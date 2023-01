Podvodu už neutekl. Slavný sprinter Usain Bolt přišel o čtvrt miliardy, věřil nesprávné firmě

Na olympijských sprinterských dráhách neměl konkurenci, stejně tak ani na světovém šampionátu v atletice v roce 2009, kde stanovil dva rekordy, které mu dosud nikdo nevzal. Podvodu však Usain Bolt, považovaný za nejrychlejšího běžce planety, už utéct nedokázal. Z jeho penzijního účtu zmizelo přes čtvrt miliardy korun, tedy drtivá většina peněz, které na něm měl. A zůstalo mu v přepočtu něco málo přes 250 tisíc korun. Jamajské úřady už zahájily vyšetřování.

Je naprosto běžné, že vrcholoví sportovci své peníze svěřují různým firmám, které je za ně spravují. Podobně to má i fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt, držitel osmi zlatých medailí z olympijských her a světový rekordman v běhu na 100 a 200 metrů. Jednoho času plnil titulní strany všech sportovních novin, nyní je už ovšem v zaslouženém profesním důchodu. Klidu se mu v posledních dnech příliš nedostává.

Jeden z nejznámějších sportovců planety se totiž nejspíš stal obětí podvodu, během kterého přišel o více než 12,8 milionu dolarů, v přepočtu něco málo přes 280 milionů korun. Podle agentury Bloomberg mu podstatnou část uložených peněz zpronevěřila investiční společnost Stocks and Securities Ltd (SSL). Na jeho penzijním účtu mělo zůstat pouhých dvanáct tisíc dolarů.

Jak uvádí Boltův právník Linton P. Gordon, bývalý sprinter, který svou úspěšnou kariéru ukončil v roce 2017, na účet vůbec nesahal – neměl si z něj žádné peníze vybírat a ani nic nepřeváděl jinam. Proto jamajské úřady už zahájily vyšetřování SSL, kterou podezírají z podvodné činnosti. Ostatně právě v souvislosti s touto firmou propukl velký skandál, protože měla podle serveru Jamaica Observer zpronevěřit během let více než 1,2 miliardy dolarů svým zhruba třiceti klientům.

Celou záležitostí se už několik dní zabývá jamajská Komise finanční služeb (FSC), která kvůli kauze, již Jamajka nepamatuje, čelí velké kritice za nedostatečný regulatorní dohled nad SSL a dalšími firmami. I to byl důvod, proč z FSC čerstvě odešel její šéf Everton McFarlane, kterého dočasně nahradí Keron Burrell z Bank of Jamaica. Bližší informace o podvodu se mají objevovat v nadcházejících dnech.

O jak velkou část jmění šestatřicetiletý Bolt přišel, je těžké přesněji odhadovat. Podle serveru Celebrity Net Worth nicméně Boltovo bohatství činí zhruba 90 milionů dolarů. Tolik peněz ale zdaleka nevydělal jen svými sportovními výkony – značně se do jeho výdělků, které v letech jeho největší slávy dělaly minimálně 20 milionů dolarů, propisovaly spolupráce se značkami jako Puma, Nissan, Hublot nebo Gatorade.

“In a World of Lies….Where is the Truth?

The History Evil….What is the Root?…MONEY #CrypticWorld pic.twitter.com/h8BOHp51Cr

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 16, 2023