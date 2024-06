Podíl v Liftagu, které spoluzaložil a roky vedl, vyměnil za novou firmu. Ondřej Krátký zůstává u přepravy

Uložit 0

Od příštího roku začne pro Ondřeje Krátkého definitivně nová kapitola jeho byznysové dráhy. Spoluzakladatel přepravní aplikace Liftago oznámil, že se na konci roku oddělí do nové firmy sdílená přepravní síť, která byla dosud známá jako Liftago.network. A devětatřicetiletý Krátký se postaví do jejího čela jako výkonný ředitel a také majoritní akcionář. Jde o plánované změny poté, co Liftago už delší dobu není zdaleka jen o přepravě osob a taxících. Právě na svůj prapůvodní produkt se chce s novým vedením i obměněnou akcionářskou strukturou v dalších letech soustředit především.

Od společnosti Liftago se proto na konci roku oddělí firma, která bude provozovat sdílenou přepravní síť s novým názvem Grid.online. Jejím cílem bude i nadále zefektivňovat městskou logistiku a nabízet dopravcům i kurýrům větší objem zakázek, třeba převážně v časech, kdy není v jejich hlavní činnosti tak velká nabídka, respektive poptávka. „Dosavadní komerční doprava musela být velmi specializovaná. V Grid.online dáváme dopravcům možnost obsluhovat vícero odvětví, vydělat si tak víc a ulevit dopravní zátěži. Chceme postupně digitalizovat a zobchodovat veškerou volnou přepravní kapacitu ve městech,“ říká zakladatel projektu Ondřej Krátký.

Pod hlavičkou Liftaga ho začal budovat před několika lety a na začátku roku firma oznámil, že se rozdělí na dvě. V Grid.online bude majoritním akcionářem právě Ondřej Krátký, který bude držet přes 60 procent. „Z Liftaga plně exituju a hodnotu celého mého podílu převádím do Grid.online – tedy jdu all-in, nemám cash out,“ vysvětluje Krátký, který firmu zakládá společně se čtyřiatřicetiletým Patrikem Rašem. Ten nastoupil do Liftaga v roce 2022 jako finanční ředitel a na konci letošního roku se taktéž plně přesune do Grid.online. Podmínky převodu podílu Ondřeje Krátkého nebyly zveřejněny.

Foto: Grid.online Patrik Raš a Ondřej Krátký, spoluzakladatelé projektu Grid.online

Majoritním akcionářem původního Liftaga bude i nadále Livesport, který byl dosud ve firmě nejvýznamnějším hybatelem. Z pozice CEO firmu od začátku roku vede Radek Svíčka. „S Liftagem stavíme na základech, na kterých jsme pracovali už s Ondřejem – mít nejspolehlivější řidiče na trhu, kteří neruší jízdy, umí česky a nemusíte se s nimi bát. Jinými slovy, Liftago se rozvíjí dále jako taxi a kurýrní aplikace pro koncové zákazníky a firmy,“ říká Svíčka. Juraj Atlas, Martin Hausenblas a Martin Vohánka zůstávají společníky v obou společnostech.

Právě společně s Atlasem a Hausenblasem v roce 2012 Krátký Liftago zakládal. Později začal budovat Liftago.network, v rámci níž testovali desítky přístupů, jak postavit městskou přepraví síť co nejefektivněji, aby z ní benefitovaly všechny strany. Jednou skupinou dopravců této přepravní sítě jsou přitom řidiči Liftaga, kteří dnes tvoří pětinu kapacity sítě. Další skupinami dopravců jsou mimo jiné kurýři jídla, potravin nebo závozníci či firemní doručovací fleety. Všichni si tak mohou vytěžovat své volné kapacity. Konkrétní klienty na straně poptávky Krátký jmenovat nechce, ale patří mezi ně prý převážně balíkoví přepravci nebo e-commerce obchodníci a experimentuje se také s úložnými boxy či retailovou distribucí.

„Aktuálně se zaměřujeme na zásilky od 0 do 15 kilogramů, ze kterých skládáme dopravcům v reálném čase zakázky na půl hodinu až pět hodin tak, abychom co nejlépe vytížili jejich volný čas. Zároveň pracujeme na standardizaci zakázek, která vede k vyšší likviditě nabídky a poptávky v síti,“ říká zakladatel Grid.online. Do minulého roku si podle něj kurýři, závozníci a další dopravci v této síti vydělali přes sto milionů korun. Zvednout jim prý umí dosavadní příjmy o dalších deset až padesát procent a letos díky celkovému rozvoji plánuje meziročně výrazně vyrůst.

Oddělení do samostatné firmy přichází i proto, že rozvoj celé logistické sítě byl kapitálově náročný. Krátký ostatně v posledních letech připomínal, že nebýt těchto významných investic, bylo by celé Liftago dávno v zisku. Do něj se poprvé propracovalo předloni po deseti letech na trhu. Pro samotnou síť pod značkou Grid.online teď začíná nová kapitola. Jak velká v tuto chvíli je nebo kdy by se mohla dostat do zisku, zatím její zakladatel neprozrazuje. Podle něj má nicméně firma aktuálně zajištěné financování minimálně do roku 2025.

„Máme dost prostředků, abychom měli kdykoliv volbu buď investičně ‚topit pod kotlem‘, nebo růst organicky. V každém případě se zaměřujeme na zdravé a udržitelné cash flow. Spoléhá na náš řada významných hráčů na trhu, a proto je pro nás zásadní nejen růst, ale také finanční zdraví,“ doplňuje Krátký. V letošním roce má zajišťovat financování Grid.online sám a na příští rok už má vybraného investora, s nímž je podepsaný term sheet. Ten by měl zajistit kapitál na rozvoj minimálně pro rok 2025. Jeho jméno zatím šéf projektu prozradit nechce.

Aktuálně má Grid.online zahrnovat necelou tisícovku dopravců, kteří obvykle pochází z odvětví doručování jídla, potravin, kurýrních služeb, firemního zásobování, firemních flotil nebo taxi. Na druhé straně tuto síť využívají e-commerce obchodníci například na doručování nákupů na přesný čas, balíkoví přepravci na ni zase předávají část své poptávky, aby vždy plně vytížili vlastní dodávkové dopravce nebo svá depa a infrastrukturu. Samotný Grid.online přitom neprovozuje ani vlastní flotilu vozů, ani fyzickou infrastrukturu v podobě depa či skladů. Naopak využívá volnou přepravní kapacitu z komplementárních odvětví.