Podpora LGBT+ během utkání? Kdepak, tady jste v Kataru. FIFA hrozí postihy za duhové pásky

„Každý je u nás vítán,“ hlásal Katar před startem fotbalového mistrovství světa, které domácí celek včera odstartoval proti Ekvádoru. „Jen ale nesmíte být jiné než heterosexuální orientace,“ domýšlejí si fanoušci a podporovatelé komunity LGBT+. Katar má totiž na stejnopohlavní páry jiný názor než zbytek světa a přesvědčil i organizaci FIFA, která za šampionátem stojí. Ta nyní vyzvala, ať lidem s menšinovou sexuální orientací hráči na hřištích nevyjadřují podporu nošením tradičních duhových barev.

Měsíce před startem jednoho z nejkontroverznějších mistrovství světa ve fotbale, které se koná ve stínu utrpení dělníků a korupce šéfů FIFA, se mluvilo o tom, jak budou kapitáni jednotlivých národních týmů nastupovat do zápasů s kapitánskou páskou v duhových barvách, aby v rámci kampaně OneLove vyjádřily podporu komunitě LGBT+, která je podle řady lidskoprávních organizací v Kataru utlačována.

Stejnopohlavní páry nemají v hostitelské zemi prakticky žádná práva, dokonce jim hrozí i vězení, což se naprosto vylučuje s představami moderního západního světa. Proto se fotbalové asociace Anglie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, Dánska a Walesu rozhodly, že se proti tomu jasně vymezí přímo na hřišti během utkání. To ale nedopadlo.

FIFA poslala fotbalovým asociacím jasný vzkaz – pokud kapitáni národních týmů podpoří komunitu LGBT+ duhovou páskou, dostanou ještě před výkopem žlutou kartu. Už před časem navíc pohrozila, že jakmile hráči nastoupí v „nepovolené výstroji“ (kam spadá i duhově laděná páska), bude vedení týmu čelit finančnímu postihu.

„Byli jsme připraveni zaplatit pokuty za nepovolenou výstroj, nemůžeme ale hráče dostat do situace, kdy budou trestáni v rámci hry a třeba vykázáni ze hřiště,“ stojí ve společném prohlášení fotbalových asociací Anglie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, Dánska a Walesu. „Jsme frustrovaní, rozhodnutí FIFA je bezprecedentní.“

Prvním týmem, který měl svého kapitána duhovou páskou vybavit, byla Anglie, která dnes od 14.00 nastoupila proti Íránu. Právě útočník Harry Kane byl tím, kdo v médiích svou podporu LGBT+ často zmiňoval a byl připravený nastupovat s duhovými barvami. Nakonec ale bylo rozhodnuto za něj. Podobně to bude mít i kapitán Walesu Gareth Bale, který dnes taktéž hraje.

FIFA se hájí tím, že postupuje podle pravidel, kdy týmové vybavení nesmí mít jakákoliv politická, náboženská nebo osobní hesla. Také vyžaduje, aby se během utkání nosila taková kapitánská páska, kterou organizace sama určí. V tomto případě jde o verzi s nápisem No Discrimination, což je takové neutrální – a patrně „bezpečné“ – sdělení, jež katarskému režimu nevadí.

Alex Scott wears the #OneLove armband after England decide to abandon it over FIFA sanctions. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AqjfHZMK8k

— FourFourTweet (@FourFourTweet) November 21, 2022