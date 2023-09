Skupina Liftago poprvé skončila v zisku. Zatím je malý, ale postavili jsme zdravé základy, říká Krátký

Po deseti letech na trhu se může Liftago poprvé pochlubit tím, že skončilo v černých číslech. Prozatím nejde v ukazateli provozního zisku o žádnou převratnou sumu, ale podle spoluzakladatele a výkonného ředitele české přepravní služby Ondřeje Krátkého je to dobrý signál, že se firmě podařilo vybudovat zdravé základy. „Dlouho jsme se těšili na to, až budeme jednou sklízet ovoce, které jsme před lety zaseli. Ta doba se odkládala, ale věřím, že teď konečně přichází,“ říká Krátký, který firmu rozjížděl spolu s Martinem Hausenblasem a Jurajem Atlasem v roce 2012.

Liftago dokázalo v loňském roce meziročně vyrůst zhruba o třetinu v hodnotě jízdného, které přes svou síť řidičů zprostředkovalo, a to konkrétně na 386 milionů korun. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, byl vůbec poprvé kladný, když dosáhl na 244 tisíc korun. Jedná se o výsledky celé skupiny Liftago, tedy včetně rozvíjející se služby Liftago.network. Kromě investic do technologického rozvoje platformy pro taxi je právě Liftago.network centrem, do kterého firma významně investuje, zatímco původní taxislužba je sama o sobě podle Ondřeje Krátkého již několik let v provozním zisku.

Postupně chce do zisku překlápět také segment B2B a budovanou sdílenou přepravní síť, která bude sloužit jak pro samotné Liftago, tak pro třetí strany. Celá skupina už dlouho nestojí pouze na taxikářích a přepravě osob, ale na dvou hlavních nohou. Jednu část tvoří služby, které firma zprostředkovává přes svou aplikaci Liftago – to jsou dnes nejen taxíky, ale také například zasílání nebo převoz balíků, firemních i soukromých zásilek, včetně vyzvednutí nákupů z obchodů a výdejních míst.

„To je i nadále velmi dynamický segment, ve kterém naše služby neustále vylepšujeme a který firmu prozatím živí. Liftago.network je stále velká sázka do budoucna, ale vzhledem k tomu, co jsme se už naučili, co o trhu víme a jak reagují naši klienti, jsme přesvědčeni, že riziko přelomového úspěchu se významně zvyšuje,“ říká devětatřicetiletý Krátký o „druhé noze“.

Foto: Liftago Přepravní služba Liftago převáží lidi a doručuje balíky

Do infrastrukturního byznysu firma v posledních letech významně investovala, provedla několik pilotních testů a teď přichází s prvními hmatatelnými výsledky, které mají ukázat její výhody jak pro řidiče, tak i uživatele. Právě díky Liftago.network dokáže aplikace Liftago nabídnout rychlého kurýra v rámci stejného dne na přesný čas už od 99 korun. Prozatím jde o testovací provoz v Praze, v Brně je přesný a rychlý kurýr k dispozici za 149 korun, ale Ondřej Krátký věří, že příští rok už se pod stokorunu dostane napevno.

Jak bude růst poptávka, bude moci díky síťovému efektu klesat cena služby. „S poklesem ceny rychlého doručení na úroveň běžnou pro zásilku na druhý den zákazníci začínají využívat službu nejen na firemní kurýrní objednávky, ale také pro svozy soukromých nákupů z prodejen či z výdejních míst a boxů,“ popisuje výkonný ředitel firmy.

Klíčové je, že to, co dnes umí aplikace Liftago, může díky Liftago.network umět libovolný jiný klient, který se na sdílenou síť napojí. Podle Krátkého v ní dnes pokrývají řidiči taxi jen pětinu objednávek, které pocházejí buď přímo z Liftago aplikace, ale dominantně z jiných zapojených partnerů e-commerce a zásilkové logistiky. Liftago.network prý do větší nebo menší míry spolupracuje se všemi hlavními subjekty na trhu.

V síti svou volnou kapacitu nabízejí řidiči z různých profesí, kteří využívají toho, že systém dokáže v reálném čase párovat řadu nesourodých objednávek – soukromých, firemních i logistických přeprav, svozů či rozvozů z úložných boxů a podobně. Jelikož tak činí automaticky bez lidského zásahu, náklady na provoz klesají, zvyšuje se udržitelnost logistiky a cena by ve finále měla jít ještě níže.

Vedle sázky v podobě Liftago.network ale Krátký a spol. nezapomínají ani na svou hlavní aplikaci. „Během covidu jsme se zaměřili na investice do zrychlení našeho technologického podvozku, abychom se pak při plánovaném rozvoji nezadrhli,“ říká s tím, že do aplikace již přidali například nové kategorie vozů či možnost mít několik paralelních taxi i kurýrních objednávek z jedné aplikace.

V objemu jízd sice firmu v Česku předběhli zahraniční hráči v podobě Uberu a Boltu, kteří lákají především agresivní cenovou politikou, ale to Krátkému nevadí. Sází na jiný přístup. „Na taxi trhu jsme číslo tři, ale klíčové pro nás je, že na trhu nejspolehlivějších taxi služeb jsme číslo jedna, a to plánujeme posilovat. Částečně nám konkurence pomáhá, protože se rozevírají nůžky ve spolehlivosti služeb nebo bezpečnosti řidičů,“ doplňuje Krátký.

Při ohlédnutí za finančními výsledky předchozího roku přiznává, že na finanční udržitelnost už plánovali najet před několika lety. Pak ale prý přišla pandemie a série několika dalších překážek. „Cíl ziskovosti jsme i za podpory ostatních akcionářů museli odložit, ale máme zdravé základy a chceme udržitelně růst. Pořád musíme být i s ohledem na situaci na trhu obezřetní. Musíme šikovně investovat, čas na oslavy teprve přijde,“ dodává spoluzakladatel Liftaga, který je dnes ve firmě menšinovým akcionářem. Nadpoloviční podíl drží Livesport Martina Hájka, druhým největším podílníkem je spoluzakladatel Martin Hausenblas. Menšinový podíl drží také Juraj Atlas.