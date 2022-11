Po obrazech autistického milovníka map se jen zaprášilo, jeho Maappi teď zkouší štěstí s NFT

Osmnáctiletý Matěj Hošek je dnes asi nejznámějším autistou Česka, protože rád maluje mapy. Může to znít nelogicky, ale je to tak – se svými rodiči, zkušenými marketéry, před několika lety založil umělecký projekt Maappi. Vydávají knížky, dělají videa, prodávají obrazy a nově se vrhli i na NFT.

Letos na jaře dostal Matějův otec Martin Hošek nápad: co zkusit vybudovat kolem Maappi, jež se za šest let existence stalo celkem zavedenou designovou značkou, skutečnou profesionální komunitu? „Jsem v tomto směru celkem impulzivní, takže od nápadu k prvním krokům uplynulo jen pár dní,“ říká muž, který v minulosti řídil marketing v Herbadentu nebo J&T Bance, jak se zrodila idea Klubu přátel Maappi litografie.

Kontury byly celkem jasné – klub bude určený jen pár desítkám lidí, kteří si své členství předplatí částkou 19 900 korun na rok a jako odměnu budou každé tři měsíce dostávat originální litografický výtvor, který Matěj vyrábí ve vyhlášené litografické dílně v pražské Říční ulici. „Zájem nás dost překvapil. Pro klub jsme si stanovili 60 míst s tím, že na takové množství se nejspíš nedostaneme. Spletli jsme se, protože po půl roce jsou volná už jen tři místa,“ krčí rameny Martin Hošek.

Při rozhovorech s podnikateli, kteří si členství v klubu koupili nebo o něm uvažovali, ale Hoška napadlo, že by stálo za to nabídnout něco i ve virtuálním prostoru. Mánie kolem NFT už je sice pryč, tu Maappi minulo, ale do portfolia projektu se něco jako digitální klub prý hodí: „Nemáme velká očekávání, ale proč to nezkusit? Baví nás zkoušet různé přístupy.“

Pravidla NFT klubu jsou velmi podobná těm u litografií: je určen pro 60 zájemců, kterým za roční poplatek bezmála 20 tisíc korun přijde každé tři měsíce do jejich kryptopeněženky nový Matějův výtvor. Nyní si mohou v rámci registrace vybrat ještě vlastní, platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten má větší výběr“.

Každý drop – v krypto hantýrce termín pro emisi nových NFT – bude inspirovaný nějakou novou tematikou a začíná se, nepřekvapivě, mapami. Detaily toho, jak NFT klub nastavit, diskutoval Hošek například se známým popularizátorem digitálních technologií Petrem Márou.

Foto: Maappi NFT projektu Maappi

Maappi má sice silný byznysový rozměr, ale jeho základní motivace je v podstatě charitativní, protože Martin a Michaela Hoškovi touto cestou chtěli dát svému synovi nový životní rozměr. Jako dítě postižené autismem se komplikovaně začleňoval do běžné společnosti, protože měl ale umělecké sklony a zároveň ho vždy fascinovaly mapy, rozhodli se tyto dvě jeho vášně spojit – a jeho mapové kresby navazující na schémata veřejné dopravy komerčně prodávat.

Tahle sázka zafungovala, Maappi se za dobu, co je Hoškovic rodina provozuje, stalo silnou značkou, které se daří nacházet zajímavé partnery pro spolupráci. Matějovými mapami jsou ozdobené kecky Converse i boty Vasky, jsou na batozích Braasi i na tužkách Koh-i-noor. Vyšlo i několik knížek s jejich motivy, kde Michaela Hošková popisuje jak život s autistickým dítětem, tak oblíbené Matějovy umělce.

„Do toho, aby to byl skutečný byznys, to má daleko, ale nemůžeme si stěžovat. Hlavní motivace je vybudovat z Maappi něco, co tu bude delší dobu a co Matějovi zajistí nějaký příjem a finanční polštář, až tu my třeba nebudeme,“ vysvětluje Martin Hošek, který je velmi aktivní také na LinkedInu. Ostatně jeho pár dní starý příspěvek, že se chystá NFT klub a že jim s ním pomáhal Petr Mára, už nasbíral stovky lajků.