Po vzoru USA a Estonska. Čeští právníci se spojují, aby startupy ušetřily za nesmyslné výdaje

Řeší se to pořád dokola. Startup se s investorem nebo fondem dohodne na investici a společně jdou za advokáty, kteří jejich byznysovou dohodu napíšou do „právničiny“. To ale vyjde i na stovky tisíc korun, které platí přímo startup, což zejména při raných a nízkých kolech není zanedbatelná částka. V zahraničí je běžnou praxí, že pro takové případy existuje jednotná dokumentace pro celý trh. A právě o vytvoření takového standardu se nyní snaží i čeští právníci.

Svoje síly pro začátek spojily advokátní kanceláře Sedlakova Legal a Sparring, které se ve startupovém prostředí pohybují dlouhodobě. Zastupovaly firmy v rámci investičních kol i v zahraničí, například ve Spojených státech nebo Estonsku, kde je oslovila jednoduchost konceptu standardu právních dokumentů.

V Estonsku se totiž spojily téměř všechny advokátní kanceláře včetně těch největších s kapitálovými fondy a společně se rozhodly vytvořit vzorovou dokumentaci. Ta je na webových stránkách volně k dispozici všem zájemcům, kteří ji v případě potřeby jen jednoduše vyplní. Díky zapojení mnoha stran jsou smlouvy adekvátně komplexní a přiměřené velikosti startupu a investičního kola.

Ještě dále se vyvinul trh ve Spojených státech, kde jeden z největších a nejprestižnějších startupových akcelerátorů Y Combinator vytvořil vzorovou dokumentaci s názvem SAFE – Simple Agreement for Future Equity. V raných kolech se využívá téměř výlučně a v mnoha případech slouží k inspiraci i pro české startupy. V dokumentech se mění jen základní komerční parametry, zatímco „právničina“ zůstává stejná a startupům i investorům tak zjednodušuje život. To je koncept, který chtějí tuzemští advokáti naplnit i u nás, a CzechCrunch je mediálním partnerem tohoto projektu.

Foto: Sparring Ondřej Zemek, vedoucí advokát české pobočky advokátní kanceláře Sparring

„Startupový ekosystém, který je zdrojem inovací v byznysu, je poháněn externím kapitálem. Přístup k němu je ale bohužel často složitý a netransparentní a velkou měrou k tomu přispívá komplexnost investiční dokumentace. Často neodpovídá stadiu daného startupu, je neúměrně drahá a prodlužuje získání investice o dlouhé měsíce,“ říká Ondřej Zemek z kanceláře Sparring.

Cena investiční dokumentace se v rámci takzvaných pre-seed a seed investic obecně pohybuje mezi 100 až 300 tisíc korunami, což je částka, kterou ve výsledku musí uhradit startup z částky získané investice. Advokáti se přitom domnívají, že se právě na dokumentaci dá ušetřit až padesát procent ceny, což v kole o nižších jednotkách milionů korun udělá značný rozdíl.

„V zahraniční vidíme, že je možné získat vyšší investici rychleji a jednodušeji, protože se klíčoví hráči na trhu shodli na tom, jak má standardní investiční dokumentace vypadat. Proč by to nešlo u nás? Věříme, že vytvoříme dominový efekt, který zasáhne celý ekosystém a posune ho o několik důležitých kroků vpřed,“ doplňuje Katarína Volná ze Sparringu.

„Ve světě startupů a investic jsou největší inspirací samotné startupy. Nápady a myšlenky, se kterými přichází, se pokouší změnit svět. K tomu ale potřebují finance a čas, které jim vzorová dokumentace ušetří. Právníci jim pak budou poskytovat opravdu přidanou hodnotu ve svých zkušenostech, ne v čase stráveném za klávesnicí. Je načase, abychom šli novým nápadům naproti a vytvářeli prostor pro jejich růst,“ popisuje advokátka Jana Sedláková ze Sedlakova Legal.

Advokátní kanceláře, které projekt vytvoření dokumentačního standardu u nás rozběhly, potřebují, aby se k nim přidalo co nejvíc dalších hráčů. Jen díky tomu totiž může existovat opravdu jednotný přístup, na němž se díky zapojení a revizi velkého množství fondů i právníků shodnou všichni.

„Bohužel obecně je právní prostředí velmi kompetitivní a rádi bychom tímto projektem otevřeli také diskuzi nad tím, že i konkurence může spolupracovat a vytvořit něco opravdu užitečného. Ve výsledku z toho totiž budou profitovat všichni. Se vzorovou dokumentací může existovat více úspěšných investic, méně naštvaných startupů a investorů i větší důvěra v právníky,“ dodává Sedláková.