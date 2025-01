Kultovní český horor se vrací. Cílíme na velká jména pro špičkový dabing, hlásí tvůrci Posla smrti

Uložit 0

Patří mezi nejkultovnější domácí hry. Taky nejatmosféričtější. Promlouvala hlasem herců Radka Brzobohatého, Michala Dlouhého nebo Květy Fialové. Teď se adventurní klenot Posel smrti neboli Black Mirror vrací. Vývojáři chystají prequelový příběh zasazený před události první hry a od fanoušků chtějí vybrat 1,2 milionu korun. „A špičkový český dabing zaručujeme,“ hlásí.

Zajímá vás český herní průmysl? Tak se přihlaste k odběru našeho videoherního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

Žánr adventur má v Česku silnou tradici. Ačkoliv spojenou spíš s komediálními počiny, jako je série Polda nebo Horké léto. Ale že domácí vývojáři umí stvořit i strhující a napínavý zážitek, to dokázali už před jednadvaceti lety. Tehdy vyšel Posel smrti, hororová adventura o tajemstvích šlechtického rodu Gordonů. Teď se tato značka vrací s novým titulem Posel smrti: Pouta krve.

Tedy vrátí se, pokud nový Posel smrti na Hithitu vybere požadovanou částku 1,2 milionu korun. „Věříme naší hře natolik, že veškeré finance z kampaně půjdou na vývoj hry. Pracujeme na ní bez odměny, tou budou až příjmy z prodejů,“ říká pro CzechCrunch jeden z vývojářů Zdeněk Houb. Jestli se crowdfunding povede, dostanou hráči nové dobrodružství odehrávající se před událostmi prvního Posla smrti.

Proč ne pokračování navazující v moderní době? „Prequel nabízí dramatičtější atmosféru 19. století, což je mnohem poutavější období. Navíc je děj částečně inspirovaný skutečnými vraždami, které se v Edinburghu v roce 1828 staly,“ přibližuje Houb. Navzdory spojení se skutečnými událostmi se příběh nicméně bude opět točit kolem prokletého rodu Gordonů. A na předchůdce samozřejmě naváže i hratelností.

„Bude to klasická 2D adventura s 3D postavami, ovládáním bude stejná jako původní Posel smrti. A pečlivě budujeme i stejnou hororovou atmosféru,“ láká Houb nejen příznivce kultovní značky, ale i nadšence do mrazivých zážitků. Dalším velkým lákadlem pro domácí hráče by navíc měly být české hlasy – už hra z roku 2003 měla jeden z nejpovedenějších domácích herních dabingů vůbec. Postavy namluvili Radek Brzobohatý, Květa Fialová, Michal Dlouhý, Bohdan Tůma…

Pouto krve na dabingovou tradici naváže. „Jak přibývají postavy ve hře, tak přibývají i hlasy herců a dabérů na našem seznamu, které by je nejlépe vystihly. Rozhodně cílíme na velká jména, protože víme, jak je dabing pro naši hru důležitý,“ říká vývojář. „Dnes už není tak složité přimět známé osobnosti ke spolupráci jako dřív, kdy se každý druhý dabér divil, co je to vlastně adventura. Takže špičkový dabing zaručujeme a režie se ujmu opět já,“ dodává Houb.

Načítám další článek...