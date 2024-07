Posel smrti, Polda, Horké léto i Tajemství Oslího ostrova. Xzone chystá knihu o klasických adventurách

Uložit 0

Že zahraniční kniha na lokálním trhu vyjde s předmluvou od někoho místního, to není nijak neobvyklé. Ale že do ní přibude rovnou 70 stránek plných českého obsahu? To už stojí za pozornost. Právě to provedl herní obchod Xzone s připravovanou publikací Umění klasických adventur. K více než pěti stovkám stran originálu přibude jedna celá kapitola věnovaná českým hrám.

Dnes už se jim věnují spíš menší studia nebo nezávislí vývojáři. Ale byla doba, kdy adventury – tedy hry, v nichž obvykle řešíte spíš zapeklité hádanky a hlavolamy než problémy vyžadující reflexy a akci – patřily k nejoblíbenějším titulům. Na tenhle čas dala před dvěma lety vzpomenout kniha The Art of Point-and-Click Adventure Games od Bitmap Books, v níž najdete historii všeho adventurně slavného od Broken Swordu přes Monkey Island až po Gabriel Knighta. Ta letos v říjnu vyjde v českém překladu jako Umění klasických adventur. Ale bude to nejen překlad.

Publikace, za jejímž českým vydáním stojí videoherní a popkulturní obchod Xzone, se totiž na domácím trhu rozroste o 70 stran. Budou věnované jak historii žánru adventur v Česku, tak vybraným titulům a jejich autorům. A to v podobě devítky rozhovorů s lidmi z oboru, mezi kterými nechybí ani poměrně exkluzivní úlovek. Kdo si pamatuje videoherní devadesátky v Česku, zbystří při zmínce o interview s Petrem Vochozkou.

„Sehnání Petra Vochozky na rozhovor je opravdu velký majstrštyk Petra Ticháčka, autora většiny nového obsahu v knize. Zcela na rovinu nikdo z nás nečekal, že by to vůbec bylo možné,“ říká pro CzechCrunch Martin Schovanec, majitel Xzone. „Nakonec z toho vznikl povedený a dlouhý rozhovor, který čtenáři nikde jinde nenajdou. To ale platí i o dalších rozhovorech, díky Petrově znalostem jde ve všech případech o povídání, které pamětníky a fanoušky adventur nadchne,“ dodává.

Vochozka byl ve své době největším průkopníkem herního trhu u nás. Videohry prodával i vydával, stál u zrodu kdysi slavného studia Illusion Softworks, autorů legendární Mafie. Po několika letech v rychle rostoucím herním průmyslu se ale odmlčel. Umění klasických adventur tak bude nejen působivě zpracovanou možností nahlédnout na vývoj adventur napříč dekádami, ale také jedinečným pohledem na prvopočátky her v Česku.

„Zprvu se přitom zdálo, že půjde pouze o překlad. Ale s vydavatelstvím Bitmap Books jsme se nakonec dohodli na rozšíření knihy o českou kapitolu, protože v Česku je historie adventur nesmírně pestrá a dlouhé roky šlo o snad nejoblíbenější žánr u nás,“ přibližuje vznik neobvyklé úpravy Schovanec.

Kromě herně proslaveného podnikatele čtenáře čeká například rozhovor s Jarkem Kolářem, spoluautorem Tajemství Oslího ostrova (které po 30 letech vyšlo v angličtině!) a dnes šéfem Ingame Studios, Petrem Svobodou podepsaným pod sérií Polda (víte, že se chystá už osmý díl?) anebo se Slavomírem Pavlíčkem, jenž stál u zrodu herního obchodu JRC i největšího českého herního studia Bohemia Interactive.

„Kniha si neklade za cíl být encyklopedií, popisuje hlavně evoluci žánru. Při výběru her jsme tak brali v potaz nejen kvalitu a historickou hodnotu her, ale právě také to, co přinesly do žánru. Věříme, že jsme nezapomněli na nic důležitého,“ dodává Schovanec. Dále účinkuji Miroslav Fídler (Gooka), Zdeněk Houb (Posel smrti), Petr Mandík (Swigridova kletba), Miroslav Mrňa (Horké léto) a Mirek Papež (Memento Mori).

„Potkat se s lidmi, na jejichž adventurách jsem vyrůstal, bylo fantastické. Ze všech ještě dnes sálá nadšení, a když dostali do rukou dobové materiály nebo originálky svých starých her, očička se jim rozzářila jako reflektory,“ popisuje autor českého přídavku ke knize Petr Ticháček. Úvodní slovo české kapitoly má na svědomí herní publicista Pavel Dobrovský, kterého čtenáři a hráči budou znát z magazínu Level, ale i coby editora časopisu ABC.

Už původní vydání The Art of Point-and-Click Adventure Games mimochodem české vývojáře zmiňovalo. Na pěti stovkách stran se objevil rozhovor s Jakubem Dvorským, šéfem studia Amanita Design, anebo část věnovaná mysterióznímu klenotu Posel smrti. O nich i o dalších kouscích z české adventurní historie si budete moci v přeloženém a rozšířeném vydání přečíst už letos v říjnu. Předobjednávky Umění klasických adventur na Xzone za cenu 1 190 korun běží ale už teď.

Pro Xzone jde už o několikátou knihu, které pomáhá k vydání. Koncem roku ve spolupráci s časopisem Level vznikla například 800stránková publikace 50 let videoher. Kromě samotných her a knih ale dnes už Xzone živí mnohem rozmanitější sortiment od pokémoních kartiček přes oblečení až po Warhammer.