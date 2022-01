Podcaster Joe Rogan čelí kritice za dezinformace o covidu. Kvůli němu ze Spotify odchází hudebníci

Americký komik a moderátor Joe Rogan má už delší dobu jeden z nejposlouchanějších podcastů vůbec, od roku 2020 si ho přitom kvůli smlouvě za více než 100 milionů dolarů lze poslechnout jen na Spotify. Co ale streamovací služba nejspíš neočekávala, byly kontroverze, jaké se budou kolem Rogana objevovat. Ta poslední se týká šíření dezinformací o covidu, způsobila odchod slavného hudebníka Neila Younga z platformy a možná i pád akcií firmy.

Podcast s názvem The Joe Rogan Experience je součástí rozsáhlých snah Spotify o vybudování nového byznysu s původní audio tvorbou. Pořad, jehož jednotlivé epizody pravidelně dosahují několika hodin a zaslechneme v něm vědce, politiky, celebrity i kontroverznější persony, si na streamovací službě neustále drží první místo mezi nejposlouchanějšími. Sám Rogan je přitom známý jako otevřený moderátor, který nechává své hosty dlouze mluvit takřka o čemkoliv, co je napadne.

S takovým přístupem, posíleným jeho sklony ke konspiračnímu myšlení, není těžké do éteru vypustit nepodložená, problematická nebo nepravdivá tvrzení. The Joe Rogan Experience se navíc prakticky vůbec needituje, což prý bylo i jednou z podmínek smlouvy se Spotify. Teď se ale zdá, že švédský streamovací gigant své kroky tak docela nedomyslel.

Joe Rogan se totiž v poslední době stal terčem kritiky kvůli prostoru, jaký v jeho pořadu dostávají pochybné informace o koronaviru, jeho závažnosti a důležitosti vakcinace. V polovině ledna proto více než 260 zdravotníků, vědců a dalších akademiků podepsalo otevřený dopis, který Spotify žádá o upozorňování na zkreslující výroky moderátora a jeho hostů.

„V průběhu pandemie COVID-19 Joe Rogan ve svém podcastu opakovaně šířil zavádějící a nepravdivá tvrzení, čímž podněcuje nedůvěru vůči vědě a medicíně,“ stojí v dopise. Konkrétně v podcastu zaznělo například odrazování mladších lidí od vakcinace, nesprávné označování mRNA vakcín za „genovou terapii“, doporučování neschválených léků nebo šíření různých konspirací.

Za některé jednotlivé výroky se Rogan už dříve omluvil, problém ale přetrval. Před několika dny proto známý hudebník Neil Young oznámil, že kvůli dezinformacím ze strany nejpopulárnějšího podcastu požaduje po Spotify odstranění své hudby. „Spotify se v poslední době stalo velice škodlivou silou, jelikož veřejně sdílí dezinformace a lži o covidu,“ napsal hudebník na svém webu. „Spotify může mít Rogana, nebo Younga,“ dodal.

Streamovací služba, známá problémy s nedostatečnou kompenzací umělců, dala přednost vlastnímu podcastu před hudebníkem, který jí negeneruje obdobné příjmy. O několik dnů později tak ze Spotify skutečně zmizela většina katalogu Neila Younga s výjimkou jednoho živého alba. Na sociálních sítích se také začaly objevovat hashtagy jako #CancelSpotify, #DeleteSpotify nebo #ByeSpotify.

Hned nato, co Youngova hudba ze služby zmizela, se propadla i hodnota firmy. Jak uvádí server Variety, cena akcií Spotify mezi 26. a 28. lednem klesla o šest procent. Pokles na akciových trzích sice v poslední době zažívá celý technologický sektor, zrovna v daném období ale index Nasdaq zaznamenal naopak růst o 1,7 procenta. Například akcie Netflixu, které po nedávném ohlášení finančních výsledků přišly o více než pětinu hodnoty, v posledních dnech opět vyrostly o téměř pět procent.

Ačkoliv tak nejde s jistotou říct, že poměrně výrazný pokles ceny akcií Spotify způsobil odchod Neila Younga, existuje přinejmenším jasná korelace. K hudebníkově exodu se nyní navíc připojilo další známé jméno. Zpěvačka Joni Mitchell streamovací službu také požádala o odstranění její hudby. „Rozhodla jsem se ze Spotify smazat veškerou mou hudbu. Nezodpovědní lidé šíří lži, kvůli nimž jiní přichází o život,“ napsala zpěvačka. Prozatím si její tvorbu je možné na Spotify pustit.

Otázkou pro následující dny a týdny bude, zda kontroverze zůstane jen u kritiky a odchodu dvou spřátelených umělců, nebo rozpoutá větší vlnu bojkotu. Platformu už opustil také Nils Lofgren, kytarista kapely Bruse Springsteena, a podle BBC svoji kritiku vyjádřil také člen anglické královské rodiny, princ Harry a jeho žena Meghan. Svoje obavy z dezinformací a jejich dopadu prý sdělili přímo vedení švédské firmy, s níž mají smlouvu na tvorbu obsahu v hodnotě 25 milionů dolarů.

Spotify na situaci dosud výrazněji nereagovalo, pro server Variety jen uvedlo, že má detailní pravidla pro obsah a na jejich základě už smazalo tisíce epizod podcastů týkajících se koronaviru. Prý si uvědomuje velkou zodpovědnost při hledání rovnováhy mezi bezpečím posluchačů a svobodou pro tvůrce.

