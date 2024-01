Liftago čekají velké změny. Firma se rozdělí na dvě, zakladatel Ondřej Krátký se zaměří na logistiku

Uložit 0

V roce 2012 zakládala trojice Ondřej Krátký, Martin Hausenblas a Juraj Atlas společnost Liftago s tím, že chce v Česku provozovat moderní a digitální taxislužbu. Bylo to ještě předtím, než k nám přišel například americký Uber. Postupem času se ale začala firma, kterou v roli výkonného ředitele vede první jmenovaný, zabývat také dalšími službami a dnes už vedle přepravy osob a balíků řeší také městskou logistiku a s ní propojenou technologickou infrastrukturu. A jelikož je pro rozvoj každé části potřeba trochu jiný přístup, rozdělí se Liftago na dvě firmy. Ondřej Krátký povede nově vzniklou společnost, která dostane i nový název.

Produkt, který v ní bude devětatřicetiletý spoluzakladatel Liftaga budovat, je již známý. O sdílené logistické síti Liftago.network, kterou mohou využívat přepravní společnosti, e-shopy, obchodníci i dopravci, mluví Ondřej Krátký již delší dobu. Ve firmě ji vyvíjí od roku 2022 a teď prý nazrál čas, aby se její rozvoj dál akceleroval.

V původní společnosti Liftago zůstane stávající hlavní byznys, tedy přeprava osob a zásilek, a povede ji Radek Svíčka. Ten v Liftagu dosud působil po Krátkého boku jako provozní ředitel, na začátku roku 2024 ho vystřídá v roli výkonného ředitele. Ondřej Krátký se přesune do čela nově vzniklé firmy, která se bude soustředit na rozvoj logistické sítě a aby se odklonila od svých taxi kořenů, získá také nový název. Jaký bude, zatím není rozhodnuto.

V nové společnosti má být Krátký v roli majoritního akcionáře, kompletní majetkovou strukturu obou firem ale zatím nechce prozrazovat, bude to ještě předmětem jednání. Největším akcionářem, který aktuálně drží v Liftagu majoritní podíl, je podle posledních zveřejněných informací společnost Livesport Martina Hájka. Zhruba pětatřicetiprocentní podíl drží Martin Hausenblas. Dalšími podílníky jsou Ondřej Krátký a Juraj Atlas. Ten Liftago řídil jako CEO do roku 2017, než předal žezlo Krátkému.

Foto: Liftago Radek Svíčka, provozní ředitel společnosti Liftago

Loni v září Ondřej Krátký pro CzechCrunch popisoval, že celá skupina Liftago skončila poprvé od svého založení v zisku, na který dlouho čekala. „Dlouho jsme se těšili na to, až budeme jednou sklízet ovoce, které jsme před lety zaseli. Ta doba se odkládala, ale věřím, že teď konečně přichází,“ říkal Krátký. Liftago dokázalo v předloňském roce meziročně vyrůst zhruba o třetinu v hodnotě jízdného, které přes svou síť řidičů zprostředkovalo, a to konkrétně na 386 milionů korun. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, byl vůbec poprvé kladný, když dosáhl na 244 tisíc korun.

Zatímco původní taxislužba by byla podle jejího spoluzakladatele sama o sobě již několik let v provozním zisku, Liftago v poslední době významně investovalo do technologického rozvoje své logistické sítě Liftago.network. „Ukázalo se, že obě části firmy mají různou dynamiku a potřebují odlišný přístup. Na konci roku 2024 se proto oddělí do samostatných společností, které budou mít své vlastní vize a strategie. Liftago dostane více prostoru se soustředit na rozvoj služeb pro koncové zákazníky,“ vysvětluje chystané kroky Liftaga jeho dosavadní provozní ředitel a brzy šéf Radek Svíčka.

V nové firmě chce Ondřej Krátký dál pokračovat v budování technologické platformy, která umí propojovat nabídku a poptávku po městské logistice v reálném čase, na aukčním principu a mezi různými segmenty dopravců. Na aukcích vyrostly i taxíky od Liftaga, ale ty už dnes v jeho sdílené přepravní síti pokrývají zhruba jen pětinu její kapacity. Přidaly se totiž i další řidičské a kurýrní segmenty. Původní Liftago se bude i nadále věnovat rozvoji přepravních a kurýrních služeb pro koncové zákazníky a firmy. Využít je lze aktuálně ve více než dvaceti městech v Česku a na Slovensku.

„Na Liftagu jsem vyrostl a hodně jsem se naučil. Jsem rád, že péči o něj přebírá Radek se zkušeným týmem schopným zachovat hodnoty jak směrem k řidičům, tak k zákazníkům, a dále inovovat. Na dalším rozvoji Liftago.network pod novým jménem ukážeme, že s růstem e-commerce a budoucích základních služeb není nutné do ulic přidávat nové jednoúčelové přepravní prostředky. Pro zákazníky, stávající byznys i město bude lepší, když část dopravců bude univerzální a sdílená,“ doplňuje Ondřej Krátký, který si svého nástupce, jednačtyřicetiletého Radka Svíčku, přivedl do Liftaga před čtyřmi lety z managementu švýcarské mezinárodní společnosti Schindler, kde měl na starost Česko a Slovensko.