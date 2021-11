Původem Rus žijící v Praze Sergey Krasotin zkoušel podnikatelské štěstí několikrát, s různými produkty a službami však vždy tvrdě narazil. To změnil až čtvrtý pokus, kdy se s agenturou Humbleteam zaměřil na design produktů pro klienty. Po čtyřech letech pražská firma dosahuje desítky milionů korun v obratu a kromě startupů spolupracuje například i s NASA.

„Ještě předtím, než jsme založili Humbleteam, jsem chtěl kopírovat tradiční agenturní model a dělat široký záběr projektů pro různé typy klientů. Když jsme ale začali, zhroutili jsme se už v týmu o dvou lidech a s jedním klientem,“ směje se Krasotin, když svůj příběh popisuje pro CzechCrunch.

Poté se Krasotin pokusil založit několik startupů, v jednom z nich vyvíjel software pro nahrávání audia pro videohry. „S parťákem jsme to chtěli zkusit postavit a prodat české firmě Warhorse Studios, autorům Kingdom Come, hluboce jsme ale podcenili komplexitu projektu. Nakonec nástroj používalo jen jedno velmi malé nezávislé studio. Proto jsme se rozhodli, že zkusíme něco jiné,“ vypráví dnes šestadvacetiletý podnikatel.

Dalším pokusem o podnikání pak v podání podnikavého mladíka byl nástroj na budování webových stránek. Podobně jako v předešlých případech, ani o tento produkt nakonec neměl nikdo na trhu zájem. Po třetím nezdaru se už Krasotin rozhodl vrátit ke svým kořenům a pokusit se peníze vydělávat tím, co uměl dělat – designem.

Zakladatelé Humbleteamu Sergey Krasotin a Anton Stupnev Foto: Humbleteam

V té době pracoval ve firmě Gamee, jež loni exitovala do australských rukou za 130 milionů korun, a u klientů viděl, že i ty nejúspěšnější startupy měly problém najmout dobré designéry dostatečně rychle na to, aby dokázaly udržet správné tempo vývoje produktu. Startupy se totiž o designéry přetahují s globálními značkami typu Uber nebo Airbnb. O to víc v reakci na pandemii koronaviru, kdy je možné pracovat odkudkoliv.

„Bylo mi tedy jasné, že pokud se mi podaří založit agenturu, která bude průběžně podporovat startupy špičkovými designovými zdroji, půjde o neprůstřelný koncept. Dal jsem dohromady všechny lidi, které jsem potkal v jedné ruské agentuře, kde jsem pracoval, k tomu mnoho freelancerů, se kterými jsem spolupracoval, a založili jsme Humbleteam,“ popisuje Krasotin.

Se svou poslední firmou se pak zaměřil jen na jednu věc – design webových stránek a aplikací pro nové digitální produkty. „Jakýkoliv tým fintechového startupu by už teď byl čtyři roky pozadu v získaných zkušenostech,“ usmívá se v rozporu s názvem firmy neskromně Krasotin (humble v angličtině znamená skromný).

Humbleteam vznikl v roce 2017, během této doby se z dvojice zakladatelů, kdy Krasotina doplnil Anton Stupnev, tým rozrostl na více než třicet lidí sedících v kancelářích v Praze, Švédsku a Rusku. Z pohledu obratu loni firma dosáhla na 1,3 milionu dolarů, bezmála 30 milionů korun, což je dvojnásobek oproti roku 2019. Letošní cíl je pak stanovený na tři miliony dolarů, asi 65 milionů korun.

Humbleteam celkově spustil již přes 110 projektů pro klienty všech velikostí. Od menších startupů jako například Lafluence nebo Realtify, jež po jedenácti měsících na trhu exitoval za desítky milionů korun, až po firmy jako Pražská integrovaná doprava, jednu z největších společností provozujících výletní plavby Royal Caribbean či NASA, které pomáhají budovat rozhraní pro jejich interní systémy.

„Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici každoročně provádějí více než šest tisíc vědeckých experimentů. Vědci a inženýři musí vyvažovat omezené zdroje, jako je energie, čas a v neposlední řadě i prostor. Tedy úložný prostor,“ popisuje zakladatel Humbleteamu zakázku pro americkou vesmírnou agenturu.

„S inženýry NASA jsme spolupracovali na návrhu uživatelsky přívětivého systému pro ukládání a optimalizaci zdrojů pro ISS,“ doplňuje Krasotin a s úsměvem hodnotí cestu své firmy. „Jen za dva roky jsme vyrostli ze dvou lidí pracujících z domu na 30 lidí pracujících pro NASA.“

„Každý startup, který jsem se před Humbleteamem pokoušel rozjet sám, skončil neúspěchem. Je vlastně dost šílené, že teď pomáháme startupům z Y Combinator a 500 Startups získat tisíce uživatelů, ale v roce 2016 se mi nepodařilo získat ani druhého uživatele pro svůj vlastní projekt,“ uzavírá Krasotin.