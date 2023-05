Pod vodou bydlí už 75 dní. Rekordem může pomoct i astronautům během cesty na Mars

Mnozí nedokážou být zavření v jedné místnosti ani den, natož více než dva měsíce, americký výzkumník ale do netradiční výzvy šel s otevřenou myslí. Rozhodl se, že v malé buňce stráví rovných sto dní, aniž by z ní vyplaval – a sloveso vyplaval v tomto případě není myšleno s nadsázkou. Už sedmdesát pět dní v kuse totiž bydlí v ocelové kapsli na dně devět metrů hluboké floridské laguny, kde si mimo jiné ověřuje, jak by se cítili astronauti během cesty na Mars.

Florida má nespočet zážitkových aktivit, jen málokterá se ale vyrovná ubytování Jules‘ Undersea Lodge u ostrova Key Largo, které je výjimečné v tom, že se nachází pod vodní hladinou. Většina lidí tam tráví pár dní, čistě kvůli zajímavé zkušenosti, od prvního března ale malou buňku z oceli o jedné místnosti okupuje jen jeden člověk, výzkumník a univerzitní profesor Joseph Dituri, který v ní stanovil rekord v počtu dní pod vodou.

Hlavní smysl netradičního pobytu je ale jiný – Dituri na sobě ve stísněném prostředí o rozměru devíti metrů čtverečních testuje, jak lidské tělo reaguje na dlouhodobé působení tlaku a jaké mohou být psychologické dopady tak dlouhé izolace. Výsledky se mimo jiné mohou hodit i budoucím astronautům během cesty na Mars, kam se bude létat asi dvě stě dní – a podle Dituriho budou čelit podobným podmínkám jako on pod vodou.

„Astronauti budou muset cestovat v prostředí podobném tomu, v jakém se nacházím já. Stísněný prostor omezí jejich možnosti, pokud jde o jídlo, do jaké vzdálenosti mohou vidět a jak mohou cvičit. Budou pociťovat úbytek svalové i kostní hmoty a problémy se zrakem. Tento výzkum by nám mohl pomoci lépe připravit naše astronauty, abychom zajistili, že na Mars dorazí zdraví,“ zmínil Dituri.

Badatel zároveň doufá, že výzkum může být přínosný i pro pomoc lidem s traumatickými poraněními mozku. Jeho hypotéza zní, že pokud lze hyperbarický tlak využít ke zvýšení průtoku krve mozkem, pak jej lze využít k léčbě poranění mozku a širokého spektra onemocnění. Celý pobyt pak kontrolují lékaři, kteří jeho aktuální zdravotní stav vyhodnocují.

Jakmile dosáhne hranice sto dní pod vodou, plánuje svůj výzkum ukončit a vrátit se k normálnímu životu, tedy primárně k dalším výzkumným pracím a také přednášení na vysoké škole, což dělá i teď, studenti se nicméně na jeho výuku biomedicínského inženýrství přihlašují online. Vedle nich se ale na jeho lekce hlásí i studenti z dalších škol, které vzdělává v oceánologii.

„O zdolávání rekordů tady nejde. Pokud se nám podaří nadchnout lidi pro vědu, bude to pro mě velký úspěch,“ dodává Dituri. Dosavadní rekord v počtu dní strávených pod vodou podobným způsobem byl sedmdesát tři. Postarali se o něj dva profesoři v roce 2014, kteří shodou okolností byli v totožném zařízení, v jakém nyní tráví čas Dituri.