pokud má návštěvník tu správnou výšku, může se mu podívat i do tlamy. Ti, co nepatří k velikánům, ocení velikost ocasu. Je totiž opravdu obrovský. A to při plejtvákově neoblečeném provedení rozhodně vidět není, kostra totiž končí tam, kde ocasní ploutev začíná.

Zhmotnit plejtváka může vypadat jako jednoduchá věc. Ale není. „V klasické rozšířené realitě máte QR kód, případně jiný spouštěč, na který namíříte mobilem a pak se něco zobrazí. V případě plejtváka je to ale jiné. Potřebovali jsme, aby to byla opravdová rozšířená realita, takže když se na kostru podíváte odkudkoli z místnosti, do pár sekund se objeví jeho reálná podoba,“ vysvětluje Pinkava.

Projekt je unikátní i v tom, že svedl dohromady dvě firmy, které spolu běžně nespolupracují. „Pro muzeum je to revoluční doba. Chtěli jsme spolu s rekonstrukcí přejít do jednadvacátého století. Dům je doslova prošpikovaný moderní technologií, stáli jsme o to, aby to zažili i sami návštěvníci. Aplikaci a plejtváka pro nás připravily jedny z nejlepších firem na trhu, povedlo se to tedy skvěle,“ říká vedoucí oddělení informačních systémů Národního muzea Adam Cironis.

Velká neznámá z hloubky moře

Plejtvák plaval ještě před sto padesáti lety v moři. V českém muzeu je jeho kostra už od roku 1888. Na délku má 22 a půl metru a zabírá skoro celý strop místnosti. Teď mu technologie vdechla život tak trochu znovu. Ačkoli s rozšířenou realitou pracují i muzea v zahraničí, obléct plejtváka je netradiční. „Technologie, kterou jsme použili, je poměrně nová. Podobných expozic bude patrně ve světě přibývat. Není to tedy tak, že bychom reagovali na nějaký trend, spíš patříme mezi průkopníky,“ vysvětluje Pinkava.

Na začátku to přitom vypadalo skoro nemožně. Místnost je tmavá, a tak se vývojáři domnívali, že obrovská práce bude jen s tím, aby bylo vůbec něco vidět. „Hodně času jsme strávili nad tím, aby to fungovalo opravdu spolehlivě. Bylo pro nás důležité, aby uživatel nemusel dělat nic konkrétního nebo nadstandardního. Jednoduše, abyste mohli dát dítěti do ruky telefon a už to jelo. Jakmile si musíte někam stoupnout, namířit, lidi to otráví a ztratí to kouzlo,“ popisuje spoluzakladatel More.is.More.

Zdroj: More.is.More Na kostru stačí namířit mobilní telefon se spuštěnou aplikací

Náročné bylo udělat i triky, to znamená to, jak vypadá samotná velryba. „O plejtvácích se toho moc neví. Když potřebujete vědět, jak mají vypadat kostice, což je tam, kde kdysi bývaly zuby, než se rozhodl zadržovat dech pod vodou a byl to ještě chodící savec, najdete pár desítek obrázků, na kterých kostice vypadají pokaždé jinak. Hodně dlouho jsme proto řešili, jak vlastně plejtvák vypadá,“ říká Pinkava.

Plejtvák myšok je druhé největší zvíře současnosti a pravděpodobně i všech dob. První je plejtvák obrovský. Ono slovo pravděpodobně je velmi důležité, mořští obři jsou totiž pořád docela velkou neznámou. Řešila se tak barva kůže i rýhy na jejím povrchu. Také proto je nový projekt muzea tolik unikátní. Je zajímavý nejen pro laiky, ale i pro odborníky, kteří se kytovci zabývají. Žádný jiný 3D model, kde by byly vidět takové detaily, totiž neexistuje. Aplikace navíc umožňuje nasadit si sluchátka a poslouchat, jak tento obrovský tvor pod hladinou zpívá.

Oříšek bylo rovněž vytvoření hladiny, to se podařilo také díky zkušenostem Pinkavy, který dřív dělal filmové triky. Když bylo tohle všechno hotovo, museli vývojáři vyřešit, aby to běželo i na běžných zařízeních, jako je mobilní telefon nebo tablet. V budoucnu by mohlo muzeum rozšířenou realitu aplikovat i na některé další exponáty, u kterých to bude dávat smysl. Plány má i pro aplikaci. Tu chce rozšířit i do dalších veřejně přístupných budov, které instituci patří.